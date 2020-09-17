В Госдуме предложили отменить трехдневные выборы

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается отменить трехдневное голосовании в России. Об этом рассказал руководитель фракции Сергей Миронов в своем telegram-канале.
«Многодневное голосование оправдано в исключительных обстоятельствах этого года, но как постоянная практика оно неприемлемо», — заявил Миронов. Он предложил проводить голосование только в один день. По словам Миронова, контроль за трехдневным голосованием вести сложнее, чем за однодневным. Кроме этого, фракция предложила убрать избирательные участки из школ. Согласно законопроекту, сотрудники школ не будут руководителями и членами участковых комиссий во время голосования.
Глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова заявила, что в случае отмены трехдневного голосования эпидемиологическую безопасность граждан будет сложнее соблюдать. Она добавила, что нужно оценить все последствия принятия законопроекта.
Ранее Памфилова рассказала, что выборы с 11 по 13 сентября были беспрецедентно сложными для представителей избирательной системы, передает агентство Nation News. По ее словам, контролировать ход выборов было трудно из-за их длительности.
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