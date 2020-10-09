Свердловские инсайды: когда ужесточат карантин

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Свердловский политбомонд не спешит возвращаться в новый карантин и переходить на удаленку. В резиденции губернатора разоблачают «сливы» в телеграмм-каналы, мэр Екатеринбурга радуется расколу оппозиции, а по области гастролирует «решала» от МУГИСО. Об этом, а также о перспективах вице-мэра Екатерины Куземки и оскорбленном владельце «Уральских авиалиний» Сергее Скуратове — в свежих «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Евгений Куйвашев отложил ужесточение карантина

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев смирился с мыслью, что ужесточение карантина неизбежно — и дополнением к массовым проверкам масочного режима станет жесткое регулирование численности посетителей общественных мест — в том числе магазинов. Правда, чтобы не гневить свердловчан на выходных, новые ограничения введут не с пятницы, а по графику — в понедельник.

Полпредство сливает негатив на губернатора

В последнем наезде на губернатора в одном из telegram-каналов сплетники увидели простое переписывание докладных, посылаемых в Москву из полпредства. Якобы, не получив эффекта от прямого осведомительства, недоброжелатели решили слить докладные в telegram-сообщество. «Эффект от этого может быть обратным», — предупреждают слухачи.

Новая начальница МФЦ не задержится

Сплетники обсуждают, насколько успешной будет карьера новой начальницы МФЦ Свердловской области Анастасии Девятых, пришедшей на смену Наталье Змеевой. «Она умница, но на этом посту может выжить не столько технократка, столько человек с железными нервами», — рассуждают сплетники. Они считают, что личные качества начальницы станут препятствием для ее успеха.

Свердловскую «Единую Россию» омолодят…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ходят слухи что, губернатор Евгений Куйвашев принял решение омолодить фракцию «Единой России» в заксобрании. Якобы, политический блок доложил ему, что все оппозиционные фракции — «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР — достаточно молодые, а единороссы давно перешагнули средний возраст за 55 лет. Слухачи утверждают, что возраст новых кандидатов будет ниже этой планки.

…, а эсеров зачистят

Слухачи говорят, что судьбу «Справедливой России» в следующем году решит губернатор. Поговаривают, что нынешних руководителей он считает малосерьезными политиками, не имеющими особых перспектив. При этом известен и политический расклад: с 2021 года любой голос за «Единую Россию» будет важен. Скорее всего, эсеров ждут на Урале сложные времена.

Владимир Терешков обезвредил врагов

В свердловском заксобрании прикидывают, кто мог бы занять ключевой пост председателя бюджетного комитета в следующем созыве, если нынешний председатель Владимир Терешков по тем или иным причинам не переизберется на новый срок. По неписанной традиции, «новичков» на это место не назначают, а из состава действующих депутатов данную работу никто не потянет. «Теоретически это мог бы быть [зампред комитета] Алексей Кушнарев, но он собирается в Госдуму. О должности мечтает Михаил Зубарев, но его никто всерьез не рассматривает», — делится инсайдер. Он предположил, что Терешкова будут упрашивать в течение некоторого времени выступать наставником нового председателя комитета, кто бы ни занял эту должность.

Высокинский готов сдать Куземку…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Злые языки говорят, что на совещании с депутатами гордумы мэр Екатеринбурга Александр Высокинский спокойно воспринял просьбу о ликвидации должности политического зама. Таким образом судьба Екатерины Куземки решена, утверждают, сплетники. Они уверены, что своей карьерой Высокинский не готов рисковать ради афер Куземки.

…, но это грозит новой войной

По мнению сплетников, увольнение вице-мэра Екатеринбурга Екатерины Куземки грозит бедами потенциальному работодателю — РМК. Слухачи говорят: «Когда она туда придет, то постарается взять под контроль фонд Святой Екатерины, который курирует Александр Андреев. Эта схватка будет посерьезнее битвы за городской бюджет».

