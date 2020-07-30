Челябинские инсайды: депутат договорился с бандитами

Куда поедут отдыхать челябинцы в августе Коллаж: URA.RU

Пока челябинский губернатор Алексей Текслер в отпуске, в его резиденции решают, как вписать главу региона в кампанию «Единой России» на выборах в заксобрание региона. Сделать это надо как можно позже, потому что партия пока увязает в интригах и разборках. Секретарь челябинской «ЕР» Владимир Мякуш срывается на соратниках. А соратники бьются за будущую политическую карьеру и не останавливаются ни перед чем.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Текслер примкнет к «ЕР» перед выборами

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политблок Алексея Текслера решает, когда именно провести так называемую «склейку» губернатора с «Единой России». Пока на агитационных баннерах с Текслером нет упоминания о «Единой России» и нет партийной символики. Инсайдеры сообщают, что есть вариант сделать это как можно позже. То есть Текслер как лидер списков «ЕР» на выборах в ЗСО будет вести свою кампанию, но параллельно партии. Ранняя «склейка» может снизить рейтинг губернатора, так как рейтинг самой «ЕР» не самый лучший. По слухам, «Единая Россия» появится на рекламе Текслера в конце августа, за пару недель до выборов. Это поможет поднять рейтинг партии и сохранить рейтинг губернатора. Поэтому

Мякуш со всеми разругался

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидаты в заксобрание региона рассказывают, что почти каждое совещание по выборам с лидером регионального отделения «Единой России» и спикером ЗСО Владимиром Мякушем заканчивается скандалом. Глава челябинской «ЕР» требует внести деньги в фонд партии. А ему объясняют, что у каждого собственная выборная стратегия, свои избирательные счета, платить непонятно за что — крайне сомнительное удовольствие. Списочники и вовсе цитируют самого Мякуша о том, что не больше 15 кандидатов из 30-ти пройдут в ЗСО. «Следовательно, какой смысл платить три миллиона в фонд партии, если есть шанс не получить мандат? Но если ранее Мякуш приводил хоть какие-то аргументы, то в последнее время стал переходить на крик и оскорбления, рассказывают инсайдеры. Кандидаты в шоке. Мякуш всегда был мастером дипломатии, а сейчас из-за чего-то сильно нервничает. Из-за этого срывается и портит отношения с теми кандидатами, кто мог бы стать его опорой в новом созыве ЗСО. «Может, просто устал», — говорят в они.

«Зеленые» откусили «Яблоко»

Новая партия «Зеленая альтернатива» на выборах в заксобрание региона, действительно, получает большую часть голосов незарегистрированного на выборах «Яблока». Об этом сообщают инсайдеры, ссылаясь на данные закрытого соцопроса, проведенного в Челябинске на этой неделе. Чтобы «зеленым» преодолеть барьер в 5% и получить хотя бы один мандат, нужно собрать около 60 тысяч голосов. Ставку собираются делать на молодежь Челябинска и семейные пары 30-35 лет.

Гартунга зовут в старую партию

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидера челябинских эсеров, депутата Госдумы Валерия Гартунга просят вернуться в Российскую партии пенсионеров (РПП). Гартунг, как всем известно, был в числе ее основателей. По словам инсайдеров, это предложение обсуждается на уровне Москвы. Якобы Кремль заинтересован в харизматичных региональных лидерах перед кампанией по выборам в Госдуму. Учитывая, что «СР» по России, за исключением Челябинской и Астраханской областей, не имеет хороших позиций, Гартунг всерьез подумывает над этим предложением. А пока, по слухам, Гартунг на выборах в челябинское ЗСО будет помогать «Партии пенсионеров», имея в будущем федеральные перспективы.

«За правду!» поселится в Челябинске

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, вся верхушка партии «За правду!» писателя Захара Прилепина со следующей недели обоснуется в Челябинске. Якобы Прилепин, Николай Новичков и Александр Казаков настолько воодушевились местной социологией, что решили сделать ставку на Южный Урал. Особенно им нравится идея перехватить голоса у «Справедливой России» и ослабить позиции лидера челябинских эсеров Валерия Гартунга. По слухам, уже десять процентов сторонников Гартунга готовы голосовать за партию Прилепина. А это уже два мандата в новом составе областного парламента.

Планам Прилепина мешает Смышляев

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совершенно новый поворот может пройти в избирательной кампании партии «Родина» на выборах в челябинское ЗСО. Инсайдер из окружения руководителя ее регионального отделения Сергея Смышляева утверждает, что политик осознал допущенные им ошибки. Речь идет о губернаторской кампании, в которую Смышляев вложил немало средств, но результат был почти нулевой. Теперь он довольно скептически оценивает и предложенную федеральными партийцами на эти выборы тему: «Родина — партия российских регионов». Для промышленной Челябинской области она откровенно слабая, беззубая и, очевидно, не сработает. Смышляев, по слухам, примеряет на себя образ «нового Гартунга». Говорят, в окружении лидера челябинской «Родины» появились психологи, имиджмейкеры и тренеры по ораторскому мастерству, которые работают с ним ежедневно.

