Курганские инсайды: губернатор купил ресторан

Курганские элиты накануне выборов в облдуму вспомнили о невыполненном обещании, которое губернатор Вадим Шумков давал в прошлом году президенту РФ Владимиру Путину. В кулуарах говорят, что глава региона готовится к новой реформе правительства. А в самом правительстве не понимают, когда некоторые сотрудники избавятся от приставки и. о.
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Шумкову припомнили обещание президенту Путину
В кулуарах правительства ходят разговоры, что губернатор Вадим Шумков не выполнил обещание, которое дал президенту РФ Владимиру Путину в 2019 году. Слухачи вспоминают, что Шумков просил разрешения идти самовыдвиженцем, так как выдвижение от «Единой России» ослабило бы его предвыборные позиции. «Он заявил, что в регионе нужно поменять партийное руководство, которое погрязло в скандалах. Якобы после выборов он вступит в „ЕР“ и в 2020 году займется обновлением партийных рядов, совместив эту задачу с формированием новой, конструктивной и управляемой облдумой», — рассказал инсайдер.
После выборов губернатора прошел почти год, но Шумков так и не вступил в «Единую Россию». «Сейчас он, конечно, помогает единороссам на выборах в облдуму. Понятно, что без его разрешения партия бы не стала заявлять о поддержке губернатора. Но как он будет себя вести после выборов — неизвестно», — рассуждают злые языки.
Шумков купил жене ресторан
Слухачи, в ожидании обнародования сведений о доходах губернатора Вадима Шумкова, заговорили о новом ресторане для его супруги. Не так давно якобы чета обзавелась новой точкой общепита. «Говорят, ресторан Шумков купил жене в Тюмени», — обсуждают в кулуарах чиновники. При этом они припоминают, что супруга губернатора ранее уже владела двумя ресторанами в Тюмени, а также кафе в Екатеринбурге. Сейчас они не работают.
Структуру курганского правительства снова хотят поменять
Очередная реформа структуры правительства Курганской области может начаться в ближайшее время, говорят в кулуарах. В частности, изменения могут затронуть департамент информационной и внутренней политики. «Внутреннюю политику, несомненно, нужно усиливать. Сейчас здесь работает вдвое меньше людей, чем год назад. И что мы видим? То в одном, то в другом муниципалитете проявляются конфликты», — шепчутся в коридорах власти. Перераспределение функционала ожидается и в аппарате губернатора. Сплетники говорят, что некоторые его подразделения могут вовсе ликвидировать. Они обратили внимание на большое количество вакантных руководящих должностей в аппарате, некоторые из которых пустуют уже больше года. «Видимо, никто и не пытается найти, кем их занять», — говорят сплетники.
Курганские политики используют необычный способ пиара
Политические партии Курганской области могут специально допускать ошибки в агитации, чтобы стать заметнее, рассказал URA.RU источник, близкий к политической сфере региона. «Возможно, это предвыборная технология, потому что к стандартной агитации уже привыкли, и не сильно обращают на нее внимание», — объяснил он. Инсайдер добавил, что случайные ошибки в агитации маловероятны, так как в крупных партиях агитацию проверяют корректоры. Разговоры об этом пошли после того, как 12 августа курганская «Единая Россия» выпустила ролик, где пропустила букву «о» в слове «здравоохранение». А 13 августа курганцы заметили агитплакаты кандидата от КПРФ Дениса Важенина, который решил выдвинуться по избЕрательному округу.
Про курганских чиновников забыли?
Сотрудники курганского правительства обратили внимание, что руководитель департамента информационных технологий Гульжан Фахрутдинова уже больше года работает в статусе исполняющей обязанности. Они отмечают, что чиновница практически не появляется в публичной повестке. «Не понятно, то ли [губернатор Вадим] Шумков до сих пор сомневается, назначать ее или нет, то ли о ней просто забыли в постоянной череде отставок и назначений», — разводят руками слухачи. Еще один чиновник, который никак не может дождаться назначения — Евгений Жилин. Он временно исполняет обязанности начальника управления специальных программ в областном правительстве с осени 2019 года.
В Курганской области назревает межэтнический конфликт
Межэтнический конфликт назревает в Альменевском районе Курганской области, значительная доля населения в котором — башкиры и татары. Местные жители возмущены, что в муниципалитете нарушился баланс, сложившийся при предыдущем руководстве: глава — башкир (Дамир Сулейманов), председатель думы — русский (Анатолий Белоусов). «Новым главой района стал русский [Владимир Яшников], и теперь две высшие должности занимают представители одной национальности», — рассуждают в муниципалитете. Новый состав думы будет избран 13 сентября, и альменевцы ждут, будет ли восстановлен баланс. «Коренные жители готовы писать обращения к руководству Татарстана и Башкортостана, раз сотрудники внутренней политики Курганской области не замечают этого», — отмечает инсайдер.
На строительном рынке Кургана ожидают уголовные дела
В отношении курганских застройщиков ожидаются уголовные дела. Часть инсайдеров заявляют, что разбирательства начнутся для наведения порядка. «Надо искоренять бесплатное получение земли под соцобъекты и перевод ее в жилую застройку — за что был судим застройщик Алексей Богомолов. В других регионах все идет через аукционы, что пополняет казну», — уточнил представитель силовиков. Другой источник считает, что обостряется борьба за землю. «Есть информация, что в расход пустят и строителей, которые не нарушают закон», — считает источник. По его словам, на застройщиков собирается информация по мошенничеству.
Силовики копают под федерацию футбола
Уголовное дело в отношении руководителя региональной федерации футбола Евгения Рассказова, вероятно, будет не последним разбирательством. Слухачи поделились, что продолжение может быть более серьезным. «Силовики разбираются по поводу использования федеральных средств. Речь может идти о нецелевом использовании миллионов рублей», — пояснил источник.
Власти не стали учитывать мнение жителей курганского села
Жители села Звериноголовское Курганской области недовольны тем, что их мнение не учли при благоустройстве единственной площади в поселке. «Проводилось голосование. В селе нет другой площади, поэтому жители проголосовали за то, чтобы там оставалась площадь, проводились массовые мероприятия. Но власти хотели превратить ее в ландшафтный парк», — говорят инсайдеры. По их словам, некоторые жители считают такой поступок издевкой со стороны властей.
Ранее жители выбрали проект, прошедший госэкспертизу, но он не понравился правительству региона. В итоге был подготовлен третий вариант благоустройства, о котором жителям не рассказали. Обновление площади затянулось. Благоустройство начались только под конец лета. «Сейчас начали устанавливать бордюры. Судя по тому, что делают строители, площади там все-таки не будет», — делятся мнением собеседники.
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