Собянин вводит новую моду среди губернаторов

Сергей Собянин больше не отдает руководящие посты в мэрии специалистам со стороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение мэра Москвы Сергея Собянина о назначении нового руководителя городского департамента образования — 25-е кадровое решение после переизбрания Собянина в 2018 году, касающееся вице-мэров и глав столичных структур. Подавляющее большинство руководителей мэрии — профессиональные чиновники, а не представители отраслей, которые они курируют. Это отличается от практики Собянина начала «десятых» и от моды в других регионах, но вскоре может стать трендом для всей страны.

22 июля мэрия Москвы объявила об отставке 69-летнего главы департамента образования Исаака Калины, который проработал в этой должности 10 лет и запомнился рядом болезненных реформ в столице, в том числе, слиянием школ в образовательные комплексы. Новым директором департамента стал его бывший зам 40-летний Александр Молотков. В мэрию он пришел в 2011 году с опытом работы в инвестиционном бизнесе и строительстве. Четыре года в должности замначальника управления занимался сопровождением госпрограммы «Столичное образование», а затем был повышен до начальника. В замы Калины попал в 2017-м.

У педагогического сообщества свои взгляды на то, кто должен руководить образованием в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Профессиональное сообщество встретило повышение Молоткова негодованием. Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий? в разговоре с URA.RU обратил внимание на отсутствие у московского чиновника опыта работы в педагогике: «У нас школой давно руководят совсем не педагоги, а управленцы и чиновники. […] Это привело к падению качества образования. Да, оно стало эффективным с точки зрения экономики, но никак не с точки зрения педагогики.

Для мэрии Москвы главное — это управляемость, чтобы от школ не было никаких сюрпризов и была полная покорность, — сказал URA.RU Луховицкий. — Учителя работают намного больше, чем раньше, нагрузка резко выросла. Создание огромных школьных комплексов приводит к тому, что дети не знают всех учителей — ликвидирована школьная атмосфера. Это результат работы Калины, а новый руководитель наверняка продолжит его политику».

Назначение в департаменте образования подтвердило новый тренд в управлении мэрией.

Агентство проанализировало сообщения о кадровых решениях Сергея Собянина с момента его переизбрания на посту мэра в 2018 году. Согласно биографиям заместителей мэра и руководителей департаментов, опубликованным на официальном сайте мэрии, с сентября 2018 года состоялось 25 назначений вице-мэров и глав департаментов. Из них только в трех случаях руководящие посты получили специалисты, пришедшие извне: председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова (замглавы Росмолодежи до 2018 года), председатель комитета по туризму Екатерина Проничева (гендиректор ВДНХ до 2018-го), и руководитель департамента региональной безопасности Сергей Хлебников (руководитель ФСО России — комендант Московского Кремля до 2020). Остальные — и ранее работали в органах власти.

Кадровые перестановки в мэрии Сергей Собянин совершает за счет собственных сотрудников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник в крупном российском холдинге, контактирующий с московскими властями, говорит, что эта тенденция отражается на характере мэрии столицы: «Все очень забюрократизировано. Идеалом мэрии стало выполнение нормативов и правил. Они возведены в абсолют». Это отличается от практики 2010 года, когда Собянин впервые был назначен мэром: для оживления администрации он приглашал на работу представителей разных сфер и бизнес-структур, реформируя администрацию. Этот принцип был повторен другими губернаторами: в регионах считается правилом хорошего тона брать на работу профильными министрами сотрудником промышленных холдингов, банков, it-компаний. Кадровый конкурс Кремля — «Лидеры России» — направлен на поиск амбициозных специалистов в бизнесе и их привлечение на государственную службу.

Сейчас Сергей Собянин в своих решениях демонстрирует иной подход: абсолютным приоритетом обладают чиновники, взращенные в стенах мэрии и прошедшие путь от рядовых сотрудников до замов. Одна из сотрудниц мэрии, имеющая возможность сравнивать разницу в подходах градоначальника, подтверждает это наблюдение:

«Если десять лет назад хорошей работой считалось яркое решение проблемы, то теперь — законное, с учетом всех требований законодательства».

Из-за нехватки профессионалов со стороны мэрия может столкнуться с недостатком идей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политолог Сергей Маркелов считает, что на примере с департаментом образования выстроенная Собяниным кадровая система продемонстрировала свое несовершенство. Отсутствие среди руководителей профессионалов-практиков ведет к отсутствию свежих идей и взглядов, объяснил эксперт: «Есть вещи, которые Собянин контролирует лично (строительство, дороги, инфраструктура), а есть те, которые для него вторичны. Например, социалка. Проблема в том, что за подобные сферы отвечают люди, от которых не ждут никакого ноу-хау, они просто подписывают бумажки».

Источник в мэрии оспорила этот вывод, напомнив, что за социальный блок отвечает самый доверенный заместитель Собянина — Анастасия Ракова.

Кадровая политика Собянина позволяет ему выстраивать авторитарную систему управления, считает политолог Сергей Старовойтов: «Он создал модель, при которой чиновники трясутся, когда он приезжает контролировать префектов». К тому же, считает Старовойтов, созданная карьерная лестница мотивирует сотрудников мэрии: «Каждый понимает, что имеет возможности роста».

Губернаторы начнут подражать новым принципам Сергея Собянина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Собянин доказывает, что жизнь чиновника может идти по правилам и протоколам, — сказал источник агентства в мэрии. — Все плачут, что российские законы так плохо написаны, что их невозможно выполнить, а мэрия Москвы доказывает, что все возможно». Источник считает, что этот подход может быть оценен руководством страны, и губернаторы, которые в рамках Госсовета входят в рабочую группу по изменению законодательства, возглавляемую Сергеем Собяниным, вскоре могут начать копировать новые принципы московского мэра.

С 2010 года Сергей Собянин никогда не опускался ниже первой пятерки в рейтингах самых эффективных глав регионов РФ. Москва всегда лидирует и в конкурсах ЭИСИ по отбору лучших практик для повторения в субъектах РФ.