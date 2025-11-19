Ямальская спортсменка стала лучшей на чемпионате мира по бодибилдингу
Чемпионат мира по бодибилдингу проходил в Испании в городе Санта-Сусанна
Фото: Илья Московец © URA.RU
Чемпионка мира по бодибилдингу из Нового уренгоя
Елена Виноградская из Нового Уренгоя завоевала золото на чемпионате мира по бодибилдингу. Спортсменка стала лучшей в категории Wellness fitness среди участниц ростом до 163 см. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента по физической культуре и спорту.
«Елена Виноградская из Нового Уренгоя стала лучшей в категории Wellness fitness до 163 см. Также Елена заняла второе место в категории Wellness fitness мастера (от 35 лет и старше)», — говорится в telegram-канале ведомства.
Мировое первенство проходило с 13 по 17 ноября в испанском городе Санта‑Сусанна. В соревнованиях участвовали 1200 атлетов из 65 стран. Тренирует Елену Анна Фирсова — действующая спортсменка, судья международного класса и мастер спорта России международного класса по бодибилдингу.
