Российские партии нашли, чем ответить на трехдневное голосование

В целом трехдневное голосование прошло спокойно, считают партийцы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ответ на введение трехдневного голосования российские партии хотят изменить процедуру наблюдения на выборах, сообщили URA.RU их представители. Они считают, что нынешняя система уже устарела и нуждается в новых технологических решениях. Впрочем, партийцы сомневаются, что они получат поддержку от властей в ближайшее время.

Трехдневное голосование на прошедших с 11 по 13 сентября выборах сильно ударило по прозрачности выборов, заявили URA.RU председатели партий «Яблоко» Николай Рыбаков и «Справедливой России» Сергей Миронов. Среди проблем они назвали следующие:

Не было ночного наблюдения за бюллетенями с первых двух дней голосования;

На некоторых участках отключали свет или интернет, онлайн-наблюдение было затруднено;

Многим партиям не удалось собрать нужного числа наблюдателей на участках;

Партии, которые оплачивали работу наблюдателей (к примеру, ЛДПР и СР), понесли огромные убытки.

Поскольку трехдневное голосование в России укореняется (в августе Верховный суд РФ отказался рассматривать иск, оспаривающий законность трехдневной процедуры), партийцы придумывают, как работать в текущих условиях. «Нам нужно искать ответ на эту практику и думать, как совершенствовать наблюдательную систему к выборам в Госдуму в 2021 году», — считает секретарь ЦК «За правду» Николай Новичков.

Контроль за избирательными комиссиями с помощью удаленных наблюдателей

Максим Сурайкин считает, что перемены в институте наблюдателей уже назрели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Коммунисты России» думают над новой системой контроля за избирательными комиссиями, сообщил агентству председатель ЦК партии Максим Сурайкин. «Сейчас работаем над „Электронным наблюдателем“ — системой видеофиксации, которая будет надета на обычного наблюдателя. Съемка будет передаваться в единый центр управления, оттуда за ними будут наблюдать уже другие участники, в идеале — представители всех партий», — заявил Сурайкин.

Такую меру уже поддержали в «Единой России», заявил замруководителя ЦИК партии власти Дмитрий Миненко: «Нам еще предстоит проанализировать процедуру трехдневного голосования. Но уже сейчас мы можем сказать, что положительно относимся ко всем инициативам, которые сделают выборы еще прозрачнее и честнее». Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов также за новые меры: «Прозрачность выборов должна быть обеспечена стопроцентно, и мы готовы привлекать наших активистов к разработке и использованию таких методов контроля».

Развитие видеонаблюдения

В 22 регионах ЦИК просил найти возможности для установки дополнительных камер Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предложение привлекать удаленных наблюдателей нецелесообразно, поскольку еще не задействована в полной мере традиционная система видеонаблюдения, считает лидер движения «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов. «Мы можем распылиться и перестать развивать уже существующие меры. Видеонаблюдение — работающая практика, которая действует с президентских выборов 2012 года. Но с того времени она так и не дошла до некоторых районов страны», — заявил председатель «Российской партии пенсионеров за справедливость» Владимир Бураков.

По данным Центризбиркома, в Единый день голосования 13 сентября 2020 года видеокамерами были оснащены 88% всех территориальных комиссий и почти половина всех участковых комиссий. Но на голосовании в городские парламенты, по словам члена ЦИК Антона Лопатина, под контролем было 60% участков и примерно 70% УИК.

«Уже существующее видеонаблюдение — это компромисс и для избирателя, и для организаторов выборов. Поэтому для начала можно было бы сконцентрироваться на нем, а уже потом, когда средств будет больше, думать о других методах контроля», — уверен лидер «Партии прямой демократии», автор игры World of Tanks Вячеслав Макаров.

Уход от анонимного голосования

Такая стратегия важна при окончательном заверении протокола на участке, обращает внимание Сурайкин. «Сегодня нет таких фальсификаций и подмен, как раньше, поэтому важнейший аспект сейчас — получение заверенного протокола от комиссии, чтобы его данные потом не расходились с данными в ГАС „Выборы“. Эту процедуру можно было бы сделать еще честнее, разрешив любому проверить, кому и какой приписан голос», — считает глава «Коммунистов России».

Расширение прав наблюдателей

Наблюдателям нужно дать больше прав, уверены представители партий Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Десять лет назад наблюдатели были профессионалами, которых комиссии по-настоящему боялись. Сейчас они обложены запретами, их перестали воспринимать всерьез, а это уже бьет по их авторитету и легитимности выборов в целом», — говорит Руслан Хвостов («Зеленая альтернатива»).

Сегодня наблюдателей действительно могут выгнать с участка за малейшее нарушение, сетует Николай Рыбаков. «Поэтому нам нужно укреплять их авторитет. Например, формировать группы наблюдателей по политическим силам, разорвать их зависимость от исполнительной власти на местах», — говорит он. Это, на его взгляд, поможет восстановить доверие к выборам.

Ужесточение ответственности за нарушения

Многие жалобы на нарушения в процессе выборов остаются без серьезного наказания, пожаловался URA.RU сопредседатель «Партии Роста» Александр Хуруджи. «Например, на выборах в Ростовской области мы подавали 145 жалоб, но удовлетворили только одну. Итоги голосования на том участке, где ее подтвердили, не отменили — просто вынесли замечание. Пока не будет жестокого закрытия участков и признания итогов на них недействительными, проблемы будут продолжаться», — полагает он.

Особенно эта проблема важна в контексте трехдневного голосования, говорит лидер партии «Зеленые» Анатолий Панфилов: «Растянутые выборы и так провоцируют общую расхлябанность у комиссий, а отсутствие серьезного наказания усугубляет проблему еще больше. Нам нужно ужесточение юридической стороны этого вопроса».

Развитие электронного голосования

Наиболее реальный и доступный ответ трехдневному голосованию — развитие правового блокчейна и системы электронного голосования, уверены Панфилов и Хуруджи. «Распространено мнение, что это очень дорого и только подстегнет фальсификации. Но если довести эту технологию до ума, она только удешевит и упростит избирательные кампании в десятки раз. Никому не придется креативить и тратиться на наблюдателей и дополнительные видеосистемы, все уйдет в поле цифровой самозащиты», — поделился Хуруджи с URA.RU.

Однако партийцы не ждут поддержки такой идеи от властей в ближайшее время, говорит первый замруководителя центрального аппарата либерал-демократов, депутат Госдумы Сергей Каргинов. «Это шаг вперед, но он требует много времени для развития. Поэтому ожидать отклика от ЦИК к думской кампании было бы слишком оптимистично», — уточнил он.

«Перевести все в цифру не получится, но расширять этот сегмент надо до максимума. Это сочетание честности, открытости и экономии», — заключил секретарь ЦК «За правду» Николай Новичков.

URA.RU обратилось за комментарием в ЦИК РФ. Ответ на момент публикации не поступил.