Элиты России захлестнет борьба за редактирование нацпроектов

Владимир Путин дал элитам повод вступить в противостояние Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Борьба элит за общенациональный план восстановления экономики приобретает новый масштаб. Президент Владимир Путин заявил, что правительственный план будет интегрирован в нацпроекты. Заинтересованы в этом все группы влияния в стране (это новая возможность выбить финансирование под необходимую отрасль). В том числе — глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Владимир Путин предложил включить в национальные проекты пункты правительственного плана по восстановлению экономики на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам 13 июля. «Я предлагаю погрузить, интегрировать меры этого плана в национальные проекты, проработать все значимые организационные вопросы», — заявил президент. По его словам, сделать эту работу правительству при участии Госсовета необходимо в трехмесячный срок.

Михаил Мишустин согласен, что разработанный его правительством план нужно включить в нацпроекты Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Президент также поручил одновременно пересмотреть действующие цели нацпроектов. Необходимость такого шага президент аргументировал тем, что нужно учитывать новые обстоятельства, связанные с эпидемией и глобальным экономическим кризисом. По словам Путина, ревизии должны подвернуться и сроки реализации нацпроектов — с 2024 года они переносятся на 2030-й.

Инициатива президента включить правительственный план в нацпроекты важна для премьера Михаила Мишустина. Источник URA.RU в политсреде отмечает, что нацпроекты были определены в мае 2018 года, задолго до назначения Мишустина главой кабмина (январь 2020-го). И необходимость исполнения нацпроектов ограничивала свободу действий премьера.

Собеседник агентства напоминает, что план восстановления экономики — это проект Мишустина, и при слиянии планов премьер сможет повлиять на содержание нацпроектов, принятых при его предшественнике Дмитрии Медведеве.

Андрей Белоусов рассказал президенту о ключевых пунктах нацплана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

URA.RU отправило запрос в пресс-службу правительства РФ, ответа пока не поступило. Свою заинтересованность в изменении сегодня подтвердил и сам Мишустин. «Общенациональный план — это, по сути, переходный документ от антикризисных мер к развитию. <…> Конечно, потребуется дополнительное планирование и изменение различных стратегических документов», — заявил глава кабмина.

На совещании впервые публично были раскрыты ключевые пункты общенационального плана. По словам куратора экономического блока правительства, вице-премьера Андрея Белоусова, российская экономика может выйти на темпы роста в 3% к 2023 году при условии четкого выполнения национального плана. Затем Белоусов обозначил ключевые «точки прорыва» для экономики, которые предполагает документ:

Рост инвестиций темпами не ниже 5-6% в год. Таким образом, за десятилетие они вырастут на 70%.

Развитие индивидуального предпринимательства, самозанятых, а также малого и среднего предпринимательства. Белоусов пообещал довести численность этого сектора экономики до 25 млн человек (сейчас 19,4 млн).

Рост экспорта несырьевых и неэнергетических товаров. Правительство рассчитывает увеличить его долю с 9% от ВВП до 14%. Добиться таких показателей планируется, в том числе за счет цифровизации — создания специальной платформы для экспортеров.

Алексей Кудрин включился в спор вокруг нацплана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С момента презентации Владимиру Путину первой версии нацплана прошло уже полтора месяца. Работа над документом стала возможностью для влиятельных политических групп включить в него выгодные для себя предложения. В результате президент отправил план на доработку. Ожидалось, что новую его версию правительство представит 19 июня, но этого не произошло. Все это время нацплан был в центре острой дискуссии. С позиции консерваторов-государственников план критиковал тандем бизнесмена Константина Малофеева и экономиста Сергея Глазьева. С либеральной позиции правительственную стратегию подверг критике глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

После интеграции плана в нацпроекты дискуссия обещает разгореться с новой силой. В частности, из-за содержания пересмотренных нацпроектов и сроков их реализации начнется битва группировок, заинтересованных в получении финансирования.

«Споры развернутся вокруг того, что можно сдвинуть, а что нужно реализовать в первую очередь, — прогнозирует политолог Марат Баширов. — Появятся лоббисты, которые будут доказывать, что это [реализация их проектов] нужно. Потребуется аудит независимых экспертов, которые не поддадутся лоббистскому давлению».

По мнению гендиректора Института инструментов политического анализа Александра Шпунта, острая фаза этого внутриэлитного противостояния начнется после публикации планов переноса конкретных нацпроектов, но до принятия окончательного решения правительством на этот счет. «Включатся сразу все уровни лоббистов [и экспертный, и аппаратный]. Дойдет до массовых выступлений, когда рабочие определенного завода могут написать президенту: как же так, мы рассчитывали, что нам придут заказы через два года, а не через четыре, — отмечает политолог. — В споры включатся и регионы. Рабочие группы Госсовета как раз состоят из губернаторов. Если в каком-то регионе было запланировано строительство дороги, то, конечно, регион будет лоббировать, чтобы оно не переносилось».

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