Отставку полпреда Трутнева заказали кланы Хабаровска

На вверенной Юрию Трутневу территории уже 17 дней идут митинги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Требования жителей Хабаровского края отправить в отставку полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева не дадут результата. Источники URA.RU объяснили, что протесты против его деятельности считаются провокацией элит, близких к экс-губернатору Сергею Фургалу. Кремль отреагирует на них, но не так, как ожидают интересанты смещения Трутнева.

На продолжающихся третью неделю акциях протеста в Хабаровском крае жители требуют не только вернуть пост губернатора арестованному Сергею Фургалу, но и уволить полпреда в ДФО Юрия Трутнева. О недоверии граждан к чиновнику, например, сигнализировали лозунги и плакаты: «Трутнева в отставку». Местный политолог Илдус Ярулин рассказал URA.RU, что отношения с хабаровчанами у полпреда складываются сложнее, даже чем у врио губернатора Михаила Дегтярева, который неделю после своего назначения не выходил общаться с протестующими.

У Михаила Дегтярева еще есть шансы расположить к себе хабаровчан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Первая реакция населения на Дегтярева во многом была необдуманной. У Дегтярева есть все шансы изменить отношение людей к себе, — сказал агентству Ярулин. — Негативное отношение к Трутневу складывалось последние несколько лет, и оно уже устоялось».

По словам политолога, недовольство хабаровчан Трутневым начало резко усиливаться с 2018 года, когда полпред поддержал выдвижение в губернаторы Хабаровского края кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта (Сергей Фургал в итоге обошел его во втором туре). Но самой болезненной точкой в отношениях Трутнева с хабаровчанами считается последовавший за выборами перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. «Это не привело ни к каким серьезным экономическим последствиям, но стало моральной травмой для хабаровчан. Этого они в ближайшее время Трутневу точно не простят», — ответил агентству Ярулин.

Сергея Фургала обвиняют в организации убийств в 2004—2005 годах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несмотря на возникшее социальное напряжение, Кремль не намерен отправлять в отставку Трутнева, сообщил URA.RU источник в федеральной власти. Инсайдер объяснил: «Полпреду в данной ситуации предъявить нечего. Поддерживая Шпорта, он действовал исключительно по согласованию федерального центра, а кандидат сам проиграл выборы. Так и перенос столицы ДФО не мог пройти без подтверждения Москвой». С этой точкой зрения в разговоре с URA.RU согласился президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко: «Ключевые решения по кандидатурам губернаторов принимаются не в полпредстве».

В политической среде считается, что протесты в Хабаровском крае могут раскачивать местные центры влияния. Источник URA.RU в подтверждение этого рассказывает, что во время поездки в Хабаровск Трутнев не только занимался кадровыми вопросами, но и пытался урегулировать возникшие разногласия с местными элитами. Им выгодно устранение Трутнева, сообщил URA.RU политолог Анатолий Макаров, много лет проработавший на Дальнем Востоке.

Митинги могут раскачивать хабаровские элиты, считают политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«За последние годы Трутнев активно инсталлировал своих людей на все уровни власти в регионе. А это в первую очередь контроль финансовых потоков, а значит в зоне интересов местных элит. Кроме того, местным элитам нужно зафиксировать победу — они должны чего-то добиться, чтобы был повод успокоить активистов и усилить переговорные позиции с федералами. Замена Трутнева это один из вариантов такой „победы“», — сказал агентству Макаров.

Политолог Олег Матвейчев считает, что в первую очередь протесты в регионе качают представители криминального мира: «Сейчас там идет полная зачистка правоохранительной системы. Всех будут выкорчевывать оттуда, кто-то сядет на скамью подсудимых. У местных жуликов больше нет „крыши“, а без нее работать тяжело — не убьешь, никакого браконьерства, не займешься контрабандой. Криминал вваливает деньги в организацию протестов. Но они не понимают, что госмашина их в результате раздавит».

Журналист агентства отправил запрос в пресс-службу полпредства в ДФО, ответ пока не поступил.