Количество детей, отравившихся в Бурятии, почти достигло сотни

24 октября 2025 в 07:35
По данным Минздрава, 156 человек уже обратились с жалобами к медикам

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Улан-Удэ от отравления продукцией пищевой компании «Восток» пострадали 165 человек, среди которых 92 — дети. Новые данные озвучило Министерство здравоохранения Бурятии.

«По данным на 24 октября зарегистрировано 165 случаев, из них в 92 случаях речь о детях», — сообщили в Минздраве Бурятии для агентства ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что продолжают фиксировать поступление пациентов с признаками пищевого отравления.


Ранее Роспотребнадзор сообщал о 145 пострадавших, среди которых было 79 детей, после употребления готовой продукции сети магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ. Продукцию продуктовой сети убрали с полок. Медики связывают отравления с употреблением готовой шаурмы и онигири из этой сети магазинов.

