Свердловские инсайды: экс-министр подсиживает вице-мэра

Голосование по Конституции — везде Коллаж: URA.RU

Свердловский истеблишмент переживает за голосование по Конституции, готовится к неприятным неожиданностям, но успевает осваивать бюджеты на агитицию. Успешно получается это и у вице-мэра Екатеринбурга, и у редактора главной газеты региона. Уральский «клуб генералов» снова оказался в поле зрения, и для него есть работа. Еще известно, что Пумпянский покупает завод, а бард Новиков готов бесплатно петь перед заступниками. Подробности — в свежих «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Свердловский губернатор сделал сложнейший выбор

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Куйвашев принял решение отказаться от жестких схем мобилизации избирателей на участки для голосования по Конституции, утверждают слухмейкеры в окружении главы региона. Дилемма была в том, какое из зол выбрать — провал по явке или скандалы со сгоном избирателей. «За явку если и спросят, то потом и один раз, а скандалы будут полоскать на федеральном уровне не одну неделю», — объясняет источник причину решения губернатора. При этом от проверенных средств привлечения электората отказываться все же не собираются: крупные предприятия должны обеспечить максимальное участие сотрудников, то же требование — к сотрудникам органов власти всех уровней.

Куйвашев прикрывает тылы опального главы РЭК

Свердловский губернатор пытается укрепить позиции главы Региональной энергетической комиссии Владимира Гришанова. Кандидатура чиновника не устроила ФАС РФ, которая указала на множественные нарушения в работе регулятора. «Губернатор оставил его, но с претензиями Москвы надо что-то делать, так что в помощь главе РЭКа отрядят еще одного человека в статусе заместителя — чтобы закрывать дыры, и у федералов в следующий раз не было возможности прицепиться», — утверждают слухмейкеры.

Сенатор Чернецкий готовит себе сменщика

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга и сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий, который недавно получил знак «За заслуги в развитии парламентаризма» из рук главы Совфеда Валентина Матвиенко — такие часто вручают перед завершением полномочий — действительно готов покинуть пост, намекает источник, знакомый с планами политика. «Эта работа [в Совете Федерации] была важна для поддержки его проектов [в Екатеринбурге] и имиджевых вопросов. Но держаться, как Эдуард Россель, он за нее не намерен и хочет лоббировать кандидатуру Алексея Кожемяко. Тот всегда был на хорошем счету у мэра, и готовящийся к отставке политик готов сделать бывшему коллеге шикарный подарок», — уверены слухмейкеры.

ЦИК устанавливает диктатуру

По данным экспертов, Центризбирком намерен жестко следить за ходом голосования и не допустит местной вольницы. Один из примеров — жесткое указание свердловскому избиркому обеспечить работу участковых избирательных комиссий с 8 до 20 часов все семь дней, а не только 1 июля. До этого облизбирком выпустил документ о 4-часовой работе в течение предварительного голосования, что было явным просчетом.

Свердловский депутат Госдумы спутал округ для агитации

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские элиты иронизируют над депутатом Госдумы, главой федерации профсоюзов Андреем Ветлужских. Политик, который до этого успел утомить всех знакомых массовой рассылкой своих видеороликов с инструкциями для безработных, в этот раз допустил стратегическую PR-ошибку. У себя в Facebook он выложил ролик с фермы патриота-сыровара Олега Сироты, который не раз отправлял сыр Владимиру Путину. «Ветлужских спутал Подмосковье с Уралом. Во время региональной недели работать нужно в своем округе, а не в угодье на Истре», — посмеиваются завсегдатаи Белого дома. Они полагают, что после очередного утверждения главой федерации профсоюзов Ветлужских поверил в свои перспективы вновь стать депутатом Госдумы. Причем, возможно, поверил преждевременно.

Депутата свердловского Заксобрания выпустили с карантина

Свердловские депутаты радуются: в региональном парламенте вновь нет больных коронавирусом. Коллегу из комитета по соцполитике уже выпустили, признаются они, и он даже появился в здании. Правда, пациент якобы так и не признается, был у него подтвержден коронавирус, или он был лишь контактным. Так или иначе, сейчас и он, и все депутаты комитета вернулись к работе, но жесточайшие требования к безопасности в здании сохраняются.

Спикер ЗС увидела неприятный намек

Фото: Анна Майорова © URA.RU

По мнению наблюдателей, спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина перестала быть одним из советников губернатора по будущему составу ЗС. Знающие люди говорят, что она всё реже напрямую встречается с главой региона. Голосование за поправки и вовсе огорчило председательницу: её помощь и консультации оказались практически не востребованы.

Федералы удивились непатриотичной лотерее

Большие вопросы вызвала у федералов лотерея в Екатеринбурге, которую будут проводить при голосовании по поправкам в Конституцию. Сама форма одобряется, но вызывает вопросы, почему в качестве главных призов — немецкие машины Volkswagen. «Это не только непатриотично, еще и вызывает аллюзии с нацистской Германией, во времена которой и было создано это предприятие», — передают возмущение инсайдеры.

