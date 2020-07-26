Где недорого сделать прыжок с парашютом

Парашютисты считают, что прыжки гарантированно обнуляют стресс Фото: Жан Орлов

При действующих ограничениях по занятиям спортом из-за пандемии COVID-19, обычно экзотический прыжок с парашютом в тандеме входит в небольшое число разрешенных спортов. В докоронавирусное время он считался «экстримом для ленивых», а сейчас — сильным средством «обнулить» накопленный в карантине стресс. В День парашютиста, который отмечается ежегодно 26 июля (то есть сегодня), URA.RU объяснит, как с выгодой воспользоваться ситуацией.

Почему нужно прыгнуть с парашютом

Тандем-прыжки остаются одним из самых популярных экстремальных развлечений Фото: Сергей Рознин

Для многих — это первый шаг к тому, чтобы круто изменить свое отношение к повседневности, да и вообще к жизни.

«Прыжок разом очистил голову от надоедливых мыслей, болтавшихся, как говорят компьютерщики, в „трее“ и мешающих нормально жить и получать от жизни удовольствие. Все проблемы сдуло набегающим потоком», — говорит тандем-пассажир Владимир.

«Это осознание полной свободы, эйфория, ощущение, что ты „обнулился“ и теперь можешь все», — делится впечатлениями Юлия, которая также прыгнула в тандеме.

Ты видишь землю с высоты птичьего полета Фото предоставлено ДЗ Мензелинск

«Ты видишь землю с высоты птичьего полета, ты видишь изнанку облаков, ты можешь гулять по облакам, ты можешь их потрогать…

А то, что там, на земле, осталось, все эти проблемы, — такое мелкое, незначительное… Все, что казалось нерешаемым, оказывается, легко решить… После прыжка я горы готова была свернуть», — это отзыв Анастасии с первого прыжка с инструктором.

Самая экстремальная пенсионерка Набережных Челнов Ильсеяр Попова Фото: Наталья Щербакова

Парашютисты проезжают по тысяче километров, чтобы испытать ощущение полета. Самая экстремальная пенсионерка из Нижних Челнов Ильсеяр Попова — в ноябре ей исполнится 69 и за плечами у нее 51 прыжок в тандеме. «После прыжков я заряжаюсь энергией», — говорит она.

Как подготовиться к прыжку в тандеме

Подготовка к прыжку начинается на земле Фото: Наталья Щербакова

1. Стоит заявить о своем желании, записавшись по телефону на аэродроме.

Когда дропзонам разрешили работу после карантина, поток желающих испытать себя вырос в разы, так что места в самолете и свободного инструктора придется немного подождать. Ожидание долгим не покажется — на аэродромах особенная доброжелательная атмосфера, и можно комфортно наблюдать за приземлением спортсменов, знакомиться и задавать вопросы: парашютисты — люди общительные и могут рассказать много интересного.

2. Одежда должна быть удобной, всю остальную экипировку выдадут на месте.

3. Пассажиры предъявляют паспорт, заполняют анкету о здоровье, оформляют страховку и проходят медосмотр.

Существует ряд строгих ограничений:

если у вас диабет,

гипертония,

проблемы с сердцем или другие серьезные заболевания, то лучше найти себе развлечение на земле.

Могут прыгать в тандеме и дети — с 14 лет, по согласию родителей.

Волнующий миг выхода из самолета… Впереди минута свободного падения Фото: Михаил Тихонов

4. Когда все формальности улажены, пассажиров распределяют по тандем-мастерам.

У каждого инструктора за плечами тысячи прыжков, и свою квалификацию они подтверждают каждый год.

5. Не надо бояться, что не раскроется парашют — на случай нештатной ситуации есть запасной.

6. Остаться в самолете у испугавшегося пассажира не получится.

Как говорится, «уплочено» — все равно окажетесь в небе, на этот счет существуют маленькие хитрости.

7. Улыбайтесь и старайтесь не открывать рот — вы даже не представляете, до какого размера ветер может надуть ваши щеки.

Что останется после прыжка

Такую фотографию можно и в Инстаграм Фото предоставлено ДЗ Мензелинск

Во-первых, память материальная — на дропзонах выдают сертификат, подтверждающий ваш смелый поступок.

Сюда же добавим красивые фотографии и видеоклип (за отдельную плату).

Кстати, есть такая категория пассажиров, которые решились на прыжок исключительно ради замечательных снимков для Инстаграма.

В-третьих — и это, пожалуй, самое главное — заряд позитива и адреналина, с которым проще пережить трудные времена.

Где совершить прыжок

Заряд позитива на год вперед обеспечен Фото предоставлено ДЗ Мензелинск

Аэродром Мензелинск (Татарстан, 60 км от Набережных Челнов, 750-800 км от Екатеринбурга). Самолет L-410, высота 4000 метров. Главные плюсы:

тандем-прыжок — от 8000 до 9200 рублей в зависимости от веса пассажира

фото- и видеосъемка оператором (с монтажом видеоролика) — 2700 рублей, либо съемка с руки тандем-мастера — 1000 рублей

гостиница — от 350 рублей до 2200 рублей; работает столовая

Запись на прыжок по телефону +7 (85555) 3-18-85, бронь гостиницы — +7 (917) 914 6562, группа во «ВКонтакте» https://vk.com/skydive_menzelinsk . Дни работы — пятница, суббота, воскресенье либо первые десять дней каждого месяца (буги).

