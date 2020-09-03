Курганские инсайды: у «Единой России» смешной рейтинг

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В правительстве Курганской области задумали провести аттестацию чиновников, чтобы избавиться от неугодных, говорят в кулуарах власти. А еще новый совет, который задумал создать в регионе губернатор Вадим Шумков, вызывает тревоги. Все это проходит на фоне агитационной кампании, которую уже прозвали странной.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Кандидат в сенаторы пообещал обновить морг

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медики с надеждой ждут помощи от кандидата в депутаты облдумы Сергея Муратова, который считается основным претендентом на пост сенатора в Совете Федерации. Во время своего визита в Лебяжье он встретился с персоналом больницы. «Медики просили его обратить внимание на ремонт инфекционного отделения, которое сейчас закрыто. Также нужно отремонтировать морг, гараж, мини-котельную. Муратов обещал помочь», — рассказал инсайдер.

В Кургане придумали, как сократить чиновников без выплат

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В кулуарах правительства Курганской области ходят разговоры, что в скором времени чиновников ожидает масштабная аттестация. Госслужащих, не прошедших аттестацию, ждет увольнение. При этом ранее появились разговоры о возможных изменениях структуры правительства и аппарата губернатора. «Как будут подводиться итоги аттестации — неизвестно. Чиновнику просто скажут, прошел он ее или нет. Есть подозрение, что так просто уберут „лишних“ людей, чтобы не платить им компенсации, положенные при сокращении. Ну и от неугодных можно избавиться», — перешептываются в правительстве.

Курганские общественники опасаются конкуренции

Решение губернатора Вадима Шумкова создать в регионе совет по развитию гражданского общества и правам человека вызвало неоднозначную реакцию в региональной общественной палате. «Получается, будет две организации с одинаковым функционалом?» — переговариваются сплетники. По их словам, заявление Шумкова удивило некоторых членов общественной палаты. Они опасаются, что у этого органа в регионе останется еще меньше полномочий и рычагов воздействия. «По сути, курганская общественная палата уже стала „карманной“ организацией. В прошлом году Шумков вычеркнул из ее состава двоих неугодных», — напоминают инсайдеры.

Фильм о возрождении Курганской области провалился

Власти Курганской области совместно с региональным отделением «Единой России» планировали снять предвыборный фильм «Возрождение». «Судя по всему, этого фильма не будет», — говорят сплетники. По их словам, работа над фильмом застопорилась на самом начальном этапе. Нанятые пиарщики якобы не нашли желающих написать сценарий, хотя за него предлагали «неплохие по курганским меркам деньги». По данным инсайдеров, фильм «Возрождение» хотели снимать в формате «Новой искренности». В нем планировалось рассказать о положительных изменениях в регионе, о жизни жителей региона и «лидеров области». При этом последних должны были представить как простых и близких по духу людей, патриотов Зауралья.

Курганские политики усомнились в предвыборном рейтинге

Рейтинг партий в Курганской области, подготовленный накануне выборов одной из социологических организаций, вызвал большие сомнения в местных политических кругах. «У „Единой России“, например, поддержка оказалась чуть ли не 50%. В эти цифры не верят даже сами единороссы», — усмехаются сплетники. По их данным, опрошено было всего около 600 респондентов. Это очень мало, чтобы получить достоверные результаты. «Проводились и другие опросы. По ним рейтинг „ЕР“ чуть выше 30%. Это больше походит на правду», — считают в регионе.

Скучную предвыборную кампанию объяснили коронавирусом

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В политических кругах Зауралья отмечают, что предвыборной агитации по сравнению с прошлыми годами стало меньше. Наибольшее затишье наблюдается после визита в Курган секретаря Генсовета «Единой России» Анатолия Турчака. «Может быть, оппозицию попросили успокоиться, пообещав за это какое-то количество мандатов», — перешептываются в кулуарах. Впрочем, большинство собеседников URA.RU это отрицает: «Таких договоренностей не было. Сейчас массовые мероприятия ограничены из-за коронавируса. Может, поэтому агитация не так заметна».