Мэрию Екатеринбурга обвинили в связях с православными

Администрацию Екатеринбурга снова заподозрили в двойной игре на довыборах в гордуму, намеченных на 22 ноября. В команде губернатора полагают, что «серый дом», оставшийся без своих кандидатов, помогает православной активистке Оксане Ивановой («Справедливая Россия»). В округе №3 (Верх-Исетский район) она конкурирует с Антоном Швалевым, выдвижение которого от «Единой России» поддержал губернатор. «До [мэра Александра] Высокинского довели, что эта игра опасна для него», — рассказал инсайдер. Впрочем, источник в горадминистрации отмечает, что мэр ни разу не встречался с Ивановой: «Он с ней даже не знаком, и едва ли представляет себе, кто это».

Высокинский заметает следы перед переездом думы

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отказу мэрии передавать гордуме новые помещения в Центральном универмаге нашли новое объяснение. В ходе закрытой встречи с депутатами на этой неделе Высокинский рассказал, что силовики проверяют, каким образом старая команда администрации получила залы и кабинеты в ЦУМе. «Но есть и другая информация. Дело в том, что компания, с которой мэрия по непрозрачной схеме обменяла помещения в ЦУМе на два здания в центре города, сейчас банкротится. И после того, как по ней будет вынесено решение, все документы „сгорят“. А на некоторых из них есть подпись Александра Геннадьевича, который тогда был замглавы администрации. Сейчас он дожидается банкротства той самой компании», — передает источник в городских структурах власти.

Главе района Екатеринбурга ищут замену…

Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков все ближе к отставке. По словам инсайдеров в городских структурах власти, мэр Александр Высокинский уже начал предварительные консультации по поводу его преемника. «Фамилии пока не раскрываются, но ходят слухи, что место Лошакова займет руководитель одного из муниципальных предприятий», — передают в окружении градоначальника.

…, а пока он пошел на сделку с прокуратурой

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поводом для отставки Лошакова станут итоги прокурорской проверки его администрации. Слухмейкеры говорят, что силовики нашли доказательства множественных финансовых нарушений, допущенных командой чиновника. И чтобы избежать ответственности, Лошаков якобы пошел на сделку с органами. «Он согласился раскрыть схемы и назвать их главных участников», — делится источник в силовой среде.

Коммунистов контролирует известный единоросс

Говорят, что кандидат от КПРФ на довыборах в Екатеринбургскую гордуму по округу №9 Виталий Ряписов — человек депутата свердловского заксобрания, официального сторонника «Единой России» Вячеслава Вегнера. Инсайдеры утверждают, что Вегнер контролирует Ленинский райком КПРФ, члены которого лишь прикидывается сторонниками главы обкома Александра Ивачева. Если Ряписов пройдет в гордуму, он, как, например, депутат гордумы Андрей Пирожков, не будет лоялен Ивачеву. Впрочем, более вероятен вариант слива кампании в пользу «Единой России».

Мэр Екатеринбурга и министр устранились от ликвидации горздрава

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и новый руководитель свердловского минздрава Андрей Карлов решили доверить ликвидацию горздрава своим подчиненным. Рассказывают, что чиновники почти не участвуют в совещаниях по этой теме и практически не обсуждают передачу полномочий по медицине с городского на областной уровень с руководителями профильных подразделений. В этой связи показательна неявка Карлова в гордуму, куда его приглашали еще в сентябре. «И занятость наверняка не единственная причина игнора», — уверены в коридорах власти.

Команда оппонентов мэра Екатеринбурга раскалывается

В лагере депутатского большинства в гордуме Екатеринбурга намечается новый разлад. По словам наблюдателей, раскол внутри группы, которая и прежде считалась неоднородной, обнажился во время обсуждения отчета вице-мэра Екатеринбурга по СМИ Екатерины Куземки. Предполагалось, что на комиссии по местному самоуправлению депутаты, считающиеся соратниками спикера думы Игоря Володина, поднимут вопрос о ее отставке. «Однако все посыпалось в последний момент. В итоге пришлось импровизировать», — передают инсайдеры в представительном органе.

