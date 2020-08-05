Как найти работу в кризис

Работодатели не меньше заинтересованы в хороших кадрах, чем соискатели — в работе Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Урал. Новые возможности

Рынок труда в России упал: пандемия коронавируса и экономический кризис привели к рекордной за последние восемь лет безработице. По итогам второго квартала 2020 года, на который пришлись все карантинные мероприятия, ее уровень вырос на 30%. Но специалисты по найму уверены: даже в это непростое время можно найти работу, для чего не нужно идти на уступки и терять в зарплате. Вместе с HR-экспертами разбираемся, как в кризис повысить свои доходы.

Трезво оцените свои зарплатные ожидания. Сравните с тем, что на есть рынке. Для этого можно воспользоваться любым сайтом для поиска работы. Посмотрите, сколько предлагают на подходящих вам вакансиях. Сколько просят другие соискатели, которые претендуют на аналогичные должности. Регистрация для этого не требуется.

При этом не стоит занижать свои требования. По словам руководителя пресс-службы HeadHunter Урал Анны Осиповой, это может вызвать недоверие работодателя. «Возникает вопрос: действительно ли вы такой классный специалист, раз при вашем опыте и образовании вы готовы на низкую зарплату», — говорит собеседница URA.RU.

А вот попросить чуть больше, чем получали на предыдущей работе — нормальная практика, говорит Осипова. Особенно если претендуете на более высокую позицию. «Нужно смотреть на то, что у вас было на прежней работе и как выросли ваши навыки.

Многие соискатели знают себе цену и даже в кризис предъявляют высокие требования к работодателю.

Например, рассматривают варианты только с ДМС, если расширенная медицинская страховка была у них на прежнем месте», — отмечает эксперт.

Грамотно составленное резюме помогает выделиться среди других кандидатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правильно составьте резюме. При написании ориентируйтесь на интересные вам вакансии. Не пишите много. Указываете только тот опыт работы, который важен именно для этой работы. Работодателю не нужно знать всю вашу трудовую биографию: достаточно указать последние пять-шесть лет стажа. То же касается и личных качеств. Отмечайте в резюме только те, которые важны для вашей профессии, советует Анна Осипова.

Если хотите на что-то обратить внимание, напишите сопроводительное письмо. Многие компании даже не рассматривают резюме без таких писем, отмечает представитель HeadHunter. Там уместно добавить лирики, оставив для самого резюме только факты. О своих увлечениях можно рассказать и в поле «О себе», но максимум в пять-шесть предложений.

Делайте резюме максимально нешаблонным. У рекрутера во время поиска замыливается глаз. «Резюме должно выделяться хотя бы визуально: большая фотография, другой шрифт, — говорит независимый HR-консультант Зулия Лоикова. — Привлечет внимание и яркий заголовок, позиционирование себя в двух строчках. Работодатель должен увидеть, что будет конечным результатом того, что вы делаете».

Создайте несколько разных резюме под разные должности. Они могут отличаться какими-то тонкостями, которые окажутся важны для работодателя. Можно составить разные резюме и под разных работодателей.

Но не рассылайте предложение всем работодателям подряд, отмечает Анна Осипова. «Нет никакого смысла откликаться на вакансии, на которые вы не подойдете или которые вам самим не интересны. Гораздо правильнее делать точечную рассылку».

Многие профессии оказались даже более востребованными во время кризиса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Обратите внимание на смежные профессии. Чем больше областей вы рассмотрите, тем больше у вас вариантов трудоустройства. Даже если вы узкий специалист с редким набором знаний, можно посмотреть на соседние сферы. Тогда ваша специализация станет конкурентным преимуществом.

«Классический вариант — когда человек с узким профильным образованием начинает рассматривать вакансии менеджеров по продажам, — говорит Анна Осипова. — Например, с медицинским образованием можно рассматривать вакансии медицинского представителя или менеджера по продажам в медицинской компании».

Однако чем дальше новая сфера от текущей профессии, тем меньшую зарплату вам предложат. Это будет новый опыт и вы в этой сфере будете начинающим специалистом. Но это новые возможности для карьерного роста в будущем, особенно если в предыдущей профессии вы достигли своего потолка.

Ищите работу разными путями. Существует десятки сервисов для поиска работы. Разместите резюме на самых популярных из них. Ознакомьтесь с базой вакансий, выберите наиболее подходящие для себя.

Однако не останавливайтесь только на этом. Зулия Лоикова отмечает, что сегодня работодатели все чаще уходят с крупных HR-сервисов, потому что доступ к ним становится все дороже. Так лидер рынка HH.Ru c 1 августа поднял свои тарифы.

Релевантные объявления можно найти на тематических телеграм-каналах и группах в социальных сетях. Там же указаны профили, чтобы напрямую связаться с работодателем.

Однако обе есть риск нарваться на мошенников, указывает Лоикова. Поэтому важно обращать внимание на то, как написана вакансия и как при общении ведет себя работодатель.

Не останавливайтесь только на поиске в интернете. Расскажите друзьям и знакомым, что ищите работу. Чем больше охватите, тем больше шансов найти подходящее место.

«Когда наврал на собеседовании, но все равно получил работу» Фото: соцсети

Будьте уверены в себе на собеседовании. Не только вы ищите работу, но и работодатель ищет вас. Но будьте честны: ложь обязательно вскроется. Не говорите плохо о бывших коллегах. Потенциальный работодатель может подумать, что так же плохо вы потом будете отзываться и о нем. Не забывайте про внешний вид.

Напомните о себе после интервью. Это покажет работодателю, что вы действительно заинтересованы в этой работе.

Воспринимайте кризис как время новых возможностей, советует Зулия Лоикова. Не бойтесь предлагать себя рынку. Говорите с ним на равных и знайте себе цену. «Нужно понимать результаты своего труда, выраженные в эквиваленте денег. Это язык бизнеса. Когда работодатель и соискатель говорят на одном языке, они друг друга найдут».

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