Путин заступился за одного из слабейших министров

Президент России Владимир Путин похвалил министра труда РФ Антона Котякова за профессионализм. Во время онлайн-общения с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев глава государства заявил, что Минфин, где ранее работал Котяков, готовит качественные кадры.
«Минфин все критикуют обычно за то, что он слишком прижимистый и не уделяет необходимого внимания социальным вопросам. Ваш пример подтверждает, что все наоборот, что Минфин не только кадры готовит, но и занимается вопросами социальной политики и развития, выдвигает из своих рядов людей, которые начинают профессионально заниматься социальной сферой. Это очень здорово», — заявил президент.
В ответ Котяков решил пошутить: «Если бы я знал год назад, что буду в Министерстве труда, то, может быть, что-то в Минфине принимал по-другому». Путин же рассмеялся и пояснил, что у него есть такая возможность.
Котяков занимал пост замглавы Министерства финансов с 2017 по 2020 год. В январе после отставки правительства Дмитрия Медведева он был назначен министром труда. Политологи не раз называли его одним из самых слабых членов правительства: более шаткое положение, по оценкам экспертов, только у министра спорта Олега Матыцина и министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
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