Мэры просят губернатора обустроить пляжи

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что главы на местах, видя активность губернатора Алексея Текслера по сносу незаконных заборов на водоемах и сохранению озер, стали массово слать заявки в правительство. Все просят денег на обустройство пляжей. При этом пишут о большом наплыве туристов из соседних регионов. Челябинские озера этим летом пользуются особой популярностью. Глав в ответ поругивают. Мол, на пороге уже август, и позаботиться об всем можно было заранее.

Министр строительства уйдет осенью

Говорят, что министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин уйдет в отставку осенью. Пенсионного возраста он достиг, 30 июля ему исполнилось 64 года. По слухам, ему уже нашли замену, но до выборов кадровых перестановок не будет. К тому же Тупикин курирует подготовку к отопительному сезону. Все гадают — уйдет ли Тупикин с почетом или его отставка станет наказание за срыв нацпроектов? К числу таких срывов относится скандал с олимпийском центром шорт-трека в Челябинске. Здание так и не удается сдать в эксплуатацию. Есть вопросы и по строительству фельдшерско-акушерских пунктов, деньги на которые также выделяли в рамках нацпроекта.

Экс-министру прочат большую карьеру…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В кулуарах говорят, что экс-министр промышленности региона Владимир Павлов, баллотирующийся в заксобрание по Троицкому округу, если выиграет выборы, то получит пост одного из руководителей ЗСО. «Не ниже вице-спикера, в штатной должности — утверждают инсайдеры. — А может станет и первым вице-спикером». Говорят, что об особом статусе для Павлова хлопочет группа ЧТПЗ, где работает бывший министр. В резиденции челябинского губернатора к кандидатуре Павлова относятся благосклонно. Против того, чтобы он продвигался как политик, возражений нет.

… и мандат депутата Госдумы

По другой версии, экс-министр Владимир Павлов после выборов если и получит высокую должность в ЗСО, то на общественных началах. Переходить полностью на работу в ЗСО и увольняться с ЧТПЗ он пока не станет. А карьерный скачок у него произойдет в 2021 году. «Единая Россия» выдвинет его на выборах в Госдуму по Челябинскому округу. По слухам, решено заменить в этом округе действующего депутата Госдумы Андрея Барышева, и выбор сделан в пользу Павлова. Это устроит и ЧТПЗ, который получит нового лоббиста на федеральном уровне.

Кандидату Павлову объявили войну…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подтверждением тому, что экс-министр Владимир Павлов рассматривается на Челябинский округ на выборах в Госдуму в 2021 году, стали действия со стороны депутата городской думы Челябинска Ильи Мительмана. Он сам собирается выдвигаться в Госдуму от «Справедливой России» по Челябинскому округу. Все стали замечать, что в аккаунтах, которые контролируются Мительманом, стали часто критиковать Павлова, которого он оценивает как будущего противника на выборах.

… к ней подключился отец депутата

На сессии ЗСО отец Ильи Мительмана, депутат Семен Мительман потребовал, чтобы Контрольно-счетная палата региона включила в план своей работы проверку ООО «ЧелябГЭТ», отвечающего в Челябинске за работу троллейбусов и трамваев. Мотивировал это тем, что муниципальный транспорт передается области: правительству региона «кот в мешке» не нужен. Проверку в план КСП, конечно же, включат, хотя палата, когда проверяла мэрию Челябинска, уже занималась транспортом в целом. По материалам палаты даже возбуждено уголовное дело из-за махинаций с автобусами.

Мительман-старший не баллотируется в новый состав ЗСО, его политическая карьера заканчивается, и все стали гадать, чем вызвано его выступление. Одни говорят, что Мительман просто решил напомнить о себе. Другие — что если КСП что-то «нароет» за новый период, то это будет компромат на мэрию Челябинска и даст повод Илье Мительману для критики на выборах в Госдуму. А если что-то появится на экс-директора «ЧелябГЭТ» Александра Павлюченко, это уже будет повод атаковать действующего депутата Госдумы Андрея Барышева. В свое время именно Барышев устроил Павлюченко на «ЧелябГЭТ».

Барышев дошел до вора в законе?

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники рынка автопарковок Челябинска рассказывают, что депутат Госдумы Андрей Барышев, лишившийся бизнеса в результате чуть ли не рейдерского захвата, активно ищет покровителей. Якобы он обратился ко всем возможным силовикам. Депутат максимально включил свои связи, но безрезультатно. Инсайдеры полагают, что в поиске поддержки он доехал даже до вора в законе Георгия Акоева (Гия Свердловский). Тот навел справки о ситуации в Челябинске. Криминальному авторитету объяснили, что конфликт решается где-то по закону, где-то по понятиям, но беспредела нет. И он отказался вмешиваться в чужой спор.

Замминистра утопила горный кластер в мусоре…

Говорят, что в мусорном коллапсе в кластере «Горный», куда входит часть горнозаводской зоны региона, виновата замминистра экологии области Яна Куприкова. Именно она отвечает на мусорную реформу. Перед тем, как разорвать контракт с региональным оператором, Саткинским МУП, она не проработала вопрос с вывозом ТБО. Контракт расторгли, вывозить отходы стало некому. В итоге Аша, Сим и другие города стали тонуть в мусоре. Так продолжалось несколько недель. Говорят, когда секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш с соратниками ездили в Ашу, жители их чуть не закидали мусором.