Власти прощупывают карманы оппозиции

Голосование по поправкам в Конституцию — проверка не только для власти, но и потенциала оппозиции. Наблюдатели, специально мобилизованные для мониторинга, замечают, что по Екатеринбургу постоянно передвигаются мобильные группы, которые расклеивают листовки оппозиционного содержания. В одну из первых аналитических записок вошел тезис о том, что, по-видимому, у либеральной оппозиции действительно есть значительный финансовый ресурс.

Медиков пугают отчетами по голосованию за Конституцию…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Свердловской областной клинической больницы №1 жалуются на ужесточение отчетности по голосованию по поправкам в Конституцию, рассказывают врачи. Требование сходить на выборы и привести еще двух человек было всегда, но теперь добавилась система учета. «Нужно взять купон лотереи и вернуть его начальству, чтобы отчитаться, что сходил. Хорошо хоть за тех двоих, что мы якобы приводим, купоны сдавать не надо», — негодуют врачи.

…, а чиновникам вообще угрожают увольнениями

Чиновник одного из подразделений свердловского правительства рассказал о максимально жестких мерах контроля за участием в голосовании по поправкам в Конституцию. «Схема такая: я должен написать заявление на досрочное голосование и привести на участок двоих. Мне и тем двоим даются якобы лотерейные билеты с QR-кодами для учета голосования. За двоих — 100% премия, за одного — 50%, совсем не приду на выборы — уволят», — вздыхает чиновник, отмечая, что до сих пор таких жестких мер контроля не было.

Госслужащим дали неожиданную причину голосовать за Конституцию

В резиденции свердловского губернатора обсуждают странную установку. В том, что им скажут идти голосовать за поправки в Конституцию, никто не сомневался, но удивление вызвали причины, по которым это нужно сделать. «Логика такая: мы — государственные служащие, государство тратит деньги и на нас, и на эти выборы. Значит, наш долг — выполнить эту государственную задачу», — рассказывают чиновники со смехом. Но голосовать, конечно, пойдут.

В МФЦ ликвидируют «диверсанта»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одним из ключевых инструментов, по признанию слухмейкеров, в голосовании по поправкам является «Многофункциональный центр». Эту структуру до сих пор возглавляет человек свердловского «серого кардинала» Владимира Тунгусова — Наталья Змеева. Злые языки говорят, что в ходе подготовки голосования ее уличили в сознательном саботаже процесса, но ситуацию резиденция губернатора быстро поправила. Так или иначе, но после 1 июля во главе МФЦ может будет новый человек.

Статусный чиновник Екатеринбурга метит на кресло вице-мэра…

Рассказывают, что глава Ленинского района Екатеринбурга, экс-министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко в скором времени может занять кресло вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова. «Ранее ему уже предлагали, но от отказался. Сейчас появилась новая возможность», — рассказывают в окружении Ноженко. Если это произойдет, заметно усилится команда «Таганского ряда», лидеры которой — вице-спикер гордумы Виктор Тестов и депутат Заксобрания Анатолий Никифоров — товарищи Ноженко, уверены в «сером доме».

…а пока договорился с вице-спикером Заксобрания

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предоставление вице-спикеру свердловского Заксобрания Виктору Маслакову админресурса на выборах в 2021 году — его личная договоренность с Дмитрием Ноженко (Маслаков будет избираться по Ленинскому округу). «Странно, что Маслаков пошел общаться напрямую с Ноженко, учитывая, что такие решения обычно принимаются на третьем этаже администрации», — удивляются в кабинетах «серого дома».

Спарринг-партнер губернатора слил протест за Дворцом молодежи…

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев постепенно отстраняется от активистов, протестующих против благоустройства парка XII Партсъезда. Рассказывают, что в последние дни штатный оппозиционер резко сменил риторику. «Если раньше он говорил о самоуправстве городских властей, то на вчерашней встрече вдруг заговорил о компромиссе с администрацией», — рассказывает один из активистов. По его словам, негодующие горожане уже высказали недоверие «яблочнику».

… хотя перспективы были как в сквере

По мнению участников локального протеста за Дворцом молодежи, его масштаб мог бы вырасти до уровня противостояния в сквере у драмтеатра в мае 2019 года. «Единоразово можно было спокойно вывести 400 человек, если бы были спонсоры. Но пока поддержки никакой», — сокрушаются организаторы волнений.

Главу района Екатеринбурга отправило в бан начальство

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко существенно снизил активность в соцсетях. В кулуарах «серого дома» рассказывают, что это связано с некоей негласной установкой: городские чиновники не должны создавать параллельную городской администрации повестку. «Раньше у него появлялось по несколько постов в Facebook, сейчас этого нет. Видимо, решил остановиться от греха подальше», — считают в коридорах власти.

Директор «Водоканала» отбился от претензий первого вице-мэра…

Директор «Водоканала» Евгений Лузин сумел пережить аппаратную атаку, устроенную первым вице-мэром Екатеринбурга Александром Ковальчиком. Рассказывают, что замглавы города инициировал проверку в отношении Лузина после того, как тот начал увольнять людей из команды Ковальчика. «Но прокуратура не нашла злоупотреблений. Было доказано, что эти люди выводили деньги из предприятия. Так что пока Лузину почти ничего не угрожает», — делятся слухмейкеры.

