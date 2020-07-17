Пермские инсайды: Репин зря потратился

В Пермском крае — аномальная жара Коллаж: URA.RU

Кандидат в пермские губернаторы Александр Репин заплатил за свое участие в выборах 100 миллионов рублей, но не сможет пройти муниципальный фильтр из-за хромающей дисциплины в региональном отделении партии «Справедливая Россия». По минздраву, где чиновники изнывают от жары из-за отключенных кондиционеров, гуляет коронавирус.

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Определены приоритетные кандидаты в губернаторы Пермского края

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Представитель администрации президента России приезжал в Пермь 15 июля и встречался с кандидатами в губернаторы Пермского края, сообщают инсайдеры. При этом они говорят, что встреча прошла далеко не со всеми кандидатами. «Из самовыдвиженцев он встречался только с [врио губернатора Пермского края Дмитрием] Махониным. А вот представитель одной из парламентских партий был обделен вниманием», — говорит источник. Вероятно, речь идет про кандидата от «Справедливой России» Александра Репина, который с большой долей вероятности не будет зарегистрирован в качестве кандидата, так как не сможет пройти муниципальный фильтр.

Репин заплатил за свое выдвижение 100 миллионов рублей

Инсайдеры сообщают, что участие в губернаторских выборах обошлось владельцу холдинга «Сатурн-Р» Александру Репину в 100 миллионов рублей. «Он занес эти деньги в федеральную казну „Справедливой России“», — говорит источник. Он полагает, что после того, как Репину откажут в регистрации 29 июля, за него вступится лидер партии Сергей Миронов. «Правда, это будет как в истории с Сергеем Фургалом и Владимиром Жириновским (арестованным губернатором Хабаровского края и лидером ЛДПР). Сначала будет громко возмущаться, а потом все стихнет — деньги будут отработаны», — уточняет инсайдер.

У пермских справедливороссов хромает партийная дисциплина

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин не сможет пройти муниципальный фильтр не только из-за «двойных подписей» депутатов не от «Справедливой России». Его якобы подведут и депутаты-эсеры. «Депутаты от „Справедливой России“ ставили свои подписи за всех. И за Репина, и за кандидатов от КПРФ и ЛДПР, и за других», — говорит инсайдер. Сообщается, что после 29 июля, когда эта история вскроется при проверке подписей, для лидера пермских справедливороссов Вероники Куликовой будут жесткие последствия. Ведь именно на нее повесят вину за подкосившуюся партийную дисциплину.

Кандидат в губернаторы Панков делает себе имя

Сообщается, что кандидат в губернаторы Пермского края Павел Панков заявился на выборы главы региона с одной целью — повысить свою узнаваемость. «В следующем году выборы депутатов законодательного собрания. Вот он и начал подготовку к ним, хочет пройти туда по второму избирательному округу», — говорит инсайдер. Он полагает, что в случае победы в этом году на довыборах по второму округу лидера пермских единороссов Вячеслава Григорьева, он не пойдет в 2021 году на эти же выборы по одномандатному округу. «Григорьев пойдет по партийному списку, вероятно, возглавит его. Соответственно, округ окажется зачищенным», — уточняет инсайдер.

Пермским чиновникам отключили кондиционер

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Поговаривают, что в «Доме советов» на Ленина, 51 чуть ли не половина рабочих кабинетов оказалась отключена от центрального кондиционирования. «То ли сломался, то ли так с коронавирусом борьба идет, то ли еще что. Но на многих этажах люди обливаются потом и не закрывают двери, чтобы хоть как-то спастись от жары», — говорит инсайдер. Он добавляет, что теперь в Пермском крае действительно стало открытое правительство — все друг друга видят и ни от кого не прячутся за закрытыми дверями.

По пермским министерствам гуляет коронавирус

Сообщается, что как минимум два сотрудника министерства здравоохранения Пермского края болеют сейчас COVID-19. «Они сидят в этом пекле без кондиционеров. Еще и коронавирус у них. Сама [глава минздрава Оксана] Мелехова не болеет, но она ведь контактирует регулярно со своими сотрудниками», — говорит инсайдер. Также ходили слухи, что на этой неделе якобы коронавирус подозревали у главы министерства строительства Пермского края Андрея Колмогорова. Правда, официально это в ведомстве не подтверждают.

У пермского экс-министра не было шансов стать мэром

Поговаривают, что у бывшего министра ЖКХ края Александра Шицына не было шансов избраться мэром Александровска. Ему помешала протестная группировка депутатов — команда Белобаржевского-Лавровой (экс-глава Яйвы Владимир Белобаржевский, депутат Александровского муниципального округа Ольга Лаврова), сказал источник. «Сейчас в думе идет настоящая „война“. Даже составляющие в ней большинство „коммунисты“ не могут найти между собой понимание. Депутаты, вместо того, чтобы работать на округ, начали отстаивать свои интересы. Дошло до смешного — депутаты разделились на „группировочки“ и устраивают в соцсетях склоки», — пояснил инсайдер. При таком раскладе округ рискует остаться без главы и в текущем году.

Крупный столичный застройщик ищет в Перми покупателей бизнеса

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инсайдеры утверждают, что один из крупнейших девелоперов — ГК «ПИК» — ищет покупателей для реализации своих проектов в Перми. Поговаривают, что застройщик рассматривает Пермь в качестве города присутствия, в том числе, в рамках новых проектов ПИК-Франшизы. Несколько контрактов компания рассчитывает заключить до конца текущего года. «ПИК хоть и называет Пермский край перспективным регионом и говорит об интересе к их проектам со стороны региональных застройщиков, продажа франшизы означает лишь одно — дела у компании в крае идут не важно», — поясняет инсайдер. Он напоминает, что за последние годы ГК «ПИК» реализовала в регионе лишь пару своих проектов.

ПАИЖК объявило негласную войну дольщикам

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяки, отсудившие у Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования деньги, столкнулись с новой сложностью. «ПАИЖК» не спешит возвращать 200 млн рублей дольщикам бывшего долгостроя по Адмирала Ушакова, 21, которые те переплатили за достройку дома. «ПАИЖК» подключает судебных приставов, чтобы не дать председателю уладить вопрос с бумагами, поднимает старые исполнительные листы. Компания понимает, что дело проиграно окончательно, и хватается за соломинку, говорит инсайдер. Дольщики намерены привлечь к этой истории внимание врио губернатора Дмитрия Махонина.

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