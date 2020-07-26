Где недорого сделать прыжок с парашютом

При действующих ограничениях по занятиям спортом из-за пандемии COVID-19, обычно экзотический прыжок с парашютом в тандеме входит в небольшое число разрешенных спортов. В докоронавирусное время он считался «экстримом для ленивых», а сейчас — сильным средством «обнулить» накопленный в карантине стресс. В День парашютиста, который отмечается ежегодно 26 июля (то есть сегодня), URA.RU объяснит, как с выгодой воспользоваться ситуацией.
Почему нужно прыгнуть с парашютом
Для многих — это первый шаг к тому, чтобы круто изменить свое отношение к повседневности, да и вообще к жизни.
«Прыжок разом очистил голову от надоедливых мыслей, болтавшихся, как говорят компьютерщики, в „трее“ и мешающих нормально жить и получать от жизни удовольствие. Все проблемы сдуло набегающим потоком», — говорит тандем-пассажир Владимир.
«Это осознание полной свободы, эйфория, ощущение, что ты „обнулился“ и теперь можешь все», — делится впечатлениями Юлия, которая также прыгнула в тандеме.
«Ты видишь землю с высоты птичьего полета, ты видишь изнанку облаков, ты можешь гулять по облакам, ты можешь их потрогать…
А то, что там, на земле, осталось, все эти проблемы, — такое мелкое, незначительное… Все, что казалось нерешаемым, оказывается, легко решить… После прыжка я горы готова была свернуть», — это отзыв Анастасии с первого прыжка с инструктором.
Парашютисты проезжают по тысяче километров, чтобы испытать ощущение полета. Самая экстремальная пенсионерка из Нижних Челнов Ильсеяр Попова — в ноябре ей исполнится 69 и за плечами у нее 51 прыжок в тандеме. «После прыжков я заряжаюсь энергией», — говорит она.
Как подготовиться к прыжку в тандеме
1. Стоит заявить о своем желании, записавшись по телефону на аэродроме.
Когда дропзонам разрешили работу после карантина, поток желающих испытать себя вырос в разы, так что места в самолете и свободного инструктора придется немного подождать. Ожидание долгим не покажется — на аэродромах особенная доброжелательная атмосфера, и можно комфортно наблюдать за приземлением спортсменов, знакомиться и задавать вопросы: парашютисты — люди общительные и могут рассказать много интересного.
2. Одежда должна быть удобной, всю остальную экипировку выдадут на месте.
3. Пассажиры предъявляют паспорт, заполняют анкету о здоровье, оформляют страховку и проходят медосмотр.
Существует ряд строгих ограничений:
- если у вас диабет,
- гипертония,
- проблемы с сердцем или другие серьезные заболевания, то лучше найти себе развлечение на земле.
- Могут прыгать в тандеме и дети — с 14 лет, по согласию родителей.
4. Когда все формальности улажены, пассажиров распределяют по тандем-мастерам.
У каждого инструктора за плечами тысячи прыжков, и свою квалификацию они подтверждают каждый год.
5. Не надо бояться, что не раскроется парашют — на случай нештатной ситуации есть запасной.
6. Остаться в самолете у испугавшегося пассажира не получится.
Как говорится, «уплочено» — все равно окажетесь в небе, на этот счет существуют маленькие хитрости.
7. Улыбайтесь и старайтесь не открывать рот — вы даже не представляете, до какого размера ветер может надуть ваши щеки.
Что останется после прыжка
Во-первых, память материальная — на дропзонах выдают сертификат, подтверждающий ваш смелый поступок.
Сюда же добавим красивые фотографии и видеоклип (за отдельную плату).
Кстати, есть такая категория пассажиров, которые решились на прыжок исключительно ради замечательных снимков для Инстаграма.
В-третьих — и это, пожалуй, самое главное — заряд позитива и адреналина, с которым проще пережить трудные времена.
