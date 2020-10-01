Из мэрии Екатеринбурга убирают лидера партии войны

Екатерина Куземка считается куратором противника единоросса на довыборах в гордуму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Должность вице-мэра Екатеринбурга по связям с общественностью, которую сейчас занимает Екатерина Куземка, будет упразднена. Как сообщают источники URA.RU в городских структурах власти, вопрос прорабатывается в гордуме, где чиновницу считают лидером «партии войны» в окружении мэра Александра Высокинского. Публичное обсуждение отставки может произойти уже на следующей неделе.

Екатерина Куземка работает в городской администрации с февраля 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Куземка работает в администрации с февраля 2019 года. До нее позицию вице-мэра недолгое время занимал Анатолий Гагарин, вынужденный уволиться из-за претензий прокуратуры. Для поддержки только что избранного мэра Александра Высокинского, ему в команду были предложены Екатерина Куземка и Денис Алешин, ставший советником мэра.

По данным агентства, инициатором этого решения был бизнесмен Виталий Кочетков, который в 2018 году координировал масштабную кампанию по борьбе с коррупцией в мэрии, приведшую к отставке фронтмэна горадминистрации Владимира Тунгусова и избранию вице-губернатора Высокинского новым мэром. Куземка и Алешин были политтехнологами в кампании 2018 года, поэтому их переход в мэрию выглядел логичным, и должен был закрепить предыдущий успех.

В мае 2019 года Куземку назначили вице-мэром по связям с общественностью. С того момента она отвечает не только за пиар городской администрации, но и курирует политические вопросы. Заняв кресло заммэра, Куземка, как объясняют источники URA.RU, изменилась и, в отличие от Алешина, начала проводить собственную политику, в том числе в отношениях с гордумой и политическим блоком администрации губернатора.

Игорь Володин считается одним из основных лоббистов отставки Куземки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для некоторых депутатов она, по словам инсайдеров в думе, является дополнительным фактором раздражения: отчасти из-за конфликта со спикером гордумы Игорем Володиным. В конце 2019 года присутствие Куземки в составе городской команды стало одной из причин политического кризиса: команда Володина, отказывавшаяся утверждать бюджет на 2020 год, поставила мэру условие — к началу лета его заместитель должна покинуть администрацию. Однако Куземке в итоге удалось спастись от отставки — из-за скорой кампании по поправкам в Конституцию.

На следующей неделе, 7 октября, дума заслушает отчет о работе пиар-блока администрации в 2020 году. Согласно плану, который обсуждается в депутатской среде, доклад будет подвергнут критике, после чего гордума поднимет вопрос об упразднении должности вице-мэра по СМИ. Будет ли присутствовать на заседании сама Куземка — пока не ясно: чиновница, как сообщают источники, находится на больничном.

Ожидается, за день до этого, 6 октября, депутаты обсудят отставку Куземки с вице-губернатором Сергеем Бидонько, который проведет с ними первые консультации в преддверии запуска бюджетной процедуры. По информации URA.RU, Бидонько не будет оспаривать план депутатов. Как и руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников — другой куратор гордумы Екатеринбурга от команды главы региона.

В представлении областных властей Куземка — лидер партии войны, которая настраивает мэра на неподчинение губернатору Евгению Куйвашеву. Вице-мэра называют дестабилизатором политического равновесия в уральской столице перед важными довыборами в гордуму, объясняет URA.RU статусный госслужащий.

22 ноября в двух одномандатных округах предстоит доизбрать депутатов. Евгений Куйвашев сделал ставку на Антона Швалева и Виталия Чачина. Последний в 2018 году мог получить право избираться от «Единой России», но проиграл праймериз кандидату Владимира Тунгусова. Тогда считалось, что из-за махинаций при подсчете голосов. Для губернатора принципиальна победа «единороссов». Екатерине Куземке приписывают управление кампанией самовыдвиженца, члена городской Общественной палаты Александра Гавриленко. На праймериз, проигрывая Чачину, он устроил скандал, пообещав привлечь внимание одного из лидеров партии — Андрея Турчака.

«Активность Гавриленко на довыборах ни с кем не согласовывалась. Фактически это отказ выполнять поручение руководства региона», — оценивает ситуацию представитель областной власти. Впрочем, источник в окружении зама Высокинского утверждает, что Куземка не причастна к продвижению Гавриленко. Такая же позиция и у самого Гавриленко.

Екатерину Куземку подозревают в продвижении Александра Гавриленко на довыборах в гордуму Фото: Анна Майорова © URA.RU

На момент публикации получить комментарий Куземки не удалось. В разговоре с корреспондентом спикер гордумы Игорь Володин заявил, что депутаты пока не дошли до предметного обсуждения структурной реформы в мэрии. «Во вторник [6 октября] мы обсудим с Сергеем Юрьевичем [Бидонько] разные вопросы. 7 октября, надеюсь, заслушаем отчет Екатерины Анатольевны и только потом будем принимать решение», — сказал Володин.

По мнению директора Центра европейско-азиатских исследований Андрея Русакова, если информация о том, что Куземка поддерживает Гавриленко, соответствует действительности, чиновница «совершила ошибку». «Все-таки работа вице-мэра предполагает командную работу, согласованность действий. С другой стороны, она ведь может работать и в интересах своего непосредственного начальника, продвигая в думу его потенциальных сторонников. В этой связи увольнение — наверное, слишком жесткое решение. На мой взгляд, в этой ситуации предупреждения было бы достаточно», — отметил эксперт.