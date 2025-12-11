Аэропорт Внуково корректирует расписание

Из ‑за введения временных ограничений на использование воздушного пространства авиакомпании скорректировали свои расписания рейсов. Эти меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. «Международный аэропорт Внуково предпринимает все меры, для того чтобы пребывание в аэровокзальном комплексе было максимально комфортным. Приносим свои извинения и благодарим за понимание»! — написал аэропорт в своем telegram-канале.