Где совершить прыжок
Аэродром
- тандем-прыжок — от 8000 до 9200 рублей в зависимости от веса пассажира
- фото- и видеосъемка оператором (с монтажом видеоролика) — 2700 рублей, либо съемка с руки тандем-мастера — 1000 рублей
- гостиница — от 350 рублей до 2200 рублей; работает столовая
Запись на прыжок по телефону +7 (85555) 3-18-85, бронь гостиницы — +7 (917) 914 6562, группа во «ВКонтакте»
Плюс — редкое сочетание цены и качества: удобная гостиница на любой вкус (от койкоместа в номере до отдельного домика или люкса), столовая с вкусной едой, комфортные душевые и туалеты (это на аэродроме очень важная вещь) и доброжелательный коллектив. Здесь, кстати, начинали свой путь в небо очень многие уральские парашютисты.
Помимо тандем-прыжков, проводится обучение по программе AFF (основы владения телом в воздухе и управления куполом типа «крыло») и статик-лайн (самостоятельные прыжки с принудительным раскрытием купола). Аэродром Мензелинска — тренировочная база сборных парашютистов и место рождения многих рекордов. Из минусов — значительная отдаленность от Екатеринбурга и Челябинска, что, впрочем, большим препятствием не является.
Аэродром Логиново (Белоярский район Свердловской области, 60 км от Екатеринбурга). Самолет Ан-2, высота 2200-2400 метров.
- тандем-прыжок — 9000 рублей
- фото- и видеосъемка оператором — 3000 рублей
- прыжок с круглым парашютом (включая обучение) — 4500 рублей
- гостиница — 800 рублей место
Запись на прыжки в тандеме
Из плюсов — ближайший к Екатеринбургу хорошо оборудованный аэродром, доброжелательная команда, в том числе самые лучшие на Урале воздушные операторы, оборудованное здание для гостей и спортсменов. Здесь же можно прыгнуть самостоятельно, с круглым парашютом (стоимость прыжка 4500 рублей, включая теорию). Минус — сравнительно небольшая высота для прыжков. Но для тандема 20 секунд свободного падения тоже неплохо.
Аэродром
- тандем-прыжок — 8000 рублей (при весе пассажира до 90 кг, за каждые пять килограммов сверху — еще 500 рублей)
- видеосъемка оператором — 3000 рублей, с руки тандем-мастера — 1000 рублей (без видеомонтажа), съемка в самолете — 200 рублей
Узнать расписание работы и записаться на прыжок можно
Плюсы — близость к Екатеринбургу, возможность прыгнуть не только в тандеме, но и с круглым парашютом, самостоятельно. Действует программа «Знакомство с небом» — прыжки с парашютом для всех желающих старше 18 лет (прыжок с тандем-мастером и самостоятельный прыжок на управление куполом); приветливые сотрудники и опытные инструктора. Минус — относительно небольшая высота.
Аэродром
- тандем-прыжок — 9500 рублей
- видеосъемка оператором — 3000 рублей
- место в гостинице (количество ограничено) — 500 рублей
Запись на прыжки
Плюс — близость к Челябинску и относительно недалеко от Екатеринбурга, потрясающе красивые пейзажи (особенно с высоты птичьего полета), высота даже больше 4000 метров. Минус — не очень много места просто для отдыха и не всегда есть где перекусить. Но еду можно взять с собой.
Аэродром
- тандем-прыжок — 10000 рублей
- видеосъемка оператором — 2900 рублей, фото- и видео — 3500 рублей.
- гостиницы нет, но есть хостел в Перми — 400 рублей в день, работает кафе.
Запись на прыжки в тандеме по телефону + 7 (342)2777811. Рабочие дни — суббота и воскресенье.
Плюс — совсем близко к Перми, приветливая команда, красивые виды. Есть обучение по программе статик-лайн. Минус — нет гостиницы при аэродроме и относительно небольшая высота для прыжков.