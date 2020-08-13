Курганские инсайды: губернатор купил ресторан

Обычно на этом месте — веселый мем, но сегодня — фото из Белоруссии. Пусть между Курганом и Минском расстояние более 2,5 тыс. километров, но ментально белорусы — наши братья, и мы не можем оставаться в стороне от происходящего беспредела в их стране Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Курганские элиты накануне выборов в облдуму вспомнили о невыполненном обещании, которое губернатор Вадим Шумков давал в прошлом году президенту РФ Владимиру Путину. В кулуарах говорят, что глава региона готовится к новой реформе правительства. А в самом правительстве не понимают, когда некоторые сотрудники избавятся от приставки и. о.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Шумкову припомнили обещание президенту Путину

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В кулуарах правительства ходят разговоры, что губернатор Вадим Шумков не выполнил обещание, которое дал президенту РФ Владимиру Путину в 2019 году. Слухачи вспоминают, что Шумков просил разрешения идти самовыдвиженцем, так как выдвижение от «Единой России» ослабило бы его предвыборные позиции. «Он заявил, что в регионе нужно поменять партийное руководство, которое погрязло в скандалах. Якобы после выборов он вступит в „ЕР“ и в 2020 году займется обновлением партийных рядов, совместив эту задачу с формированием новой, конструктивной и управляемой облдумой», — рассказал инсайдер.

После выборов губернатора прошел почти год, но Шумков так и не вступил в «Единую Россию». «Сейчас он, конечно, помогает единороссам на выборах в облдуму. Понятно, что без его разрешения партия бы не стала заявлять о поддержке губернатора. Но как он будет себя вести после выборов — неизвестно», — рассуждают злые языки.

Шумков купил жене ресторан

Слухачи, в ожидании обнародования сведений о доходах губернатора Вадима Шумкова, заговорили о новом ресторане для его супруги. Не так давно якобы чета обзавелась новой точкой общепита. «Говорят, ресторан Шумков купил жене в Тюмени», — обсуждают в кулуарах чиновники. При этом они припоминают, что супруга губернатора ранее уже владела двумя ресторанами в Тюмени, а также кафе в Екатеринбурге. Сейчас они не работают.

Структуру курганского правительства снова хотят поменять

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Очередная реформа структуры правительства Курганской области может начаться в ближайшее время, говорят в кулуарах. В частности, изменения могут затронуть департамент информационной и внутренней политики. «Внутреннюю политику, несомненно, нужно усиливать. Сейчас здесь работает вдвое меньше людей, чем год назад. И что мы видим? То в одном, то в другом муниципалитете проявляются конфликты», — шепчутся в коридорах власти. Перераспределение функционала ожидается и в аппарате губернатора. Сплетники говорят, что некоторые его подразделения могут вовсе ликвидировать. Они обратили внимание на большое количество вакантных руководящих должностей в аппарате, некоторые из которых пустуют уже больше года. «Видимо, никто и не пытается найти, кем их занять», — говорят сплетники.

Курганские политики используют необычный способ пиара

Политические партии Курганской области могут специально допускать ошибки в агитации, чтобы стать заметнее, рассказал URA.RU источник, близкий к политической сфере региона. «Возможно, это предвыборная технология, потому что к стандартной агитации уже привыкли, и не сильно обращают на нее внимание», — объяснил он. Инсайдер добавил, что случайные ошибки в агитации маловероятны, так как в крупных партиях агитацию проверяют корректоры. Разговоры об этом пошли после того, как 12 августа курганская «Единая Россия» выпустила ролик, где пропустила букву «о» в слове «здравоохранение». А 13 августа курганцы заметили агитплакаты кандидата от КПРФ Дениса Важенина, который решил выдвинуться по избЕрательному округу.

Про курганских чиновников забыли?

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганского правительства обратили внимание, что руководитель департамента информационных технологий Гульжан Фахрутдинова уже больше года работает в статусе исполняющей обязанности. Они отмечают, что чиновница практически не появляется в публичной повестке. «Не понятно, то ли [губернатор Вадим] Шумков до сих пор сомневается, назначать ее или нет, то ли о ней просто забыли в постоянной череде отставок и назначений», — разводят руками слухачи. Еще один чиновник, который никак не может дождаться назначения — Евгений Жилин. Он временно исполняет обязанности начальника управления специальных программ в областном правительстве с осени 2019 года.

В Курганской области назревает межэтнический конфликт

Межэтнический конфликт назревает в Альменевском районе Курганской области, значительная доля населения в котором — башкиры и татары. Местные жители возмущены, что в муниципалитете нарушился баланс, сложившийся при предыдущем руководстве: глава — башкир (Дамир Сулейманов), председатель думы — русский (Анатолий Белоусов). «Новым главой района стал русский [Владимир Яшников], и теперь две высшие должности занимают представители одной национальности», — рассуждают в муниципалитете. Новый состав думы будет избран 13 сентября, и альменевцы ждут, будет ли восстановлен баланс. «Коренные жители готовы писать обращения к руководству Татарстана и Башкортостана, раз сотрудники внутренней политики Курганской области не замечают этого», — отмечает инсайдер.

На строительном рынке Кургана ожидают уголовные дела

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В отношении курганских застройщиков ожидаются уголовные дела. Часть инсайдеров заявляют, что разбирательства начнутся для наведения порядка. «Надо искоренять бесплатное получение земли под соцобъекты и перевод ее в жилую застройку — за что был судим застройщик Алексей Богомолов. В других регионах все идет через аукционы, что пополняет казну», — уточнил представитель силовиков. Другой источник считает, что обостряется борьба за землю. «Есть информация, что в расход пустят и строителей, которые не нарушают закон», — считает источник. По его словам, на застройщиков собирается информация по мошенничеству.

Силовики копают под федерацию футбола

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уголовное дело в отношении руководителя региональной федерации футбола Евгения Рассказова, вероятно, будет не последним разбирательством. Слухачи поделились, что продолжение может быть более серьезным. «Силовики разбираются по поводу использования федеральных средств. Речь может идти о нецелевом использовании миллионов рублей», — пояснил источник.

Власти не стали учитывать мнение жителей курганского села

Жители села Звериноголовское Курганской области недовольны тем, что их мнение не учли при благоустройстве единственной площади в поселке. «Проводилось голосование. В селе нет другой площади, поэтому жители проголосовали за то, чтобы там оставалась площадь, проводились массовые мероприятия. Но власти хотели превратить ее в ландшафтный парк», — говорят инсайдеры. По их словам, некоторые жители считают такой поступок издевкой со стороны властей.

Ранее жители выбрали проект, прошедший госэкспертизу, но он не понравился правительству региона. В итоге был подготовлен третий вариант благоустройства, о котором жителям не рассказали. Обновление площади затянулось. Благоустройство начались только под конец лета. «Сейчас начали устанавливать бордюры. Судя по тому, что делают строители, площади там все-таки не будет», — делятся мнением собеседники.

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