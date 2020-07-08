Свердловский минстрой оказался в центре коррупционного скандала

В деле могут быть завязаны не только сотрудники правительства, но и госслужащие структур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в ближайшее время может стать эпицентром громкого конфликта с участием ряда областных чиновников. В деле могут быть завязаны не только сотрудники правительства, но и госслужащие структур, которые находятся в тесных отношениях с застройщиками города. Речь идет о схемах, по которым строители могли получать положительные заключения экспертизы и разрешения на строительство спорных объектов.

Прецедент создан историей с участком на территории недостроенной станции метро «Бажовская». Землю получила компания «Промавтосервис» (связанная с девелопером Ильдаром Губаевым), после чего на ней был построен автосалон с перспективой строительства жилого комплекса рядом. В апреле прокуратура инициировала уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас по данной территории администрация ждет исполнительный лист на снос здания.

По данным областной прокуратуры, минстрой участвовал в «незаконном» получении разрешения на строительство по дперспективной станцией «Бажовская» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Другим спорным объектом стал жилой дом «Культура» в Пионерском микрорайоне. Здание начали строить на месте снесенного бывшего дома детского творчества, который попал в руки застройщика. Схема, по которой муниципальная собственность попала под застройку, также как и в случае с «Промавтосервисом» вызывала вопросы.

Оба проекта связаны: один и тот же бенефициар, а также подряды на обеих стройках получали фирмы, подконтрольные екатеринбургскому бизнесмену Павлу Снежинскому. Он не только руководит компаниями «СК «Айфель» и ООО «Экостройсоюз», но и является супругом Марии Снежинской, которая занимает пост замглавы свердловского Управления государственной экспертизы.

ГАУ «Управление государственной экспертизы», в свою очередь — крупное государственное учреждение, занимающееся согласованием экспертиз и иной строительной документации. Через это ведомство в обязательном порядке проходят документы всех строек, где участвуют государственные или муниципальные средства. ГАУ «УГС» находится в прямом подчинении областного министерства строительства.

Областная прокуратура в ходе проверки обнаружила конфликт интересов в сложившейся ситуации: Снежинская не уведомила своего работодателя о специфике работы супруга. «На Снежинскую М.А., которая достоверно знала о сфере деятельности своего супруга, возложена обязанность по уведомлению директора учреждения о возможности возникновения конфликта интересов, которая не выполнена», — сообщает областная прокуратура. Ведомство выявило данные факты и передала руководству АУ СО «Управление государственной экспертизы» представление об устранении выявленных нарушений.

Строители могли получать положительные заключения экспертизы и разрешения на строительство спорных объектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Однако свердловский минстрой не видит проблемы в сложившейся ситуации. В пресс-службе областного минстроя URA.RU сообщили, что считают вывод о конфликте интересов ошибочным. «Поскольку ООО «СК «Айфель» и ООО «ЭкоСтрой Союз» не обращались в Управление с заявлениями о проведении экспертизы проектной документации или о выполнении инженерных изысканий, а заключения экспертизы сотрудниками Управления для указанных организаций не готовились, постольку конфликт интересов у Снежинской М.А. не возник», — уточнили там. Получить оперативный комментарий в пресс-службе Управления госэкспертизы не удалось.

Стоит отметить, что надзорное ведомство также выяснило, что ООО СК «Айфель» работало с коммерческими организациями, которые являлись заказчиками экспертиз проекто-сметной документации в Управлении госэкспертизы. Принял ли минстрой эти данные во внимание — остается только догадываться.

Так же стоит отметить, что чиновники того же минстроя в судебном споре по поводу станции «Бажовская» всеми силами поддерживали застройщика. Во всех судах представители министерства настаивали на том, что здание автосалона над перспективной станцией метро построено абсолютно законно. Ведомство придерживалось этой позиции даже тогда, когда по факту мошенничества с муниципальной землей было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в ситуации с «Бажовской» представитель компании-застройщика в сговоре с неустановленным лицом внес в государственный кадастр недвижимости недостоверные сведения о виде разрешенного использования земельного участка. «После чего указанное лицо в профильном региональном Министерстве незаконно получило разрешение на строительство на земельном участке объекта капитального строительства, а затем незаконно получило разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, получив тем самым право заключить договор купли-продажи без проведения торгов», — сообщали в прокуратуре.

Исходя из данных прокуратуры, минстрой участвовал в «незаконном» получении разрешения на строительство. Следственные органы также проверят связь между позицией министерства, отстаивавшего незаконную стройку, и участием в строительстве родственников-чиновников, близких к минстрою.

При этом Мария Снежинская до сих пор работает в Госэкспертизе и, по информации источников URA.RU, не понесла никакого наказания. По словам инсайдеров, чиновница и ее муж работают благодаря определенным связям на высоком уровне.

Но проверки со стороны правоохранителей продолжаются, как и расследования уголовных дел по «Бажовской» и «Культуре». Прокуратура Свердловской области уже показала, что внимательно исследует и административные связи Марии Снежинской и коммерческие контакты фирм ее мужа. Не исключено, кто благодаря расследованию дела «Бажовской» могут появиться новые высокопоставленные фигуранты из числа руководителей Минстроя.