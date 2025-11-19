Логотип РИА URA.RU
В Шадринске проверят жалобу на детский лагерь, где якобы обижали ребенка

19 ноября 2025 в 05:30
В детском учреждении отдыхали дети на смене

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отделе образования Шадринска (Курганская область) проверят жалобу о том, что в детском лагере «Салют» якобы обижали ребенка. Об этом говорится в ответе представителей администрации.

«Отдел образования администрации Шадринска проверит жалобу, и в случае ее подтверждения примет соответствующие меры в отношении руководства и сотрудников детского лагеря», — сообщается в ответе, опубликованном в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте». В этом паблике был размещен пост, в котором жительница региона рассказала о том, что с ее сыном якобы плохо обращались в детском учреждении.

В комментариях жители написали, что их дети отдыхали в «Салюте» и очень довольны лагерем. Они считают его одним из лучших в Курганской области.

В мэрию Шадринска направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

