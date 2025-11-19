Как космонавт Валентина Терешкова помогла расселить жуткий район трущоб «Копай» в Кургане
Курганцы жили в насыпных домах
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Страшный район «Копай» в Кургане, где люди жили в землянках, находился в районе сегодняшней улицы Бурова-Петрова. Там царила антисанитария и в убогих жилищах люди боролись с нашествием крыс. Жители устроили митинг и обратились в Москву к депутату Валентине Терешковой, которая помогла решить проблему. Об этом URA. RU рассказал курганец Алексей, чьи родители обитали в одном из насыпных домов в «Копае».
Как появился легендарный «Копай»
«Копай» — это народное название поселка в Кургане, который в послевоенные годы состоял из землянок и насыпных домов. История района начинается с 1940-х годов. Главная и единственная улица «Копая» — Полевая площадь была застроена деревянными домами, за которыми располагались карьеры, где добывали глину. Сначала в «Копае» жили более 500 семей, а в 1980-е годы население поселка доходило до тысячи. Люди, которым негде было жить, оседали в «Копае», в буквальном смысле выкапывая себе жилье. Это было место, где каждый день местные старались выжить в непростых условиях и сохранить человеческое достоинство, отметил курганец Алексей.
Жизнь в землянках: трудности и особенности
В жилье не было цивилизации и удобств
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
По словам Алексея, жизнь в «Копае» была далека от цивилизации. Иногда крыши землянок проваливались под ногами случайных прохожих. Ходили слухи, что прямо в этих трущобах приходилось хоронить умерших. Тем не менее, несмотря на все трудности, жители «Копая» умудрялись вести хозяйство: держать свиней и кур, разводить огороды. Со стороны это место напоминало небольшую деревню, спрятанную от людских глаз. Молодежь знакомилась, обитатели района дружили между собой и даже создавали семьи. Была в «Копае» и своя особенность: когда вызывали врачей, то устанавливали на крышу флаг, чтобы медикам было проще найти нужный адрес. Ведь дома в поселке были как муравейники — один пристроен к другому, и найти нужный было непросто, подчеркнул курганец.
Борьба за лучшие условия жизни
Терешкова помогла курганцам
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жители «Копая» не сдавались и боролись за свое лучшее будущее. Они писали письма в Москву, чтобы привлечь внимание. В начале 80-х годов была создана инициативная группа. Активисты нарисовали плакаты, на которых были изображены крысы, кусающие детей, и всем поселком вышли на митинг. Родители Алексея вспоминали, что митинг стал важным событием в истории Кургана. Пройдя через железную дорогу, горожане дошли до центральной площади. После этого общими усилиями копайцы отправили несколько человек в столицу. Там они встретились с Героем Советского Союза Валентиной Терешковой.
Изменения и переселение
Курганцев переселили в благоустроенные квартиры
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
После встречи с Терешковой в жизни копайцев начались изменения. Некоторым удалось зарегистрировать дома и прописаться. Людям обещали построить два многоквартирных дома, в которые планировалось переселение. В конце 80-х годов началось строительство первой десятиэтажки, в связи с чем была снесена часть поселка. В 1993 году курганцы уже начали справлять новоселье. Однако второй обещанный дом так и не появился. Тем, кому не хватило места в новом доме, пришлось пережить еще немало бедствий. Их жилища поджигали, чтобы за бесценок выкупить место под застройку. История «Копая» напоминает нам о том, что даже в самых сложных обстоятельствах можно найти силы бороться и добиваться изменений. «Копай» стал символом непростых времен и одновременно — примером того, как коллективные усилия горожан привели к положительным переменам.
- Иван19 ноября 2025 06:38Копай - это наша история и дом родной.
- Иван19 ноября 2025 06:13Крысы были как раз у тех, кто свиней держал - там да бывали случаи всякие в Копае.
- Евгений19 ноября 2025 06:12У меня дядя жил в Копае, у него был чистый более менее домик, но документов на него не выдавали. Дороги там были ужасные и будни суровые. Он говорил про двух местных типа юродивых, которые детей и женщин иногда пугали.