С мэрии Екатеринбурга спросят за траты на палатки для голосования

Администрации Екатеринбурга предстоит отчитаться перед областными властями за расходы на шатры для голосования по поправкам в Конституцию, на которые, по неофициальным данным, потратили порядка 70 миллионов рублей. Основная претензия к городским чиновникам — палатки на улицах не дают результата. «Видно, что на явку это практически не влияет. В других городах, где нет этих шатров, цифры такие же. И зачем, спрашивается, заморачивались и столько тратили?» — задаются вопросом в городских структурах власти.

Мэрия Екатеринбурга выпустила фантомную газету

Судя по отчетам администрации Екатеринбурга, представляемым в уральское полпредство, мэрия уже выпустила и разнесла по городу три тиража по 600 тыс. экземпляров каждый газеты «Вечерний Екатеринбург». Агитация в поддержку поправок в Конституцию прошла практически незамеченной, да и эксперты крайне удивлены: при таких объемах ее должны были получить все жители, но сама газета зафиксирована только в кабинетах высокого начальства.

Полянин написал про конституцию президента…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Характер вновь решил проявить и редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. Он также напечатал три спецвыпуска «ОГ» общим тиражом более 2 млн экземпляров. Агитация вышла с неоднозначным названием «Путинская конституция» (слово «Конституция» в заголовке написано со строчной буквы) и на самой дешевой бумаге. «В редакции смеются и обсуждают, что же имелось в виду — телосложение или Основной закон», — рассказывает инсайдер. Кроме того, газета еще и читателям пришла в «неразрезанном» виде: хочешь прочитать — потрудись сам разрезать страницы.

…, а прокуратура ищет его вину

По данным инсайдеров, прокуратура отказалась прекращать работы следственных органов в отношении редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина и поручила Следственному комитету возобновить процессуальные действия. Тем временем Полянин пытается получить покровительство у замгубернатора Азата Салихова, которого забрасывает письмами. Сам высокопоставленный чиновник, однако, пока не решил, помогать ли редактору, хотя его очень об этом просит хранитель Instagram губернатора Ринат Хазеев.

Бард Новиков ищет высокопоставленных заступников

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады, певец Александр Новиков, который хвалился своей дружбой с губернатором Евгением Куйвашевым, ищет более высокопоставленных товарищей. «С уголовным преследованием у Новикова ситуация исправилась, но нужно быть готовым ко всему», — рассказывает человек из окружения барда, намекая, что тот ищет встреч с сильными мира сего и якобы готов даже бесплатно выступать перед ними и рассказывать о своем творчестве. Чего он хочет добиться, используя новые связи — наказать судей, которые рассматривали его дела, или защититься от новых нападок — пока не ясно, утверждают инсайдеры.

Силовики внимательно следят за голосованием…

Подведения итогов голосования ожидают и силовики. По информации экспертов, вполне могут быть возобновлены или появиться новые громкие дела, по которым была взята пауза на время важнейшей политической кампании.

…, но часть из них потерялась на параде

Слухмейкеры разглядывают фото и видео с парада Победы в Екатеринбурге. Многим из них бросилось в глаза, что в числе гостей в погонах не было части силовиковов из так называемого «клуба генералов». Естественно, сразу же возникли версии. Авторы одной связывают это с отсутствием полпреда, другие — с недоработкой организаторов.

Свердловский миллиардер присматривается к активу челябинского олигарха

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В истории с продажей крупнейшего производителя ферросплавов в России — Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) — неожиданный поворот, рассказывают инсайдеры. Интерес к приобретению предприятия с ежегодной выручкой более 50 миллиардов рублей проявила «Группа Синара», частично принадлежащая миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Владельцы ЧЭМК Александр Аристов и Юрий Антипов ведут переговоры, пытаясь оценить значение сделки для Пумпянского. «Стоимость актива пока не названа. Ситуация щекотливая: рынок лихорадит, продать свой главный актив дешево никто не хочет, потерять покупателя, отпугнув высокой ценой — тоже», — рассуждает инсайдер.

Назначению нового прокурора Екатеринбурга помешал депутат

Заместитель прокурора Екатеринбурга Венера Курьякова — бывшая жена замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Андрея Курьякова — действительно имела высокие шансы на то, чтобы занять место Светланы Кузнецовой. «Но когда ее кандидатуру областная прокуратура только начала рассматривать, выяснилось, что она покровительствовала одному из депутатов думы Екатеринбурга от „Справедливой России“. И тут же вопрос закрыли, несмотря на лоббизм со стороны экс-супруга», — делится инсайдер, не называя фамилий.

Схиигумен Сергий неизлечимо болен

Свердловские VIP удивляются метаморфозе скандального схиигумена Сергия: старец и раньше выступал со странными проповедями, но никогда ранее он не выступал против РПЦ и российских властей. Этому есть объяснение: среди политиков и бизнесменов (некоторые из них являются его духовными чадами) обсуждается слух о том, что монах неизлечимо болен. Понимая, что ему недолго осталось жить, он решил, что надо использовать последний шанс, чтобы попытаться изменить Русскую православную церковь.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.