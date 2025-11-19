Сенатор Шептий раскрыл историю трогательного свердловского конкурса Совету Федерации

Участники Совета Федерации и Министр культуры РФ Ольга Любимова услышали трогательную историю про детский и юношеский конкурс «Все сбываются мечты!» из Тавды (Свердловская область). Сенатор от региона Виктор Шептий рассказал про его значимость для местных ребят, а также про печальную историю, в чью честь конкурс идет уже целых 15 лет. Об этом заявил сенатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В качестве сенатора — представителя Свердловской области — с гордостью рассказал о проекте в профильном комитете Совета Федерации, а также Министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой. Ведь наш фестиваль способствует выявлению талантливых детей, развитию их творческого потенциала, имеет высокую социальную значимость и большое значение в популяризации детского и юношеского творчества с трансляцией уникальных особенностей», — заявил сенатор.

Конкурс носит имя Ани Куприяновой. Она выросла в Тавде, отлично рисовала, играла на фортепиано и гитаре, пробовала себя в написании стихов. Из-за своей болезни девочка погибла в возрасте 16-ти лет. Ее рисунки до сих пор удивляют посетителей, а стихи поражают своей глубиной. С 2012 года имя Анны Куприяновой входит в Книгу Почета Тавдинского городского округа. С того же времени проводится конкурс, где ищут талантливых ребят не только в России, но и в других странах. В 2025 году свои заявки подали свыше 1000 ребят из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Литвы.