В ЯНАО запущено большое обновление власти

Дмитрий Артюхов готов радикально обновить команду своих подчиненных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Заксобрание ЯНАО по итогам выборов 11—13 сентября обновилось наполовину, как и задумывали окружные власти. Для региональных элит это означает, что план губернатора Дмитрия Артюхова по большой ротации кадров будет приведен в действие. Источники URA.RU во властных кругах отмечают, что глава Ямала закончил формировать подконтрольный себе парламент и теперь пересоберет команду мэров и своих заместителей, сделав ее предельно лояльной.

На минувших трехдневных выборах ЯНАО показал непривычно низкую явку. По официальным данным ямальского избиркома, она составила 46,44%. Это существенно ниже, чем в 2015 году, когда на выборы членов парламента пришли 69,37% избирателей. Политолог Шамиль Рак связывает низкую активность ямальцев на этом голосовании с двумя факторами — пандемией коронавируса и летним плебисцитом по Конституции: «Электорат устал от выборов, это уже вторая кампания за полгода».

«Единая Россия» вновь получила большинство в ямальском парламенте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Наиболее успешным голосование оказалось для «Единой России». Партия сохранила большинство в заксобрании и забрала 18 мандатов из 22. Источник URA.RU в ямальском отделении ЕР поделился, что ячейка успешно выполнила установку федерального центра. Оппозиция в парламенте вновь оказалась в сильном меньшинстве: ЛДПР досталось два места, КПРФ и «Справедливая Россия» получили по одному.

По итогам выборов заксобрание обновилось ровно наполовину, утверждают сразу несколько собеседников агентства в правительстве и избирательных комиссиях. Заметным стал приход бывших мэров Ивана Костогриза, Леонида Дяченко и Андрея Нестерука. Также, по данным инсайдеров, от единороссов места заняли новички Игорь Игнатов, Наталья Фиголь, Виктор Гордиенко и Надежда Гудкова. От эсеров мандат получил Максим Лазарев, а от ЛДПР — Денис Садовников и Дмитрий Бавдурный. Коммунистов, как и в прошлом созыве, будет представлять Елена Кукушкина.

Громким итогом выборов стал приход в заксобрание первого замгубернатора Алексея Ситникова.

Источник URA.RU в парламенте полагает, что теперь уже бывший чиновник поборется с Виктором Казариным за пост главы фракции «ЕР», а также попытается занять место вице-спикера.

Подтвердить предположения инсайдеров о депутатах-новичках к моменту публикации URA.RU не удалось. Окружной избирком пообещал огласить результаты голосования только утром 14 сентября.

После обновления ямальское заксобрание перестанет быть просто представительным органом и получит практические функции, считает политолог Андрей Ткаченко. «В парламент пришли профессионалы из прикладной экономики, знающие, как привлечь окружные деньги в свою территорию. Многие из них служили в муниципалитетах, и губернатор ждет от них реальной работы», — поделился эксперт.

После значительного обновления парламента у Артюхова появился простор для перестановок в высоких кабинетах ЯНАО, отмечают источники агентства во властных кругах. В первую очередь губернатор назначит трех новых мэров — в крупнейшем городе и двух стратегических районах. Уход Костогриза в заксобрание позволил Артюхову привести в Новый Уренгой своего экс-заместителя Андрея Воронова. Ставший депутатом Нестерук освободил место главы Пуровского района для Антона Колодина. А Дмитрий Жаромских возглавит Надымский район вместо Леонида Дяченко.

Правительство ЯНАО готовится к встрече новых лиц Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Следом, по данным инсайдеров, Артюхов займется перестановками в правительстве. К середине октября на Ямале будет новый директор департамента транспорта, а также сменится руководитель аппарата губернатора.

Наибольший интерес представителей ямальского истеблишмента вызывает ротация в команде замов Артюхова. Ближайшее окружение губернатора покинули три человека — Ситников, Воронов и Фиголь — и глава региона уже придумал, кем их заменить. По сообщениям инсайдеров, его первым заместителем станет нынешний мэр Муравленко Александр Подорога. Место Фиголь с большой вероятностью займет советница губернатора Ирина Новоселова. А преемником Воронова должен стать Вячеслав Васильченко из департамента строительства.

Однако один из инсайдеров URA.RU придерживается версии о том, что Артюхов не будет подыскивать замену Воронову и просто сократит число своих заместителей до восьми.

Дмитрий Артюхов может взять новый курс развития Ямала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кадровая реформа на Ямале происходит именно сейчас, поскольку смена парламента традиционно ведет к обновлению всего истеблишмента, заметил глава фонда «Региональная политика» Евгений Забродин. «Нынешняя публичная элита [в ЯНАО] сформирована давно, и эта сфера нуждается в регулярном обновлении. Людям пора переместиться по горизонтали», — сказал Забродин.

Политолог Ткаченко предполагает, что со сменой заксобрания может начаться новый курс в политической жизни Ямала. Первый шаг на этом пути — новые установки губернатора депутатам. «Сейчас Артюхов отдает себе отчет в том, что ему нужны не просто „подниматели рук“, а люди, которые будут работать в команде. Теперь это реально функционирующий орган, который будет помогать губернатору», — поделился Ткаченко. Шамиль Рак в свою очередь предлагает не ждать серьезной смены политического вектора Ямала: «Возможны только небольшие корректировки внутри парламента».