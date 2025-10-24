ВС РФ застали врасплох ВСУ в важной части Херсонской области

Карантинный остров - крупнейший в Херсоне, на нем находится жилой массив Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские подразделения начали бои за микрорайон «Корабел» на Карантинном острове в Херсоне, что стало неожиданностью для украинских войск. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Для противника это стало неожиданностью», — заявил Сальдо в беседе с РИА Новости. Он добавил, что это единственный из крупных островов Херсона, а от остальной части города он отделен рекой.