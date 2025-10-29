Свердловчан ожидает аномальное тепло в конце октября

В Екатеринбурге 29 октября будет теплая облачная погода Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Свердловская область 29 октября окажется в теплом секторе циклона, который приведет к плюсовой температуре днем и ночью. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

«В среду территория Свердловской области располагается в теплом секторе циклона, который начинает заполняться над севером европейской части страны... Благодаря южным воздушным потокам, несущим в регион теплый воздух, днем по области вновь можно ожидать прогрев выше +10 градусов», — сообщает синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». К утру теплый фронт распространится на всю область, а с западной стороны подступит холодный фронт, ограничивающий дальнейшее продвижение теплых воздушных масс.

Ночью температура по области составит от +1 до +6 градусов, днем воздух прогреется до +7…+12. На севере и западе Свердловской области ожидаются осадки до 4-9 миллиметров, в остальных районах они будут незначительными — до 2 миллиметров, а на юго-востоке дождя не прогнозируется.