Плюс — редкое сочетание цены и качества: удобная гостиница на любой вкус (от койкоместа в номере до отдельного домика или люкса), столовая с вкусной едой, комфортные душевые и туалеты (это на аэродроме очень важная вещь) и доброжелательный коллектив. Здесь, кстати, начинали свой путь в небо очень многие уральские парашютисты.

ДЗ Мензелинск — место рождения многих рекордов. Рекорд Урала в вингсьют-формациях Фото: Наталья Щербакова

Помимо тандем-прыжков, проводится обучение по программе AFF (основы владения телом в воздухе и управления куполом типа «крыло») и статик-лайн (самостоятельные прыжки с принудительным раскрытием купола). Аэродром Мензелинска — тренировочная база сборных парашютистов и место рождения многих рекордов. Из минусов — значительная отдаленность от Екатеринбурга и Челябинска, что, впрочем, большим препятствием не является.

Аэродром Логиново (Белоярский район Свердловской области, 60 км от Екатеринбурга). Самолет Ан-2, высота 2200-2400 метров.

тандем-прыжок — 9000 рублей

фото- и видеосъемка оператором — 3000 рублей

прыжок с круглым парашютом (включая обучение) — 4500 рублей

гостиница — 800 рублей место

Эмоции зашкаливают! Фото Сергей Рознин

Запись на прыжки в тандеме в группе во «ВКонтакте». Фотографии с прыжков можно увидеть также во «ВКонтакте» — здесь . Дни работы — суббота, воскресенье.

Из плюсов — ближайший к Екатеринбургу хорошо оборудованный аэродром, доброжелательная команда, в том числе самые лучшие на Урале воздушные операторы, оборудованное здание для гостей и спортсменов. Здесь же можно прыгнуть самостоятельно, с круглым парашютом (стоимость прыжка 4500 рублей, включая теорию). Минус — сравнительно небольшая высота для прыжков. Но для тандема 20 секунд свободного падения тоже неплохо.

Небо, солнце, адреналин… Фото предоставлено ДЗ Мензелинск

Аэродром Быньги (Свердловская область, в 100 километрах от Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила, трасса Екатеринбург—Серов). Самолет Ан-2, высота 2000-2200 метров.

тандем-прыжок — 8000 рублей (при весе пассажира до 90 кг, за каждые пять килограммов сверху — еще 500 рублей)

видеосъемка оператором — 3000 рублей, с руки тандем-мастера — 1000 рублей (без видеомонтажа), съемка в самолете — 200 рублей

Узнать расписание работы и записаться на прыжок можно в группе во «ВКонтакте». Рабочие дни — суббота и воскресенье.

Плюсы — близость к Екатеринбургу, возможность прыгнуть не только в тандеме, но и с круглым парашютом, самостоятельно. Действует программа «Знакомство с небом» — прыжки с парашютом для всех желающих старше 18 лет (прыжок с тандем-мастером и самостоятельный прыжок на управление куполом); приветливые сотрудники и опытные инструктора. Минус — относительно небольшая высота.

Аэродром Устиново (Миасс, Челябинская область, Челябинск — 100 км, Екатеринбург — 250 км, Уфа — 300 км, Курган — 380 км, Миасс — 15 км). Самолет L-410, высота 4200 метров.

Инструктор даст ответы на все вопросы Фото: Наталья Щербакова

тандем-прыжок — 9500 рублей

видеосъемка оператором — 3000 рублей

место в гостинице (количество ограничено) — 500 рублей

Запись на прыжки в группе во «ВКонтакте». Рабочие дни — суббота и воскресенье.

Плюс — близость к Челябинску и относительно недалеко от Екатеринбурга, потрясающе красивые пейзажи (особенно с высоты птичьего полета), высота даже больше 4000 метров. Минус — не очень много места просто для отдыха и не всегда есть где перекусить. Но еду можно взять с собой.

Аэродром Фролово (Пермь, 20 минут от центра). Самолет Ан-2, высота 2500 метров.

26 июля в России отмечается День парашютиста Фото Наталья Щербакова

тандем-прыжок — 10000 рублей

видеосъемка оператором — 2900 рублей, фото- и видео — 3500 рублей.

гостиницы нет, но есть хостел в Перми — 400 рублей в день, работает кафе.

Запись на прыжки в тандеме по телефону + 7 (342)2777811. Рабочие дни — суббота и воскресенье.

Плюс — совсем близко к Перми, приветливая команда, красивые виды. Есть обучение по программе статик-лайн. Минус — нет гостиницы при аэродроме и относительно небольшая высота для прыжков.