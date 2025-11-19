Ямальская спортсменка стала лучшей на чемпионате мира по бодибилдингу

Чемпионат мира по бодибилдингу проходил в Испании в городе Санта-Сусанна Фото: Илья Московец © URA.RU

Чемпионка мира по бодибилдингу из Нового уренгоя Фото: Telegram-канал Ямал Спорт

Елена Виноградская из Нового Уренгоя завоевала золото на чемпионате мира по бодибилдингу. Спортсменка стала лучшей в категории Wellness fitness среди участниц ростом до 163 см. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента по физической культуре и спорту.

«Елена Виноградская из Нового Уренгоя стала лучшей в категории Wellness fitness до 163 см. Также Елена заняла второе место в категории Wellness fitness мастера (от 35 лет и старше)», — говорится в telegram-канале ведомства.