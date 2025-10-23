Евросоюз ввел новые санкции против России: каких сфер коснулись очередные ограничения

Россия оставляет за собой право ответить на санкции, заявила Захарова Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Евросоюз принял очередной, 19-й пакет санкций против России. Новые ограничения пытаются затронуть экономику и оборону РФ, а также отдельных людей. При этом часть санкций введена против зарубежных компаний, например, в Китае, Индии и Таиланде, которые европейская сторона обвиняет в сотрудничестве с Москвой. Под ограничения попали нефтяные, оборонные, промышленные компании и банки, в том числе «Роснефть», «Ростех» и «АвтоВАЗ». Также Европа сама себе запретила покупать российский газ и фактически отменила беспрепятственное перемещение российских дипломатов, для выезда может потребоваться специальное разрешение. Подробнее о том, какие сферы затронули новые европейские санкции — в материале URA.RU.

Очередной пакет санкций Евросоюза

Евросоюз принял уже 19-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз официально объявил о введении 19-го по счету пакета санкций против России 23 октября 2025 года. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети X, отметив, что новые ограничения затрагивают широкий спектр сфер — от финансов и энергетики до туризма и дипломатии.

«Среди прочего, он нацелен на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. ЕС ограничивает передвижения российских дипломатов, чтобы противостоять попыткам дестабилизации», — отметила Каллас.

Основные направления новых санкций

В числе ключевых мер нового пакета — ограничения против российских банков, запрет на криптовалютные транзакции, ограничения для российских дипломатов, а также новые барьеры для компаний из Индии и Китая, подозреваемых в сотрудничестве с Россией и в якобы обходе прежних санкций. ЕС также в очередной раз беспочвенно усилил контроль над передвижением российских дипломатов.

Запрет на импорт российского газа

Центральным элементом 19-го пакета стал запрет на покупку, импорт и передачу российского сжиженного природного газа (СПГ) внутри Евросоюза. Отказ от российского СПГ будет происходить поэтапно: краткосрочные контракты прекратят действие в течение шести месяцев, а долгосрочные — с 1 января 2027 года.

Санкции против нефтяных компаний

Вслед за недавними похожими мерами США, Евросоюз ввел санкции против ряда крупных российских компаний нефтегазового сектора: «Роснефть», «Транснефть», «Газпром». Эти меры, по мнению Запада, должны оказать некое давление на Россию. В Москве, однако, подчеркивали, что ограничения на российскую нефтегазовую отрасль не окажут негативного влияния на страну, поскольку она не имеет столь сильной зависимости именно от этого сектор экономики.

Ограничения для военно-промышленного комплекса

В санкционный список включены по меньшей мере 14 крупных российских компаний военно-промышленного сектора. ЕС также добавил новые ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут использоваться в российском военном секторе или способствовать развитию промышленного потенциала страны.

Запрет на туристические услуги

Евросоюз решил запретить сам себе продвигать туристические услуги для россиян

Существенные ограничения коснулись туристической отрасли. Европейским туроператорам, агентствам, онлайн-платформам и гидам теперь запрещено предоставлять услуги по организации и рекламе туризма в Россию. Это включает организацию туров, бронирование проживания и транспорта, предоставление туристической информации, консультаций, планирование поездок, выдачу билетов, а также услуги гидов и рекламные услуги.

Финансовый сектор: новые ограничения для банков

В финансовой сфере введен запрет на проведение транзакций для пяти российских банков. Среди них:

«Альфа-Банк»;

«Абсолют Банк»;

«Земский банк»;

Также ограничения коснулись небанковской кредитной организации «Истина» и одного казахстанского банка. Речь идет о дочерней организации ВТБ в Казахстане — финансовая группа ВТБ объединяет свыше 20 кредитных и финансовых учреждений.

Расширение «черного списка» лиц и организаций

Санкционный список ЕС достиг почти двух тысяч человек, связанных с Россией

Санкционные списки ЕС пополнились новыми именами и компаниями. Под ограничения попали еще 21 физическое лицо и 45 организаций. С учетом новых ограничений, «черный список» ЕС по России достиг 1 980 физических лиц и 683 организаций.

Отдельное внимание в новом пакете уделено компаниям из третьих стран, которые, по мнению ЕС, способствовали обходу санкций. В список вошли более девяти компаний из Китая и Гонконга, три компании из Индии, две — из Таиланда, а также компании в Турции. Большинство из всех этих компаний связано с производством технологий, электроникой и машиностроением.

Крупные фигуры в санкционном списке

В числе новых фигурантов санкционного списка — российский историк, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, ректор ВШЭ Никита Анисимов, глава «Автоваза» Максим Соколов, а также помощник зампреда Совбеза РФ Олег Осипов. Кроме того, под санкции попал генерал армии КНДР Чха Ен Бом за участие Корейской народной армии в освобождении Курской области от украинских захватчиков.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» и его глава Максим Соколов также оказались в числе фигурантов санкционного списка. В компании заявили, что не имеют деловых отношений с контрагентами из ЕС, поэтому новый пакет санкций не окажет влияния на их работу.

Запрет на участие в совместных предприятиях

ЕС запретил создание и финансирование новых совместных предприятий с компаниями, работающими в особых экономических и инновационных зонах России. Также запрещено заключение новых контрактов с такими предприятиями.

Борьба с российскими танкерами

Ограничения касаются более чем ста судов так называемого «теневого флота»

В «черный список» ЕС добавлены более 117 судов так называемого «теневого флота», которые, по мнению Брюсселя, якобы используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов с целью обхода санкций. Таким образом, общий список судов, которым запрещено заходить в порты стран ЕС, достиг 558 единиц.

Слежка за дипломатами

Санкции ЕС вводят новые ограничительные меры в отношении российских дипломатов, находящихся в Шенгенской зоне. Фактически, отменяется безвизовый транзит между странами Шенгена для них, если у них нет документа от страны назначения. Теперь для таких поездок требуется либо предварительное уведомление, а в некоторых странах — и специальное разрешение.

По новым требованиям, российские дипломаты, консульские сотрудники, а также административно-технический и обслуживающий персонал дипмиссий России и члены их семей обязаны уведомлять руководство страны, куда они планируют выехать, минимум за 24 часа. При этом в документе прямо описаны причины: слежка государствами-членами ЕС за передвижениями дипломатов из России.

Санкции против компаний в особых экономических зонах

ЕС ввел санкции даже против нероссийских компаний

Новые ограничения распространяются на предприятия, зарегистрированные или работающие в специальных экономических, инновационных и преференциальных зонах России. Среди них — ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан), технополис «Москва», инновационный центр «Сколково», свободный порт Владивосток и другие.

Позиция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет взвешенные меры в ответ на введение новых санкций со стороны Евросоюза. Захарова подчеркнула, что любые недружественные шаги ЕС не останутся без ответа.

«Россия оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны Европейского союза... Реагировать, как всегда, будем адекватно, выверенно и с учетом наших коренных интересов», — сказала Мария Захарова, ее слова передает RT.