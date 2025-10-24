ВС РФ застали врасплох ВСУ в важной части Херсонской области
Карантинный остров - крупнейший в Херсоне, на нем находится жилой массив
Российские подразделения начали бои за микрорайон «Корабел» на Карантинном острове в Херсоне, что стало неожиданностью для украинских войск. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Для противника это стало неожиданностью», — заявил Сальдо в беседе с РИА Новости. Он добавил, что это единственный из крупных островов Херсона, а от остальной части города он отделен рекой.
По информации региональных властей, летом украинская сторона объявила эвакуацию населения микрорайона. В те дни Сальдо также отмечал, что ВСУ превратили Остров в укрепленную военную базу, практически полностью прекратив гражданскую жизнь. На территории отсутствуют водоснабжение, электричество и газ, а торговые точки закрыты. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Карантинный остров, где находится микрорайон «Корабел», находится под полным огневым контролем российских войск. Однако украинские военные продолжают использовать остров как плацдарм для боевых действий, проникая туда малыми группами.