Ставленник «Атомстройкомплекса» ищет поддержку в мэрии…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Общественник Александр Смолин, который выдвинулся от «Справедливой России» на довыборы в гордуму Екатеринбурга по округу №9 (Ленинский район), ищет поддержку во власти. Как сообщают источники, Смолин, которого связывают с «Атомстройкомплексом», в ближайшее время выйдет на команду мэра Александра Высокинского с предложением помочь ему с админресурсом на довыборах в обмен на защиту интересов мэрии в гордуме в случае победы. Но его план обречен на провал, уверяют в мэрии: чиновники уже настроились на сотрудничество с кандидатами от «Единой России», которых поддержал глава региона.

…, а еще один кандидат в гордуму сорвал стройку

Говорят, что фирма, принадлежащая кандидату в депутаты Екатеринбургской гордумы по округу №9 Виталию Чачину, сорвала исполнение муниципального контракта по капитальной реконструкции школы в Артемовском городском округе. «По условиям договора, он должен был закончить все работы до 1 декабря 2020 года. Школу разобрали, потом началась вся эта история с коронавирусом. После он заявил об удорожании строительства, но поскольку дополнительного финансирования из местного бюджета не выделили, объект стоит, фактически брошенный», — рассказал собеседник агентства.

На пост свердловского мэра претендуют люди со скандальной биографией

Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Артемовском обсуждают кандидатов на пост мэра вместо Андрея Самочернова, ушедшего руководить психоневрологическим интернатом. Некоторые фамилии забавляют горожан. Они вспоминают, что, например, бывший помощник прокурора Ирбита Юрий Колпаков попадался гаишникам. Про бывшего сити-менеджера Татьяну Позняк рассказывают, что, построив частный дом по соседству с многоквартирниками, она подключилась к горячему и холодному водоснабжению и долго бесплатно пользовалась ресурсами, вызывая удивление коммунальщиков. Сын Татьяны Позняк прославился веселым поведением, в том числе, в аэропорту «Кольцово», после чего ушел из ГИБДД. Настороженность вызывает и нынешний вице-мэр Кирилл Говорухин, который недавно восстановился в должности через суд. Он снискал в городе неоднозначную славу.

Коронавирус не отпускает думу Махнево

В Махнево депутатам нового созыва гордумы коронавирус мешает собраться на заседание. Одна из народных избранников заперта дома с подтвержденным диагнозом. Ее коллегу с подозрением на коронавирус увезли в больницу Алапаевска. «Там она попала в шестиместную палату. Через некоторое время трех ее соседей перевели на первый этаж в коронавирусный блок. Даже если до этого она не была вирусоносителем, то сейчас вероятность инфицирования практически стопроцентная», — рассказал инсайдер. Между тем, у остальных депутатов тест на коронавирус брать не стали: по умолчанию они считаются здоровыми.

Застройщики заметили «решалу» от МУГИСО

Фото: Александр Константинов © URA.RU

Свердловские застройщики заметили активность очень энергичного чиновника из министерства госимущества Свердловской области. Мужчина ходит по офисам более-менее заметных строительных компаний и предлагает им «порешать» вопросы с землей. «В разговоре он прямо говорит, что работает „от Сосновских“ — замглавы МУГИСО», — говорят инсайдеры. Бизнесмены, осведомленные в тонкостях выделения землеотоводов, гостю охотно верят: многим известно, что Сергей Сосновских фигура влиятельная и способная принимать решения.

