Челябинцам объяснили, почему полезно смотреть хоккейные матчи

Психолог Пепплер: просмотр хоккея — это средство для эмоциональной разгрузки
19 ноября 2025 в 06:07
Просмотры матчей заряжают зрителей позитивом

Просмотры матчей заряжают зрителей позитивом

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Просмотр хоккейных матчей служит эффективным средством для эмоциональной разгрузки. Зритель сосредотачивается на игре и забывает о тревожных мыслях. Об этом рассказала психолог Областной психоневрологической больницы №1 и болельщица челябинской команды «Трактор» Анна Пепплер.

«В этот момент мы не просто группа людей. Мы — единое целое, сила которого заряжает оптимизмом и дает каждому ощущение: „Я не один“», — процитировал слова психолога telegram-канал Минздравствуйте.

Также Пепплер подчеркнула, что чувство общности и взаимной поддержки, которое возникает среди болельщиков, помогает бороться не только с одиночеством, но и с тревогой. Фанаты находят отклик в коллективном переживании — когда трибуны дружно поддерживают команду, каждый чувствует прилив энергии, добавила врач.

Ранее челябинские психологи рассказали, до чего может довести бесконечное зависание на маркетплейсах. Постоянное пролистывание товарных лент провоцирует раздражительность, недосып и рассеянность. 

