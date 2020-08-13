За пермские места в Госдуме началась борьба элит

Пермский край в Госдуме представляет четыре депутата — одномандатника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ни один из четырех депутатов Госдумы от Пермского края, избранных по одномандатным округам, не обладает 100% шансами оказаться в новом составе парламента. Поэтому в крае уже начались попытки переговоров по будущей кампании, в том числе с пока еще не избранным главой региона. Интрига с выборами губернатора Пермского края исчезла и поэтому врио Дмитрию Махонину предрекают большой процент поддержки. Соответственно, именно ему и «Единой России» предстоит определиться с фаворитами в Госдуму-2021.

Игорь Шубин, избирательный округ № 58

Источник: сейчас идет тренд на омоложение и, соответственно, Игорь Шубин (1955 г. р.) в него не вписывается Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший глава Перми (2005 — 2010) и бывший сенатор от законодательной власти Пермского края (2010 — 2016) Шубин может отказаться от предвыборной борьбы. У него есть шансы перейти на альтернативно-высокую должность, говорят источники URA.RU, близкие к краевым органам власти. Информацию в беседе с корреспондентом URA.RU не опровергает и сам Шубин. Он говорит, что все будет зависеть от решения губернатора Пермского края и руководства «Единой России».

Сейчас на место Шубина претендует руководитель группы «Налоги и Право» Геннадий Сандырев. По данным источника URA.RU, последний ведет активную кампанию в округе и «нарабатывает себе узнаваемость». Другой собеседник агентства добавляет, что краевая власть уже настроена вести борьбу против Сандырева, если он продолжит свою кампанию.

«Сандырев — фигура, скорее, токсичная. За ним тянется публичный шлейф обвинений в отмывании денег, незаконных возвратах НДС, оптимизации налогов по сомнительным схемам», — говорит источник.

Сандырев в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил, что не против попробовать силы на предстоящих выборах. Он говорит, что договоренностей на этот счет с администрацией президента или администрацией губернатора у него пока нет. «Но там желание мое прекрасно знают. А вот договоренности с ОНФ у меня кое-какие есть», — уточнил он.

Валерию Сухих на выборах в Госдуму в 2021 году может помочь колоссальный опыт избирательных кампаний Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Возможным вариантом «замены» Шубина, по словам одного из собеседников URA.RU, мог бы стать действующий спикер заксобрания Валерий Сухих. Его действующий избирательный округ входит в избирательный округ № 58. «У Сухих колоссальный опыт проведения избирательных кампаний, в 2016 году он получил самый высокий результат на выборах депутатов Заксобрания. Сейчас можно предположить, что Сухих пойдет на „повышение“», — говорит он. Связаться с Сухих или его представителем не удалось.

«Одним из кандидатов в этом округе также может стать нынешний мэр Перми Дмитрий Самойлов. Это будет его мягкий уход с должности мэра в Госдуму», — рассказал URA.RU источник, близкий к краевым властям. Собеседник отметил, что полномочия Самойлова на посту мэра «заканчиваются как раз в октябре 2021 года».

В числе кандидатов также называют основателя фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева. Он укрепил свои позиции, заняв пост советника врио губернатора Дмитрия Махонина. Правда сам Жебелев пояснил URA.RU, что на данный момент не рассматривает для себя такую возможность.

Алексей Бурнашов, избирательный округ № 59

Источник: отношение к Алексею Бурнашову будет зависеть от того, как он проявит себя в ближайшее время Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края (2006-2016) Бурнашов, казалось, утратил свои шансы на переизбрание в конце 2019 года. Но ситуация начала меняться. Источник, знакомый с ситуацией, напомнил, что отношение к Бурнашову испортилось после скандала, связанного с его заявлением в Facebook о досрочном сложении полномочий депутата Госдумы. Сообщалось, что в конфликт пришлось вмешаться экс-губернатору Максиму Решетникову (сейчас — министр экономического развития РФ). После этого Бурнашов удалил пост и сделал обратное заявление. Но якобы за этим последовало указание со стороны команды Решетникова дистанцироваться от непредсказуемого депутата.

