Кремль преподаст жесткий урок «Единой России» на выборах-2020

Ряды сторонников ЕР редеют из-за новых партий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ямальская «Родина» отбирает голоса у местного отделения «Единой России», челябинские отделения «За правду» и «Зеленой альтернативы» работают на тех же избирателей, что и единороссы, рассказали агентству источники в региональных отделениях ЕР. В обоих территориях 13 сентября проходят выборы в региональные парламенты. Новые партии могут стать не только стресс-фактором для оппозиционных партий страны, но и взбодрить расслабившуюся «партию власти» за год до кампании в Госдуму, считают эксперты.

Так называемые малые партии (не представленные в Госдуме) начали агрессивно критиковать «Единую Россию» публично. На круглом столе в Экспертном институте социальных исследований, ставшем предвыборной презентацией политических объединений, появившихся в 2020 году, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев назвал ЕР «партией псевдостабильности», и обвинил в присвоении чужих успехов. «Вот сейчас „Газпром“ ускоренно проведет газификацию страны. Предполагаю, ЕР присвоит себе этот результат», — заметил политик. А первый зампредседателя «За правду» Александр Казаков подчеркнул, что в Госдуме сегодня заседают четыре фракции одной партии, которые управляются из одного кабинета, а политическая система страны изжила себя.

Новые партии отбирают голоса у «Единой России», а не у КПРФ, ЛДПР, СР, как это задумывалось изначально Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ранее агентство писало, что новые партии участвуют в эксперименте Кремля, призванном расколоть оппозиционный электорат на выборах в Госдуму в 2021 году. Считалось, что «За правду» отберет голоса у КПРФ, ЛДПР и «Родины», «Зеленая альтернатива» — у «Зеленых» и левых партий, «Новые люди» — у «Яблока» и «Гражданской платформы», «Партия прямой демократии» также сыграет против либералов. Но в ходе кампании эксперимент был скорректирован, утверждает источник URA.RU, объясняя выпады против «Единой России»: «Главы некоторых региональных отделений ЕР расслабились, считая, что нужный процент на выборах им обеспечат. Электорат партии уменьшается — это повод встряхнуть номенклатуру, мобилизовать ее перед выборами в Госдуму будущего года».

Источники URA.RU в регионах подтверждают, что эти политические силы сегодня отнимают электорат не у оппозиции, а у «Единой России». По информации инсайдера URA.RU, на выборах в заксобрание Челябинской области избирателей у ЕР забирает партия Захара Прилепина «За правду», использующая патриотическую консервативную риторику, и «Зеленая альтернатива», зашедшая на выборы с актуальной экологической повесткой. «Даже „Партия пенсионеров“, которая воспринималась спойлером „Справедливой России“, раскалывает электорат ЕР», — сообщает собеседник агентства из Челябинска.

В ЯНАО часть электората ЕР забрала партия «Родина», сообщает местный инсайдер.

В разговоре с URA.RU новые игроки дистанцируются от прямого противостояния с единороссами. «Мы проводили исследования и видим по социологии, что с „Единой Россией“ никак не пересекаемся. „Единую Россию“ выбирают те, кто за стабильность, а нас — те, кто за прогресс и развитие», — ответили на запрос агентства в пресс-службе «Новых людей». В «Партии прямой демократии» также сообщили, что не соперничают с ЕР в электоральном поле. В партии «За правду» не ответили на вопрос агенства, забирает ли их кандидаты электорат у ЕР. «Зеленая альтернатива», по словам пресс-секретаря, нацелена на «неопределившуюся аудиторию».

Данные соцопросов показывают снижение рейтинга ЕР и рост симпатий к новым партиям Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Однако социология доказывает обратное. По данным ВЦИОМ, в конце июля за единороссов были готовы проголосовать 32,4% россиян, к середине августа электорат ЕР снизился до 30,5%. При этом популярность непарламентских партий (вместе взятых) выросла с 12,1% до 12,8%. Фонд общественного мнения фиксирует за тот же период снижение рейтинга ЕР с 31% до 30%, и взлет показателей непарламентских партий с 12% до 17%.

По мнению эксперта Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, у «Единой России» максимально широкий электорат, поэтому его часть, безусловно, перейдет к новым партиям. Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин согласен, что новые партии за счет яркой кампании в некоторых регионах могут отнять голоса у ЕР, но не на федеральных выборах, в Госдуму в 2021 году.

По мнению политолога Дмитрия Журавлева, потеря электората «Единой Россией» может привести к перетряске партийной номенклатуры ЕР в регионах. «Некоторые члены „Единой России“ даже не ходят на выборы, уверенные в своей победе. Такое же в советские времена наблюдалось в КПСС. Это, конечно, сигнал к действию для федерального центра», — считает эксперт.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Единой России». Там ответили, что не видят рисков потери электората за счет новых партий.

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