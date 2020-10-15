Минспорта РФ могут ликвидировать

После проведения Олимпиады в Сочи Минспорта оказалось ненужным Фото: Андрей Варкентин © URA.RU

Министерство спорта России может быть упразднено в течение нескольких ближайших месяцев. Об этом URA.RU сообщил источник в руководстве одной из общероссийских спортивных федераций. У ведомства уже забрали часть функций и грозят отобрать другие. В то же время стратегия развития спорта до 2030 года предполагает другой сценарий, при котором значимость Минспорта в правительстве серьезно вырастет, говорят эксперты.

«Скорее всего, министерство понизят в статусе до федерального агентства (как было до 2012 года — прим. ред.), а часть функций будет передана другим ведомствам. Например, задачи по воспитанию детей и подростков уйдут в Минпросвещения РФ, а развитие спорта высших достижений ляжет на плечи регионов, к которым приписаны отдельные команды и профессиональные спортсмены», — рассказал инсайдер агентства. Ранее правительство России лишило Минспорта функций, связанных со строительством — они переданы в Минстрой.

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин уже попадал в рейтинг худших министров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Одной из причин возможной ликвидации ведомства источник в одной и российских спортивных федераций называет слабое руководство Минспорта. «После ухода Виталия Мутко (возглавлял министерство с 2012 по 2016 год — прим. ред.) показатели только снижались. Павел Колобков — великий спортсмен, но слабый администратор. Приход Олега Матыцина (назначен на пост 21 января) ситуацию не улучшил», — добавил собеседник агентства. Нынешний глава ведомства уже попадал в число худших членов федерального правительства.

По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, сложно не согласиться с оценкой Матыцина как проблемного министра. «В нашем докладе о правительстве премьер-министра Михаила Мишустина глава Минспорта находится в самом низу по рейтингу устойчивости. Что касается самой реорганизации ведомства, то такие случаи в новейшей истории уже были. Никаких проблем [для кабинета министров] я в этом не вижу», — отметил эксперт.

Другой инсайдер URA.RU в спортивной среде называет еще одно основание для изменений в структуре правительства.

«Давно говорят о реорганизации Минспорта в агентство, как было раньше. В свое время Минспорта накачивали полномочиями и финансами под Виталия Мутко в преддверии Олимпиады-2014 в Сочи. Сейчас такой необходимости нет», — объясняет ньюсмейкер.

Увеличить полномочия и финансирование Минспорта удалось Виталию Мутко под Олимпиаду-2014 Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Министр спорта одного из регионов на условиях анонимности подтвердил информацию о возможной реорганизации Минспорта и поделился опасениями из-за возможного перераспределения полномочий по подготовке спортсменов. «Даже если брать спортсменов в индивидуальных видах, на содержание одного участника Олимпийских игр в год нужно не меньше миллиона рублей. А в каждом регионе десятки кандидатов в олимпийскую сборную. Не все субъекты РФ могут потянуть их финансирование без федеральных субсидий. Кроме того, есть виды спорта, чемпионаты по которым проводятся за счет федеральных денег. Где искать спонсоров не понятно», — говорит чиновник.

Исполнительный секретарь общественного совета при Минспорта Василий Хохлов называет информацию о реорганизации ведомства слухами.

«Уровень тех государственных задач, которые стоят перед министерством, не позволяет даже обсуждать тему реорганизации, понижения до федерального агентства», — утверждает собеседник.

В частности, Хохлов говорит о доработке и реализации стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года, возложенных на Минспорт. В рамках стратегии президент России Владимир Путин поручил, чтоб число жителей страны ведущих активный образ жизни, к 2024 году достигло 55 процентов, а к 2030 — 70 процентов (сейчас 43% — прим. ред.).

Президент Владимир Путин получил расширить полномочия Минспорта РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Передачу строительства спортобъектов Минстрою спикер называет далеко не полной. «Отдали несколько крупных объектов. Но все остальное осталось в министерстве», — говорит Хохлов. О смене ориентира с возведения больших спортивных площадок на малые 6 октября во время заседания президентского совета по развитию физкультуры и спорта говорил и Путин. «Крупных, грандиозных спорткомплексов за последние годы построено, модернизировано достаточно много. Но сейчас нужно сосредоточиться именно на повсеместном расширении и обновлении сети небольших, хорошо оснащённых площадок и залов в шаговой доступности», — заявил президент.

Кроме того, на том же совещании Путин предложил расширить полномочия Минспорта в части контроля за сотрудниками спортивных школ и вузов. «Рособрнадзор имеет право контролировать деятельность учреждений Министерства просвещения, Министерства образования и науки, а Минспорта — нет», — заметил глава государства, поручив решить вопрос законодательно.

Грядущую ликвидацию Минспорта не подтверждают в Госдуме, а также в региональных властных структурах. «Ничего не слышал об этом», — заявил URA.RU член думского комитета по физкультуре и спорту Антон Шипулин. В депспорта ЯНАО URA.RU ответили, что «не обладают информацией». «Как только на федеральном уровне будут приняты те или иные решения, тогда их будут обсуждать на уровне региона», — заявили агентству в пресс-службе правительства Пермского края.

Агентство направило запросы в федеральные Минспорта и Минпросвещения. Ответы на них на момент публикации материала не получены.