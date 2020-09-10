Власть ЯНАО ждут кадровые перестановки

Дмитрий Артюхов проведет ключевые назначения после выборов в парламент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Масштабные кадровые перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО, которые проводит губернатор Дмитрий Артюхов, будут завершены после выборов в заксобрание региона. 11 сентября в 8:00 на Ямале открылись избирательные участки, и источники URA.RU в политических кругах указывают, что реформа Артюхова вошла в решающую фазу.

«Сразу после выборов в высших эшелонах власти Ямала начнется активное движение кадров. Главными станут две фигуры — [замгубернатора Алексей] Ситников и [экс-мэр Нового Уренгоя Иван] Костогриз. Именно их избрание в заксо завершит для Артюхова обновление команды заместителей, а в Новом Уренгое, Надымском и Пуровском районах будут новые главы», — поделился собеседник URA.RU в правительстве ЯНАО. Другой инсайдер во властных кругах добавил, что обновление заксобрания сверхважно для Артюхова, создающего лояльный себе парламент.

Всего в выборах участвуют 297 кандидатов в депутаты заксобрания ЯНАО. Из них 286 человек выдвинуты семью политическими партиями. По словам председателя окружного избиркома Андрея Гиберта, это подтверждает «конкурентность и многопартийность выборов на Ямале». «Можно сказать, что избирательная система округа полностью готова к предстоящим выборам», — прокомментировал Гиберт старт голосования на брифинге для журналистов.

Выборы депутатов заксобрания ЯНАО и ряда муниципальных дум пройдут 11—13 сентября. Досрочное голосование для вахтовиков и жителей труднодоступных районов стартовало 23 августа.

Ранее источники URA.RU сообщали, что, помимо Ситникова и Костогриза, число ямальских депутатов могут пополнить глава Надымского района Леонид Дяченко, мэр Пуровского района Андрей Нестерук и замгубернатора Наталия Фиголь. Их уход в парламент запустит цепочку назначений в мэриях и ближайшем окружении главы региона.