Впрочем, с приходом в регион Махонина, Бурнашов вновь стал появляться в окружении первых лиц региона. «В последнее время Бурнашов активно проявляет себя в округе. Складывается ощущение, что у него есть желание остаться в Госдуме на новый срок», — говорит пермский политтехнолог Олег Борисенко. Он допускает возможность, что Бурнашову удастся договориться с региональными властями и получить шанс на переизбрание. Сам Бурнашов говорит, что пока говорить о выборах 2021 года рано. «Но если бы они прошли в ближайшее воскресенье, то посоветовался бы с избирателями, если одобрят, обязательно буду участвовать», — рассказал он URA.RU.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, говорит, что заменить Бурнашова в Госдуме может руководитель пермской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Александр Бойченко. Сам Бойченко это отрицает. И говорит, что планирует продолжить работу в краевом парламенте, куда он избрался впервые еще 2001 году.

Дмитрий Скриванов, избирательный округ № 60

Бывший депутат краевого парламента (2000-2016) Скриванов рискует получить на предстоящих выборах сильного конкурента. Источник URA.RU, близкий к краевой администрации, говорит, что им может стать вице-президент «Опоры России» — депутат заксобрания Прикамья Роман Водянов.

Водянов информацию о своем возможном участии опровергает. А источник URA.RU говорит, что рассматривается возможность сохранения мандата за Скривановым. «Просто если Махонин поддержит Водянова, то это однозначно обострит конфликт со Скривановым. Поэтому лучше „сослать“ его обратно в Госдуму, чтобы он был подальше от пермской политики и не вмешивался в происходящие процессы», — говорит инсайдер. Другой собеседник URA.RU утверждает, что Водянову интереснее развиваться, как чиновнику, а не как депутату. Еще один источник, близкий к администрации губернатора, говорит, что

«Скриванов с большой долей вероятности договорится с Махониным и останется депутатом Госдумы»

Источник: у Дмитрия Скриванова есть мощные покровители в Москве, которые могут за него вступиться Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Дмитрий Скриванов не дал URA.RU однозначного ответа о своем намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. «Рассматриваю разные варианты, решение будет зависеть от многих факторов», — сказал он. Ранее источник в его окружении сообщал, что политик в 2021 году примет участие в двух кампаниях — за мандат депутата Госдумы и кресло в региональном парламенте. При этом Скриванов не стал отвечать на вопрос о возможных договоренностях региональных властей с депутатом (он дистанцируется от политических процессов в регионе, а в обмен на это ему не мешают избираться в Госдуму). «Какие тут могут быть комментарии?» — сказал он. Источник в его окружении подтверждал, что такие переговоры велись.

Доцент кафедры политических наук Пермского госуниверситета Всеволод Бедерсон полагает, что в текущей ситуации региональной власти лучше всего было бы позволить кандидатам разобраться самостоятельно. «Я всегда за конфликт в элитах и всегда за конкуренцию. Поэтому, если так будет, то это будет хорошо для избирателей», — говорит он.

Дмитрий Сазонов, избирательный округ № 61

Источник: по Дмитрию Сазонову руководство региона и «Единой России» пока не приняло однозначного решения Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший вице-президент «Опоры России» (2015-2018) и сопредседатель реготделения ОНФ Дмитрий Сазонов на фоне пандемии упрочил свои позиции. В апреле 2020 года он возглавил межфракционную комиссию ГД по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

Но политтехнолог Олег Борисенко не считает позиции Сазонова прочными. «Все будет зависеть от того, на чью сторону встанут промышленники Березников и Соликамска. Сможет ли Сазонов договориться с ними и руководством региона об этом», — рассказал URA.RU Борисенко.

Сам Сазонов пока не готов обсуждать свое возможное участие в предстоящей кампании. «Я честно должен доработать этот созыв. Там уже будем смотреть», — заявил URA.RU Сазонов.

Темные лошадки

Собеседники URA.RU также допускают мысль, что в предстоящей кампании также примет участие и владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, которому отказали в регистрации в качестве кандидата в губернаторы Пермского края. «Репин, если сам не заявится, то заявит своего сына Сергея или кого-нибудь из окружения. Он может заявиться в любом округе. Это темная лошадка», — говорит инсайдер. При этом сам Репин отрицает свое возможное участие в данной кампании и говорит, что кресло депутата — это не его формат.

Ожидается, что расклад сил будет предварительно понятен после выборов губернатора Пермского края, которые пройдут с 11 по 13 сентября. В пресс-службе краевой администрации сообщили URA.RU, что вопрос по кандидатам в Госдуму будет обсуждаться позднее. Секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев в беседе с корреспондентом URA.RU также напомнил, что партия перед выдвижением своих кандидатов будет проводить праймериз. И, соответственно, в ходе предварительного голосования возможно появление совершенно новых претендентов в парламент страны.