03 сентября 2020

Прокуратура проверяет пиар-блок мэрии Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Александра Высокинского с журналистами Екатеринбурга., куземка екатерина
Екатерина Куземка еще не была в прокуратуре, поскольку находится в отпуске с начала августа Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Прокуратура Екатеринбурга проверяет выводы Счетной палаты, выявившей финансовые нарушения в пиар-блоке городской администрации. Как сообщают источники URA.RU, представители надзорного ведомства уже опросили директора департамента информполитики Алексея Редина и руководителя муниципальной радиостанции «Город FM» Инну Боеву и ждут на разговор вице-мэра Екатерину Куземку.

«Куземка выйдет из месячного отпуска 7 сентября. Ее вызывали в прокуратуру, но силовикам пока так и не удалось с ней поговорить», — рассказал собеседник агентства. На момент публикации получить комментарий самой Куземки не удалось — она не ответила на сообщение корреспондента.

Инна Боева подтвердила URA.RU, что ее вызывали в прокуратуру. Визит состоялся 13 августа. «Да, прокуратура проводит проверки по итогам аудита Счетной палаты», — сказала медиаменеджер, отметив, что сейчас находится в отпуске. «После отпуска меня вызовут еще раз — я это знаю из разговора с прокурором», — заключила она. Алексей Редин, который приходил в городскую прокуратуру так же в начале августа, воздержался от комментариев по теме. Представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова заявила, что информация к ней поступит только после окончания проверки, «если она имеет место».

Итоги проверки Счетной палаты в департаменте информполитики мэрии, МБУ «Радио „Екатеринбург“», а также в МАУ «Город» были подведены в начале июня. В докладе аудиторы заявили о множественных финансовых нарушениях, которые Куземка, в свою очередь, отвергала.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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