Отсутствие скандалов собеседники URA.RU объяснили тем, что у партий набралось больше опыта, а партийные юристы стали внимательнее следить за процессом, чтобы не давать поводов для претензий со стороны конкурентов. Кроме того, самые острые конфликты обычно появляются в последнюю предвыборную неделю. «Если оппонента снимут с выборов за неделю до выборов, у него практически не останется шансов восстановиться через суд», — поясняют инсайдеры.

Ветеранов Афганистана раздражает депутат облдумы

Участники войны в Афганистане, проживающие в Кургане, не успокаиваются по поводу своего лидера Константина Гладковского, который снова идет в депутаты. Раскол в общественной организации усугубляет непонимание — за счет каких средств живет кандидат. «С февраля в Кургане появляются баннеры с поздравлениями Гладковского с разными праздниками. Денег это стоит немалых. Он нигде официально не работает. Живет за счет аренды здания на Пушкина, которое принадлежит общественной организации», — уточнил один из ветеранов.

Другой пояснил, что, по его сведениям, председатель, используя статус депутата, помогает лоббировать интересы некоторых бизнесменов. Еще один слухач считает, что социальное неравенство обостряют даже номера на автомобиле. «Он ездит на машине с правительственными номерами ТТТ. Мы это все видим, многие недовольны. Приходя к нему на прием, добиться внимания невозможно. Он сидит в телефоне, а не слушает человека. Это оскорбляет», — поделился мнением инсайдер.

Главному курганскому следователю дадут генерала

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи обсуждают, что руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко дадут звание генерала до Нового года. «Надеемся, что это случится. Показатели раскрываемости преступлений у регионального СК по стране одни из лучших. По итогам полугодия попали в пятерку», — пояснил один из инсайдеров. Другой выразил надежду, что после получения звания будет снижена нагрузка на сотрудников. «Сейчас приходится работать каждые выходные. Некоторые подумывают о смене деятельности», — пояснил слухач.

Кандидат в прокуроры Кургана отказался от поста

Один из претендентов на пост прокурора Кургана Денис Ситников, начальник отдела облпрокуратуры по надзору за соблюдением федерального законодательства, отказался от новой должности. «Это его право. Должность непростая, ответственность огромная. Много нюансов и подводных камней», — поделился источник. Пост прокурора Кургана стал вакантен после ухода Вадима Суровцева, который ушел в мэрию Екатеринбурга.

УФАС затягивают решение по рынку

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Областное УФАС более трех месяцев не может принять решение по спору вокруг рынка. Заявитель обратился с вопросом — насколько законно соглашение мэрии и Центрального рынка по организации ярмарок (муниципалитету достается 12% от аренды). «Ранее по такому же заявлению антимонопольщики отработали в течение пары недель. Тогда рынок оштрафовали на 10 млн рублей», — уточнил инсайдер. Сплетники с ностальгией вспоминают бывшего руководителя УФАС Ирину Гагарину: «Она все делала быстро и смело с точки зрения закона».

Курганские медики взбунтовались из-за главврача

Атмосфера в Курганской больнице скорой медицинской (БСМП) помощи накалена. Персонал на нервах и из-за ремонта, который доставляет дискомфорт в работе, и из-за смены руководителей. «Планируемое назначение на должность главврача одного из сотрудников БСМП вызвало бунт. Персонал написал письмо на имя [директора департамента здравоохранения области] Ларисы Кокориной, где пригрозил в случае его назначения уволиться. К медикам прислушались — это очень радует», — пояснил инсайдер. И.о. главврача в итоге назначен Юрий Истомин, ранее он руководил Курганским врачебно-физкультурным диспансером.

Новый курганский пляж может смыть паводком

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский пляж «Бабьи пески», благоустроенный в этом году, может не выдержать первого же паводка. Таким мнением поделились инсайдеры, близкие к сфере строительства. «Работы выполнены без проведения исследований по гидрологии. Поэтому нельзя исключить, что при первом же паводке все благоустройство просто смоет», — переговариваются в регионе. Слухачи поделились подозрениями, что гидрологические исследования не проводились и в Шадринске, где сейчас идет благоустройство набережной.

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