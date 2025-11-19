В Шадринске проверят жалобу на детский лагерь, где якобы обижали ребенка
В детском учреждении отдыхали дети на смене
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В отделе образования Шадринска (Курганская область) проверят жалобу о том, что в детском лагере «Салют» якобы обижали ребенка. Об этом говорится в ответе представителей администрации.
«Отдел образования администрации Шадринска проверит жалобу, и в случае ее подтверждения примет соответствующие меры в отношении руководства и сотрудников детского лагеря», — сообщается в ответе, опубликованном в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте». В этом паблике был размещен пост, в котором жительница региона рассказала о том, что с ее сыном якобы плохо обращались в детском учреждении.
В комментариях жители написали, что их дети отдыхали в «Салюте» и очень довольны лагерем. Они считают его одним из лучших в Курганской области.
В мэрию Шадринска направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!