Скуратова с конкурентами примирил губернатор

Рассказывают, что гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов был настолько недоволен решением «Ростеха» открыть хаб в Екатеринбурге, что успокаивать его пришлось лично губернатору Евгению Куйвашеву. «В ход пошла вся аргументация — что у Red Wings другая маршрутная сеть, что они не создают угрозу бизнесу Скуратова, но того оскорбил сам факт того, что в регионе появляется еще один крупный игрок», — шепчутся слухмейкеры. Тем не менее, губернатор убедил владельца «УА» хотя бы сесть за стол переговоров.

Врачи не верят в вакцину от коронавируса

Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловские медики обсуждают между собой эффект от новой вакцины от коронавируса. По их мнению, отсутствие какой-либо реакции организма на прививку — это скорее минус. «Вакцина должна провоцировать реакцию организма — если поднимается температура, то активно вырабатываются антитела, если люди ничего не чувствуют, значит ответ организма слабый», — объясняют медики.

Свердловскую область отрежут от мира до весны…

Международные рейсы из аэропорта «Кольцово» могут открыть только в новом году, сетуют представители туристической отрасли. «Открытие аэропорта для международных рейсов имело экономический смысл в период отпусков, когда чартеры ежедневно летали в Турцию. Ближе к зиме смысла открывать регион для полетов особо и нет: кому надо, смогут добраться до Москвы и стартовать оттуда», — вздыхают слухмейкеры.

…, а главный транспортный проект региона снова забросили

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Идея строительства скоростной магистрали из Екатеринбурга в Москву вновь заброшена, шепчутся в правительстве. О необходимости проложить трассу в течение 10 лет говорил премьер Михаил Мишустин, однако за три месяца в регион не поступило ни запросов, ни документов от федерального центра для начала работы над проектом. Чиновники вздыхают, что концепцию опять убрали «под сукно», но в тайне надеются, что зимой работа все же начнется.

Телевизионщики оказались между двух огней

Говорят, что в сложной ситуации оказалась директор телекомпании «Вести-Урал» Ирина Щукина. По слухам, в последнее время от резиденции губернатора и полпредства поступают взаимоисключающие установки. «Полпредство давит только на административный ресурс, область же вкачивает десятки миллионов. Кому служить — вопрос сложный», — объясняют сплетники.

Дело генерала Трифонова может привести в Воронеж

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арест экс-начальника УМВД Екатеринбурга Трифонова по делу о взятке, полученной от топ-менеджмента банка «Кольцо Урала», вскрывает закулисье многолетних отношений УГМК с силовиками. Два чека по 10 млн рублей, выданных на имя бывшего зампреда кредитной организации Олега Коноплева накануне передачи денег, означают что в цепочке был кто-то еще.

Злые языки говорят, что в списке людей, знавших как именно полиция «решала» проблемы компании, может оказаться и генерал Михаил Бородин, возглавлявший до 2018 года областной полицейский главк. Когда он был переведен с Урала в Воронежскую область сплетники язвили, что назначение состоялось благодаря медникам. «А потому странно подвисло расследование, в котором фигурировала компания бывшего „безопасника“ УГМК Валерия Абрамова, больше трех лет работавшего без лицензии. А это ведь — „крепкий“ уголовный состав, опасное производство без лицензии работать не может, но делало это с 2014 года. В 2019-м, когда лицензию компания все-таки получила, полиция отказалась от работы», — говорит слухмейкер.

Полицейским Екатеринбурга назначат план на масочных нарушителей

По данным инсайдера из городского УМВД, перед выходом на патрулирование в выходные дни на улицы Екатеринбурга, до полицейских будет доведен план — сколько протоколов на нарушителей масочного режима должен составить каждый сотрудник за смену. При этом полицейские возмущаются, что мало того, что они подвергают риску свое здоровье, так еще и деньги за внеплановые дежурства не платят. За патрулирование улиц весной многие так и не дождались обещанных выплат. О патрулировании улиц попросил начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Озерова мэр Александр Высокинский после разноса со стороны губернатора области. Озеров, в свою очередь, согласовал рейд с главой ГУ МВД области, чтобы вывести на улицы максимальное число сотрудников.

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