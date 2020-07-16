Мишустин приблизил к себе семь министров

Поездка Михаила Мишустина в Казань широко обсуждалась в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Премьер Михаил Мишустин определил для себя пул наиболее близких к нему министров. Его «презентация» прошла неделю назад в Казани. Поездка оказалась крайне удачной для Мишустина с точки зрения пиара, но разделить свой успех председатель правительства позволил главам только семи министерств. Собеседники URA.RU полагают, что близость к премьеру позволит госслужащим быть успешнее других коллег.

С 9 по 10 июля Мишустин вместе с членами правительства работал в Казани. Чиновники в сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова побывали в Иннополисе, особой экономической зоне «Алабуга», местной клинической инфекционной больнице имени Агафонова. Обсуждаемым событием в медиа-среде тогда стала встреча с представителями IT-индустрии. В ней участвовал вице-президент Telegram Илья Перекопский, который неожиданно призвал власти к совместной борьбе с налогом в 30%, который взимают Apple и Google с разработчиков. Настроенному диалогу с представителями разблокированного мессенджера обрадовался даже Кремль.

Рустам Минниханов сопровождал членов кабмина в Казани Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с URA.RU заявил, что с точки зрения пиара визит в Казань был крайне успешным для премьера. «По моему мнению, главное из озвученных в Казани решений — это объявление о старте строительства дороги Москва — Казань. Это часть большого геополитического и геоэкономического проекта. Эта дорога перерастет в проект Москва — Астана, а затем и в Москва — Пекин. Масштаб задачи — глобальный. Уверяю, что за этой поездкой следили китайцы, для которых путь Москва — Пекин открывает новый транспортный коридор в Европу, — сказал URA.RU Журавлев. —

На самом деле, Мишустину при таком масштабе проекта достался пиар, достойный президента».

О большом значении поездки для Мишустина сказал URA.RU и гендиректор Центра региональной политики Илья Гращенков: «Мишустину не повезло в том плане, что вместе с формированием правительства грянули кризис и пандемия, поэтому у него не было времени провести собственную позитивную повестку. Он все время догонял события, то его бросят руководить группой по борьбе с COVID, то еще что-нибудь. А поездка в Казань — первое мероприятие, где Мишустин позиционировал лично себя, заявил о себе, как о системном технократе, делающем ставку на цифровизацию».

Валерий Фальков попал в семерку министров, приглашенных в Казань Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При этом Мишустин позвал в поездку далеко не всех членов правительства. Кроме вице-премьеров Марата Хуснуллина, Алексея Оверчука и Дмитрия Чернышенко в двухдневном турне по Татарстану премьера сопровождали только семь из 21 министра: транспорта Евгений Дитрих, промышленности и торговли Денис Мантуров, экономического развития Максим Решетников, финансов Антон Силуанов, здравоохранения Михаил Мурашко, науки и высшего образования Валерий Фальков, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов в разговоре с URA.RU сказал, что в Казани общественность увидела «опорную команду Мишустина, с которой он понимает, как дальше двигаться и делит проекты»:

«Безусловно, если бы министры, которые ехали с премьером, выбивались из парадигмы его мышления, они бы не попали в поездку».

Политолог Журавлев в разговоре с URA.RU добавил, что семерка министров смогла стать ближе к Мишустину благодаря тому, что он считает их отрасли наиболее важными. «Раз их отрасли востребованы, то они будут чаще взаимодействовать с премьером, у них будет, что предложить ему, что выслушать. Это означает повышенное внимание, которое всегда идет в плюс, если ты добиваешься успеха или хотя бы не проваливаешься. Ты становишься членом команды, к тебе привыкают», — ответил URA.RU эксперт.

Владимира Якушева не взяли в Казань, хотя туда поехал курирующий его вице-премьер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для остальных 14 министров это сигнал о том, что они будут возникать в повестке премьера ощутимо реже, объяснил собеседник агентства. Это сделает их работу сложнее, ведь близость к Мишустину, по словам Гращенкова, помогает чиновникам «выбивать различные преференции». Источник URA.RU в политической среде также обратил внимание на тот факт, что в поездке не участвовал министр строительства Владимир Якушев, хотя премьер взял с собой вице-премьера по строительству Марата Хуснуллина. Впрочем директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил выбор тем, что Хуснуллин раньше работал министром строительства Татарстана, и ему регион более понятен.

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин уверен, что список министров для поездки определялся только исходя из тех направлений, которые сейчас являются приоритетными для Татарстана, а само событие политолог считает не удачным пиар-ходом, а «частью работы»: «Пандемия сделал невозможными поездки по регионам. Сейчас мы видим, как правительство переходит к нормальной повестке».

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