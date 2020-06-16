Константин Малофеев давно проявляет политические амбиции Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис в России

Пока правительство РФ переписывает план восстановления экономики, первую версию которого президент отправил на доработку, стране была представлена альтернативная стратегия выхода из кризиса. Ее авторы — экс-советник президента РФ Сергей Глазьев и бизнесмен Константин Малофеев — предлагают радикально сменить экономический курс. Наблюдатели уже заметили в их предложениях новый политический манифест.

Сергей Глазьев давно критикует политику чиновников, ответственных за экономику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Альтернативный правительственному план вывода страны из кризиса был представлен Малофеевым и Глазьевым 9 июня, но документ оказался практически незамеченным СМИ. За неделю с момента презентации плана в сервисе «Яндекс.Новости» о нем появилось 13 сообщений, причем девять из них были опубликованы телеканалом «Царьград» (принадлежит Малафееву).

Сергей Глазьев, ныне занимающий пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, является давним критиком экономического курса правительства и Центробанка. В апреле ЦБ даже просил Минэкономики сдержать медийную активность Глазьева. Константину Малофееву в свою очередь давно приписывают планы по созданию собственной политической партии.

В своем плане Глазьев и Малафеев предлагают:

Авторы стратегии обещают сделать рубль привлекательной валютой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Остановить вывоз капитала из России, прекратив все спекуляции валютой в стране. По мнению авторов документа, это обеспечит стабилизацию курса рубля;

Перейти к протекционизму в экономике. Одна из мер — предоставлять доступ к недрам и госсубсидиям только российским гражданам и предприятиям;

Повысить привлекательность национальной валюты. Перевести на рубли торговлю с партнерами, а также все акции и облигации на фондовом рынке;

Сделать кредит дешевым для предприятий — под 1-3%. Обязать Центробанк отвечать за экономический рост в стране;

Запустить опережающее развитие экономики, в частности через углубление переработки сырья.

Первая редакция правительственного план выхода из кризиса, которую премьер Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину 2 июня, не предлагает столь радикальной смены финансово-экономической политики. Как ранее писало URA.RU, план кабмина включает в себя многие меры, которые уже действуют и не являются реакцией на кризис. Для восстановления экономики правительство собирается:

План правительства Михаила Мишустина более консервативен Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Увеличить реальные доходы граждан и восстановить занятость;

Развивать индивидуальное, малое и среднее предпринимательство;

Улучшить деловой климат;

Провести цифровизацию государства и экономики;

Увеличить экспорт и поддержать импортозамещение;

Поддержать отдельные отрасли экономики;

Поддержать деньгами регионы.

URA.RU сравнило два конкурирующих плана по параметрам, которые фигурируют в обоих документах. Правительство к концу 2021 года обещает добиться роста ВВП в 2,5% в год, Глазьев и Малофеев — в 8%. План кабмина предполагает рост зарплат на 2,5% в год, а конкурирующая стратегия — на 7%. Через полтора года правительство готово снизить бедность до уровня 2019 года, а его конкуренты — ликвидировать ее полностью за три года. На реализацию плана кабинет министров планирует потратить 5 трлн рублей. Подсчитать расходы на реализацию стратегии Главзьева/Малофеева невозможно, так как авторы не конкретизируют расходы по каждому предложению. Однако только лишь на два пункта плана — импортозамещение и льготное кредитование — планируется потратить 11 трлн рублей.

План Глазьева/Малофеева сравнили с политическим манифестом Фото: Илья Московец © URA.RU

Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов объясняет, что сравнивать два плана напрямую затруднительно, так как они написаны в разных жанрах. «Во-первых, документ Глазьева и Малафеева — очень компактный [в 10 раз меньше плана правительства — прим. ред.]. Во-вторых, по своему формату это не экономическая программа, а политический манифест, в котором нет никаких расчетов. У Глазьева и Малафеева была политическая мотивация», — считает экономист.

По мнению Катасонова, альтернативный план мог бы вызвать более широкий резонанс, если бы Глазьев и Малафеев адресовали его не властям, а широкой публике: «Документ следовало доработать и упростить, сделав его более понятным широким массам, и переадресовать народу России».

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников не удивлен, что стратегия Глазьева и Малафеева оказалась больше похожа на политический манифест. «В данной ситуации можно говорить о планах, которые не столько руководство к действию, сколько манифестация направлений, в котором хотели бы видеть развитие экономики России те или иные политические силы», — отметил политолог.

Журналист URA.RU направил вопросы Константину Малофееву и Сергею Глазьеву через их представителей. Оперативно получить комментарии не удалось.

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