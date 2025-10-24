Количество детей, отравившихся в Бурятии, почти достигло сотни

По данным Минздрава, 156 человек уже обратились с жалобами к медикам Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Улан-Удэ от отравления продукцией пищевой компании «Восток» пострадали 165 человек, среди которых 92 — дети. Новые данные озвучило Министерство здравоохранения Бурятии.

«По данным на 24 октября зарегистрировано 165 случаев, из них в 92 случаях речь о детях», — сообщили в Минздраве Бурятии для агентства ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что продолжают фиксировать поступление пациентов с признаками пищевого отравления.



