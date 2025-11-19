Как космонавт Валентина Терешкова помогла расселить жуткий район трущоб «Копай» в Кургане

Курганцы жили в насыпных домах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Страшный район «Копай» в Кургане, где люди жили в землянках, находился в районе сегодняшней улицы Бурова-Петрова. Там царила антисанитария и в убогих жилищах люди боролись с нашествием крыс. Жители устроили митинг и обратились в Москву к депутату Валентине Терешковой, которая помогла решить проблему. Об этом URA. RU рассказал курганец Алексей, чьи родители обитали в одном из насыпных домов в «Копае».

Как появился легендарный «Копай»

«Копай» — это народное название поселка в Кургане, который в послевоенные годы состоял из землянок и насыпных домов. История района начинается с 1940-х годов. Главная и единственная улица «Копая» — Полевая площадь была застроена деревянными домами, за которыми располагались карьеры, где добывали глину. Сначала в «Копае» жили более 500 семей, а в 1980-е годы население поселка доходило до тысячи. Люди, которым негде было жить, оседали в «Копае», в буквальном смысле выкапывая себе жилье. Это было место, где каждый день местные старались выжить в непростых условиях и сохранить человеческое достоинство, отметил курганец Алексей.

Жизнь в землянках: трудности и особенности

В жилье не было цивилизации и удобств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам Алексея, жизнь в «Копае» была далека от цивилизации. Иногда крыши землянок проваливались под ногами случайных прохожих. Ходили слухи, что прямо в этих трущобах приходилось хоронить умерших. Тем не менее, несмотря на все трудности, жители «Копая» умудрялись вести хозяйство: держать свиней и кур, разводить огороды. Со стороны это место напоминало небольшую деревню, спрятанную от людских глаз. Молодежь знакомилась, обитатели района дружили между собой и даже создавали семьи. Была в «Копае» и своя особенность: когда вызывали врачей, то устанавливали на крышу флаг, чтобы медикам было проще найти нужный адрес. Ведь дома в поселке были как муравейники — один пристроен к другому, и найти нужный было непросто, подчеркнул курганец.

Борьба за лучшие условия жизни

Терешкова помогла курганцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители «Копая» не сдавались и боролись за свое лучшее будущее. Они писали письма в Москву, чтобы привлечь внимание. В начале 80-х годов была создана инициативная группа. Активисты нарисовали плакаты, на которых были изображены крысы, кусающие детей, и всем поселком вышли на митинг. Родители Алексея вспоминали, что митинг стал важным событием в истории Кургана. Пройдя через железную дорогу, горожане дошли до центральной площади. После этого общими усилиями копайцы отправили несколько человек в столицу. Там они встретились с Героем Советского Союза Валентиной Терешковой.

Изменения и переселение

Курганцев переселили в благоустроенные квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU