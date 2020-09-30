Чтобы выжить в кризис, нужно переделать каждого пятого сотрудника

Даже на образцовом предприятии 20% работников противятся изменениям Александр Осипов

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Предприятия, не уделяющие времени повышению производительности труда, рискуют исчезнуть во вторую волну экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

Таким прогнозом в стриме URA.RU поделился Андрей Терещук — начальник отдела развития производственной системы Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ), входящего в холдинг «Синара-Транспортные Машины», — одного из крупнейших предприятий России по производству дизельных генераторов.

Андрей Терещук уверен, что предприятия, решившие справиться с кризисом своими силами — сильно рискуют Фото: Александр Осипов

«Нужно рассматривать два сценария на ближайшую перспективу. Первый сулит увеличение объемов производства, и это возможно в случае правильных подходов. Второй — падение объемов производства. В этом случае выход один: внедрять проекты и мероприятия, направленные на оптимизацию организационных и операционных процессов. Те, кто пренебрежет этим и попытается двигаться теми же темпами, что и раньше — рискует скатиться до нуля и исчезнуть», — объяснил Терещук.

Амбиции и трудности

На данный момент предприятие имеет поставки на 9% от общей емкости российского рынка двигателестроения (1500 единиц в год) и нацелено выйти на 30% по объему поставок, причем конкурируя, в первую очередь, с иностранными, а не с российскими производителями дизель-моторных двигателей.

К процессу модернизации производственной системы полгода назад были подключены эксперты Регионального центра компетенций (РЦК)— госструктуры, реализующей нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» в Свердловской области. Первые итоги участия в нацпроекте оказались настолько успешными, что УДМЗ был одобрен для присвоения статуса «модельного предприятия»: «На его примере мы будем показывать всю пользу и объяснять другим предприятиям смысл участия в национальном проекте, действенность мер поддержки», — объяснил руководитель проектов РЦК Дмитрий Зайцев.

Фото: Александр Осипов

При этом, отметил эксперт РЦК, примерно 20% работников, то есть каждый пятый, сопротивляется и не принимает изменения. «Мы заметили закономерность: против внедрений всегда те, кто чаще всего нарушает правила охраны труда и попустительски относятся к состоянию дел на своем участке. Мы либо переучиваем людей, либо заменяем тех, кто не хочет изменить собственный уклад, который не соответствует целям и планам производства», — объяснил Терещук. Кроме того, предупредил он, возможен конфликт нового и уже существующего на предприятии подходов к оптимизации.

Лайфхаки и перспективы

Реализация программ бережливого производства, как показала практика первой волны COVID-19, возможна как в офлайн-, так и в онлайн-режиме. Весь документооборот (а его объемы велики, искренне признаются участники проекта) переведен на электронную основу. Кроме того, доступна база данных на ИТ-платформе производительность.рф, дающая возможность изучить положительные наработки проекта за все годы в разных регионах страны.

Дмитрий Зайцев уточнил, что пока специалистов по бережливому производству в российских вузах не готовят. Но эти планы уже обсуждаются Фото: Александр Осипов

Уже сегодня создатели российской программы бережливого производства говорят о появлении новой специальности: инженер по развитию производственных систем или инженер-технолог по внедрению бережливого производства. Этих универсальных специалистов, занимающихся оптимизацией внутренних процессов на предприятии, пока не готовит ни один российский вуз, но, как уточнил Дмитрий Зайцев, эти нововведения уже обсуждаются.

Топ-менеджеры, уже имеющие опыт работы в программе, советуют новым участникам нацпроекта выделять отдельного сотрудника, который будет заниматься только бережливым производством. «Сотруднику ни на что больше не хватит времени, если погружаться в процесс с головой», — признался Терещук.

Как работает система

В 2018 году президент РФ Владимир Путин поставил цель до 2024 года добиться ежегодного роста производительности труда в 5% и инициировал запуск нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Созданный в рамках него Федеральный центр компетенций курирует Региональные центры компетенций (РЦК) в 64 регионах. В Свердловской области к концу 2024 года 308 предприятий получат бесплатную помощь в оптимизации производства и обучении более 2000 сотрудников.

Войдя в проект, топ-менеджмент УДМЗ поставил перед сотрудниками амбициозную задачу занять 30% рынка Фото: Александр Осипов

Госпрограмма по повышению производительности труда предполагает бесплатную адресную поддержку и обучение. Получить безвозмездную помощь могут предприятия, занятые в пяти отраслях:

обрабатывающая промышленность

строительство

транспорт и логистика

сельское хозяйство

ЖКХ

Все предприятия должны соблюдать условия: доля участия иностранного капитала не должна превышать 25%, а выручка предприятия должна составлять более 400 млн. рублей (от 400 млн. до 30 млрд. рублей) за последний год. Проверить, может ли предприятие участвовать в нацпроекте можно, подав заявку на сайте производительность.рф.