…за это досталось мэрам

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свой «втык» за мусорный коллапс в кластере «Горный» замминистра экологии Яна Куприкова получила и от начальства. Но также досталось и главам горнозаводской зоны. На недавнем совещании, которое проводил министр Сергей Лихачев, мэры этой зоны стали перекладывать вину на область, уже зная, что виноватой сделали Куприкову. По словам инсайдеров, глав кластера «Горный» довольно жестко отчитали — министр дал понять, что за порядок на территориях отвечают, в первую очередь, руководители муниципалитетов. Поэтому и спрашивать будут и с глав.

Хазиев раскрыл покровителя Ларина

В выборах в Заксобрание Челябинской области по Калининскому округу от «Справедливой России» участвует Дмитрий Ларин. Во время выборов в райсовет он был общественным помощником депутата Госдумы от «Единой России» Владимира Бурматова и выдвигался от партии власти. Сейчас они открещиваются друг от друга. Тем более, что Бурматов назначен куратором выборов в ЗСО от «ЕР». Однако Ларин все-таки совершил один ляп. У него был конфликт то ли с агитаторами одного из оппонентов, то ли с какой-то дворовой шпаной. На подмогу приехала целая бригада, в которой был член команды Бурматова, глава городского отделения «Молодой гвардии „Единой России“» Марсель Хазиев. Что лишний раз усилило слухи, что Бурматов ведет свои игры.

Дубровиным недовольны в резиденции

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что в резиденции губернатора недовольны тем, как себя ведет представитель региона в Общественной палате РФ Олег Дубровин. «Он увлекся своим пиаром, — говорят в резиденции. — В соцсетях Дубровин как бы покусывает власть, что вполне допустимо. Но при этом не пользуется своим статусом, позволяющим посылать официальные запросы, если что-то, по его мнению, достойно критики». Некоторые даже предположили, что Дубровин собирается в 2021 году в Госдуму. Но инсайдеры сообщают, что у него нет денег на кампанию. Да и спонсоров не предвидится.

Исайчук торгуется за мандат гордумы

В кулуарах «Единой России» рассказывают, что вопрос с мандатом депутата гордумы, который хочет получить депутат Калининского райсовета Илья Исайчук, еще не закрыт. Якобы один из замов секретаря регионального отделения партии Владимира Мякуша активно лоббирует решение этого вопроса. Он пытается донести следующую схему. Кандидат от «Единой России» Владимир Бодров отказывается от мандата депутата гордумы в пользу Исайчука. Последний тут же тормозит выборную кампанию своего брата, кандидата в ЗСО от «Справедливой России» Дмитрия Ларина, который баллотируется в одном округе с Бодровым. Однако в руководстве партии власти скептически относятся к такой идее. Иначе можно создать прецедент и все, кому не лень, начнут шантаж в таком же ключе.

Каслинским единороссом заинтересовались силовики

Из Каслей сообщают, что расследование уголовного дела по махинациям с покупкой жилья для детей-сирот может затронуть не только чиновников администрации Каслинского района. У силовиков есть вопросы к предпринимателю Якову Протазанову, который занимает должность заместителя секретаря местного политсовета «ЕР». Именно Протазанов подбирал квартиры, которые районный комитет по управлению имуществом и земельным отношениям покупал для детей-сирот. На протяжении нескольких лет Протазанов выигрывал муниципальные тендеры на покупку квартир. Ранее Протазанов уже был судим, за причинение тяжкого вреда здоровью.

Миасс взяли под особый контроль

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что в резиденции губернатора взяли под особый контроль выборы депутатов горсобрания Миасса, самого проблемного города региона. «ЕР» дана установка сделать все, чтобы в новый состав не попали «коммунальщики». Так в Миассе называют группу кандидатов, во главе которой стоит экс-советник бывшего мэра Тадий Уминский. В составе этой группы также Вадим Храмцов, Александр Бирюков, Вячеслав Азанов. Но самое пристальное внимание к таким кандидатам, как Владимир Мурашкин и Евгений Бердников, которые тоже входят в группу Уминского. Мурашкин, как всем известно, соратник и правая рука криминального авторитета Сергея Чащина, одного из лидеров ОПГ «Турбазовские», отбывающего срок за заказные убийства. Бердников руководит фирмой, в которой сосредоточены деньги «Турбазовских». За выборами в Миассе следят и силовики.

В Озерске судимый эсер сменил фамилию

В Озерске с выборов в горсобрание сняли кандидата от «Справедливой России» Азата Саитхужина. Он не указал, что был судим за изнасилование. Инсайдеры говорят, что Саитхужин еще и сменил фамилию, чтобы по новым данным его не смогли найти в базе данных МВД. Но и это не помогло. Перед этим Саитхужина вычеркнули, за то что не указал судимость, из списков «Справедливой России» на выборах в ЗСО.

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