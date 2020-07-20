Безработица в России выросла до восьмилетнего максимума

Число безработных в России в июне составило 4 млн 606 тысяч человек, это на 93 тысячи больше, чем в мае этого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«Уровень безработицы в июне вырос до 6,2% с 6,1% в мае, 5,8% в апреле и 4,7% в марте», — приводит «Интерфакс» данные Росстата. В последний раз такой процент безработицы в России наблюдался в 2012 году. Год назад безработных россиян было рекордно мало — 4,3%.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что за время пандемии под сокращения попали 680 тысяч россиян. По его словам, с 1 апреля более 2 млн россиян встали на учет в службах занятости как безработные.
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