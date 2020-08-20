Путин заступился за одного из слабейших министров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Антон Котяков, по оценкам экспертов, входит в тройку самых слабых членов правительства Фото: government.ru

Президент России Владимир Путин похвалил министра труда РФ Антона Котякова за профессионализм. Во время онлайн-общения с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев глава государства заявил, что Минфин, где ранее работал Котяков, готовит качественные кадры.

«Минфин все критикуют обычно за то, что он слишком прижимистый и не уделяет необходимого внимания социальным вопросам. Ваш пример подтверждает, что все наоборот, что Минфин не только кадры готовит, но и занимается вопросами социальной политики и развития, выдвигает из своих рядов людей, которые начинают профессионально заниматься социальной сферой. Это очень здорово», — заявил президент.

В ответ Котяков решил пошутить: «Если бы я знал год назад, что буду в Министерстве труда, то, может быть, что-то в Минфине принимал по-другому». Путин же рассмеялся и пояснил, что у него есть такая возможность.

Котяков занимал пост замглавы Министерства финансов с 2017 по 2020 год. В январе после отставки правительства Дмитрия Медведева он был назначен министром труда. Политологи не раз называли его одним из самых слабых членов правительства: более шаткое положение, по оценкам экспертов, только у министра спорта Олега Матыцина и министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...