19 июля 2020

Безработица в России выросла до восьмилетнего максимума

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Выплата заработной платы. Екатеринбург, трудовая книжка, трудоустройство, работа, безработица, вакансии, отдел кадров
По данным Росстата, последний раз такой высокий процент безработицы (6,2%) в России наблюдался в 2012 году Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Число безработных в России в июне составило 4 млн 606 тысяч человек, это на 93 тысячи больше, чем в мае этого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Уровень безработицы в июне вырос до 6,2% с 6,1% в мае, 5,8% в апреле и 4,7% в марте», — приводит «Интерфакс» данные Росстата. В последний раз такой процент безработицы в России наблюдался в 2012 году. Год назад безработных россиян было рекордно мало — 4,3%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что за время пандемии под сокращения попали 680 тысяч россиян. По его словам, с 1 апреля более 2 млн россиян встали на учет в службах занятости как безработные.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...