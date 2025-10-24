Количество детей, отравившихся в Бурятии, почти достигло сотни
По данным Минздрава, 156 человек уже обратились с жалобами к медикам
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Улан-Удэ от отравления продукцией пищевой компании «Восток» пострадали 165 человек, среди которых 92 — дети. Новые данные озвучило Министерство здравоохранения Бурятии.
«По данным на 24 октября зарегистрировано 165 случаев, из них в 92 случаях речь о детях», — сообщили в Минздраве Бурятии для агентства ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что продолжают фиксировать поступление пациентов с признаками пищевого отравления.
Ранее Роспотребнадзор сообщал о 145 пострадавших, среди которых было 79 детей, после употребления готовой продукции сети магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ. Продукцию продуктовой сети убрали с полок. Медики связывают отравления с употреблением готовой шаурмы и онигири из этой сети магазинов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.