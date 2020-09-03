Прокуратура проверяет пиар-блок мэрии Екатеринбурга

Прокуратура Екатеринбурга проверяет выводы Счетной палаты, выявившей финансовые нарушения в пиар-блоке городской администрации. Как сообщают источники URA.RU, представители надзорного ведомства уже опросили директора департамента информполитики Алексея Редина и руководителя муниципальной радиостанции «Город FM» Инну Боеву и ждут на разговор вице-мэра Екатерину Куземку.
«Куземка выйдет из месячного отпуска 7 сентября. Ее вызывали в прокуратуру, но силовикам пока так и не удалось с ней поговорить», — рассказал собеседник агентства. На момент публикации получить комментарий самой Куземки не удалось — она не ответила на сообщение корреспондента.
Инна Боева подтвердила URA.RU, что ее вызывали в прокуратуру. Визит состоялся 13 августа. «Да, прокуратура проводит проверки по итогам аудита Счетной палаты», — сказала медиаменеджер, отметив, что сейчас находится в отпуске. «После отпуска меня вызовут еще раз — я это знаю из разговора с прокурором», — заключила она. Алексей Редин, который приходил в городскую прокуратуру так же в начале августа, воздержался от комментариев по теме. Представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова заявила, что информация к ней поступит только после окончания проверки, «если она имеет место».
Итоги проверки Счетной палаты в департаменте информполитики мэрии, МБУ «Радио „Екатеринбург“», а также в МАУ «Город» были подведены в начале июня. В докладе аудиторы заявили о множественных финансовых нарушениях, которые Куземка, в свою очередь, отвергала.
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