Прокуратура заинтересовалась застройщиком из Екатеринбурга

Компания «СК Айфель» Снежинского резко нарастила прибыль и участвовала в крупных строительных проектах в период роста карьеры жены-чиновницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Решение о сносе автоцентра, построенного в центре Екатеринбурга, принимались в условиях конфликта интересов. Прокуратура Свердловской области организовала проверку высокопоставленной сотрудницы структуры, подконтрольной региональному минстрою, которая могла повлиять на развитие бизнеса своего супруга-застройщика.

В ходе расследования причин, по которым свердловский застройщик получил разрешение построить автоцентр над законсервированной станцией метро, прокуратура Свердловской области начала проверку заместителя директора ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» Марии Снежинской, которая могла допустить конфликт интересов: она не уведомила своего работодателя о том, что ее муж работает в той же отрасли, в которой она проводит экспертизы. Именно Павел Снежинский — владелец и директор двух строительных компаний — ООО «СК «Айфель» и ООО «Экостройсоюз» — выступал подрядчиком при строительстве автосалона на месте будущей станции метро «Бажовская».

Прибыль у компании Снежинского выросла именно в тот период, когда Снежинская была назначена на должность замдиректора госэкспертизы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как показало расследование URA.RU, фирмы Павла Снежинского во время создания имели уставной капитал в 10 тысяч рублей, численность сотрудников в «Айфеле» — 0 человек, а обе компании зарегистрированы в квартирах жилых домов. Уже после того, как супруга Снежинского — Мария Снежинская — получила должность заместителя директора свердловского управления госэкспертизы (структура, подконтрольная областному минстрою), ООО «СК Айфель» резко нарастило прибыль и участвовало в ряде крупных строительных проектов.

По данным инсайдеров URA.RU, рост прибыли у компании произошел в период, когда Снежинская была назначена на должность замдиректора госэкспертизы — весной 2018 года. По открытым данным бухгалтерской отчетности, если в 2017 году выручка ООО «СК «Айфель» была четыре миллиона рублей, то в 2018 — выросла до 8,7 млн рублей.

5 марта 2018 года ООО «СК «Айфель» заключило контракт с одной из екатеринбургских фирм на строительные работы на оздоровительном комплексе в пригороде Екатеринбурга более чем на 25 млн рублей, уточняют источники агентства. Новый контракт оказался в шесть раз больше, чем весь оборот за предыдущий год, работы были выполнены за пять месяцев. Позже компания Снежинского не получила 20 млн из обещанных 25 млн рублей и обратилась в свердловский арбитраж, но без борьбы отсудила заработанные средства.

Снежинский был подрядчиком при строительстве автосалона на месте будущей станции метро «Бажовская» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Получается, что компания Снежинского резко увеличила объемы выручки, не увеличив числа сотрудников (напомним, что трудоустроен там один человек — сам Снежинский). Она же выиграла суд на 20 млн рублей у компании, которая просто отказалась от защиты своих интересов. И все это — когда Снежинскую повысили до заместителя руководителя свердловского управления госэкспертизы.

Проблемы в работе ООО «СК Айфель» ранее заметила областная прокуратура. Ведомство отметило, что контрагенты фирм Снежинского заказывали экспертизу своих проектов в ГУА СО «Управление государственной экспертизы». «ООО «СК «Айфель» состояло в договорных отношениях с коммерческими организациями, которые являлись заказчиками на проведение ГАУ «Управление государственной экспертизы» экспертизы проектно-сметной документации», — сообщается в информационном письме прокуратуры. Это означает, что подозрения экспертов строительного рынка как минимум не беспочвенны.

Илья Красилов, адвокат, партнер Международного центра защиты прав Globallaw в беседе с URA.RU отметил, что схемы, когда чиновники способствуют передаче контрактов каким-то близким к ним компаниям, достаточно распространены. «Это могут быть компании, оформленные, например, на друзей или знакомых. Причем эти друзья могут как реально вести бизнес, так и быть номинальными владельцами. Случаи картельных сговоров при участии в государственных и муниципальных конкурсах на закупки товаров, работ или услуг, как правило, не обходятся без участия чиновников. В Свердловской области УФАС ежегодно возбуждает несколько дел о картелях», — уточнил он.

Прокуратура и другие силовые ведомства внимательно изучают все деловые контакты фирм Павла Снежинского, считают инсайдеры URA.RU. Не исключено, что уже в ближайшее время его партнерам предстоит столкнуться с повышенным вниманием и вопросами со стороны компетентных структур. Расследование по участку над станцией «Бажовская» продолжается. Вполне возможно, что в ближайшее время мы узнаем новые подробности этого дела.

В свердловском управлении госэкпертизы URA.RU сообщили, что после всесторонней и объективной проверки комиссией по противодействию коррупции, наличие конфликта интересов у заместителя начальника управления Марии Снежинской не выявлено. «При проверке установлено, что в управление не поступала документация по объектам, которых фирмой супруга Снежинской М.А. выполнялись какие-либо строительно-монтажные работы. Курирование, контроль или проверка за деятельностью иных организаций, включая негосударственные экспертизы, не входит в полномочия органов государственной экспертизы и управлением не осуществляется», — уточнили там.

По словам начальника структуры Натальи Серегиной, назначение Снежинской на должность замначальника произошло гораздо позднее заключения ООО «СК » Айфель» контракта от 5 марта 2018 года. «Связь между данными событиями отсутствует», — сообщила глава управления. Она уточнила, что заместители и начальник не может принять единоличного решения по заключению госэкспертизы. «Как правило, это не менее 18 экспертов (по количеству разделов в документации). Каждый эксперт принимает решение в отношение одного раздела и несет персональную ответственность за принятое решение», — объяснила Серегина.