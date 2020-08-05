Кремль задумал масштабный эксперимент в регионах

Глава администрации президента РФ Антон Вайно будет пристально следить за региональными выборами Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Администрация президента России на выборах 13 сентября собирается протестировать возможности новых игроков — малых партий. Источник URA.RU сообщает, что каждая партия в рамках эксперимента получит один субъект РФ, где местные власти гарантируют ей лояльность. Ожидается, что новые игроки смогут расколоть электорат «старой» парламентской оппозиции и забрать у нее голоса. В случае успеха эта же схема будет использована в 2021 году на выборах в Госдуму.

С конца 2019 года в России было зарегистрировано четыре новых партии: «За правду», «Зеленая альтернатива», «Новые люди», «Партия прямой демократии». Все они примут участие в выборах в региональные парламенты 13 сентября — в 9 из 11 кампаний.

13 сентября новые Заксобрания выберут в 11 регионах России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Для АП длинный бюллетень из сильных партий — это возможность внести раскол в электорат парламентской оппозиции на думских выборах-2021. Если у объединения есть хотя бы одна фракция в Заксобрании или думе региона, она может претендовать на место в Госдуме без сбора подписей. Поэтому для малых партий создают условия, чтобы они продемонстрировали свою силу», — утверждает инсайдер агентства.

Так, по информации источника, партия «Зеленая альтернатива» (созданная экоактивистом Русланом Хвостовым), вышедшая на выборы в Челябинской области с актуальной для региона экологической повесткой, получила 35 млн рублей от правительства региона на ведение кампании. Режим благоприятствования подтверждает не регистрация также экологически активной партии «Яблоко».

В Рязанской области, по мнению политолога Юрия Мостяева, возможность преодолеть пятипроцентный барьер есть у движения Захара Прилепина «За правду». «Здесь могут сыграть свою роль громкие лозунги, напоминающие тосты из фильма «Особенности национальной охоты», — считает эксперт. Не следует исключать и элемент землячества — Прилепин родился под Рязанью.

Новые партии идут на выборы не только в тех регионах, где им обеспечена лояльность.

«АП будет анализировать потенциал новых игроков в целом, поэтому движения заявляются везде, где могут», — отмечает источник.

Единороссы также могут пострадать от новых партий Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«За правду» изначально претендовала на места в восьми думах (но уже отказалась от участия в выборах в ЯНАО), «Новые люди» (создана владельцем парфюмерно-косметической компании Faberlic Алексеем Нечаевым) — в шести, «Партия прямой демократии» (лидер — разработчик компьютерных игр Вячеслав Макаров) — в четырех (отказано в регистрации в Новосибирской области), «Зеленая альтернатива» — в двух. «Власти регионов „несогласованным“ партиям не помогают (а где-то и противодействуют, как в Челябинской области случилось с прилепинским движением), но в целом регистрируют», — рассказывает инсайдер.

Регистрация партийных списков завершилась пока в трех субъектах: Новосибирской области (здесь из новых структур представлены «За правду» и «Новые люди»), Челябинской области («За правду» и «Зеленая альтернатива») и Курганской области (ни одной новой партии). В остальных регионах регистрация продлится вплоть до 13 августа (в каких-то — до 7 августа).

Напомнить о себе в 2020 году решили и непарламентские движения со стажем, которым перед выборами в Госдуму необходимо показать спонсорам, что они достойны их денег. Партия «Родина» идет на выборы-2020 в 8 из 11 регионов. По мнению собеседников агентства, особенно успешная для нее кампания может пройти в ЯНАО, где популярна националистическая риторика. «Ямальскую кампанию „Родины“ был готов возглавить (и выделить деньги) местный олигарх Олег Ситников. Но окружные власти поставили условие, что партия пройдет регистрацию только без бизнесмена в ее списках, и Ситников отказался от участия», — сообщает источник агентства в ямальском правительстве. Теперь «Родине» должна составить конкуренцию «Партия роста» (заявились в семи регионах), лоббирующая интересы предпринимателей. «Малый бизнес активно развивается на Ямале, на него делают ставку региональные власти», — отмечает местный эксперт Андрей Ткаченко.

Сторонников Григория Явлинского допустят до выборов только в одном регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганской области, по мнению политолога Андрея Шуклина, шансы на место в парламенте имеет «Партия пенсионеров» (вышла на выборы в девяти регионах). «При должной поддержке они могут отобрать большой процент у КПРФ, которая растеряла влияние», — считает он. Косвенно мнение эксперта подтверждает избирательной фонд малой партии — на кампанию она потратит 800 тыс. рублей, это третий в регионе фонд после ЕР и ЛДПР. Кроме того, «пенсионеры» оказались в Зауралье единственной непарламентской партией, прошедшей регистрацию по спискам.

Партия «Яблоко» заявила об амбициях попасть в парламенты шести субъектов, но, по словам источника агентства, оппозиционеров допустят до выборов только в Костромской области (уже подтверждены отказы в регистрации в Челябинске и Кургане — прим. ред.). «Сторонники Явлинского пять лет назад прошли в областную думу, поэтому освобождены от необходимости собирать подписи — именно на этом этапе избиркомы обычно снимают „неугодные“ партии», — объясняет источник URA.RU из Костромы.

Движению Захара Прилепина не составит труда заменить старую оппозицию в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Сергей Поляков согласен с тем, что внимание АП приковано к региональным выборам в связи с федеральной кампанией 2021 года. «Сейчас стоит задача обеспечить малым партиям входной билет на выборы в Госдуму — для этого нужно избраться в один из региональных парламентов. Я бы только уточнил, что в АП скорее всего внимательно следят за тем, куда будет уходить электорат „Единой России“, которая последние два года теряет избирателей. И нужно не дать этому электорату попасть к коммунистам или ЛДПР», — подчеркнул он.

По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, о том, какой вывод сделает Кремль из итогов кампании-2020 говорить пока рано. «Есть риск, что эти [новые] партии в итоге станут отнимать голоса у ЕР, а не у оппозиционных брендов. Поэтому пока, скорее, речь идет об эксперименте», — заявил эксперт.

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