В Госдуме предложили отменить трехдневные выборы

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, миронов сергей
По словам Миронова, сложно контролировать ход выборов на трехдневном голосовании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается отменить трехдневное голосовании в России. Об этом рассказал руководитель фракции Сергей Миронов в своем telegram-канале.

«Многодневное голосование оправдано в исключительных обстоятельствах этого года, но как постоянная практика оно неприемлемо», — заявил Миронов. Он предложил проводить голосование только в один день. По словам Миронова, контроль за трехдневным голосованием вести сложнее, чем за однодневным. Кроме этого, фракция предложила убрать избирательные участки из школ. Согласно законопроекту, сотрудники школ не будут руководителями и членами участковых комиссий во время голосования.

Глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова заявила, что в случае отмены трехдневного голосования эпидемиологическую безопасность граждан будет сложнее соблюдать. Она добавила, что нужно оценить все последствия принятия законопроекта.

Ранее Памфилова рассказала, что выборы с 11 по 13 сентября были беспрецедентно сложными для представителей избирательной системы, передает агентство Nation News. По ее словам, контролировать ход выборов было трудно из-за их длительности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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