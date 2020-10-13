Армения вербует наемников для войны в Нагорном Карабахе

Наемники, которые едут воевать в Нагорный Карабах, в России могут иметь проблемы с законом Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В военном конфликте Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе задействованы боевики, имеющие армянские корни, но обладающие гражданством США, Франции и даже России. Большую роль в привлечении наемников играют диаспоры и структуры, замаскированные под общественные организации. Они привлекают «добровольцев»-иностранцев армянского происхождения. Однако участников конфликта с российскими паспортами по возвращении ждет уголовная ответственность за участие в незаконном вооруженном формировании.

Тема привлечения наемников крайне беспокоит международных посредников в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прямо заявил о привлечении к конфликту в том числе курдских экстремистских группировок. Приток «добровольческих» отрядов в Карабах уже привлек внимание российских СМИ, которые выяснили : в большинстве в Карабахе задействованы боевики, имеющие армянские корни, но обладающие гражданством США, Франции и даже России.

В России наемников приравнивают к террористам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники таких формирований, с которыми поговорили «Новая газета» и « Би-би-си », открыто говорят, что прибыли в зону боевых действий для войны с азербайджанцами — пусть даже не в рядах вооруженных сил Армении. Вопрос законности этого в стране постоянного проживания «отпускников» не очень волнует.

Отчасти история повторяется: в 1990-х в Армению уже стекались боевики из разных уголков мира. Яркий пример — полевой командир Монте Мелконян, который приехал в Карабах из Йемена, имея за плечами срок в тюрьме Франции и опыт войн на Ближнем Востоке и в Европе.

Вербовщики также не играют в конфиденциальность. Общественная организация VoMA Center декларирует своей целью создание «подготовленного тыла» и «резервной армии» для борьбы с «врагами Армении». «Союзник нам наша армия и мы, как подготовленный резерв из Армении и спюрка [диаспоры]», — отмечается на ее сайте.

Одна из последних инициатив организации — формирование некоего горнострелкового батальона. «После прохождения ускоренных курсов военной подготовки, наш батальон под командованием МО Армении будет введен в боевые действия, на закрепленных территориях», — прямо обещают в VoMA Center. Особое предложение размещено для армян из России: им обещают «чартерные рейсы» из Москвы в Ереван с частичной или полной оплатой перелета в один конец.

Интересно время появления батальона. Если изучить ролики VOMA Center, то создается впечатление, что финальный этап создания соединения пришелся на промежуток между июльскими событиями в Товузе и нынешним обострением в Карабахе.

По российским законам, участие в незаконном вооруженном формировании подпадает под статью уголовного кодекса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Видео- и фотоматериалы организации могут рассказать и многое другое. Например, то, что подопечные VOMA Center проходят обучение и обладают хорошим и дорогим оснащением, закупку которого, как предполагают в Баку, оплачивает напрямую минобороны Армении. Однако большая часть бюджета VoMA Center формируется за счет пожертвований частных лиц, в том числе зарубежной диаспоры. На официальном сайте организации есть специальный раздел для оформления «донатов». Впрочем, вряд ли VoMA Center — монополист в деле создания интернациональных формирований. Не исключено, что таких вербовочных центов довольно много.

В связи с этим опасения по поводу состава воюющих на стороне Армении сил имеют все основания. Как и вопрос: что будут делать боевики, получившие опыт в войне и доступ к оружию, когда бои в Нагорном Карабахе стихнут? Вопрос не праздный, учитывая вербовку VOMA Center российских граждан армянского происхождения, тем более что случаи инфильтрации оружия из зоны боевых действий и его применения в России уже были .

С призывом пополнить «добровольческие» батальоны выступали даже глава Союза Армян России Ара Абрамян и главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян. Однако за участие в вооруженном формировании за рубежом, согласно ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), в России полагается тюремный срок до 15 лет. Неспроста VOMA Center оплачивает билет в один конец. Вернувшись в Россию, наемники могут понести юридическую ответственность за свои действия.