Богомолов променял Собчак на секс-куклу, а Feduk уехал в горы

Рекомендации URA.RU на 15 октября

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Клипарт. Магнитогорск, маска, театр, карнавал, кукла
Увидеть «новую избранницу» Константина Богомолова (муж Ксении Собчак) можно в новом сериале Федора Бондарчука «Псих» Фото: Илья Московец © URA.RU
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Нескучная афиша от URA.RU

В четверг в новой подборке рекомендаций URA.RU мы собрали для вас онлайн-развлечения на любой вкус: немножко молодежной музыки, щепотку современного искусства, кучку космонавтов, миллионы чистых рук, одного Бондарчука и парочку психов.

Что сделать утром?

Утром начнем с завораживающего видео. Рэпер Федор Инсаров, известный под псевдонимом Feduk, представил клип на свой недавний сингл «Краски». Невероятные кадры были сделаны в Ленинградской области, чтобы показать всю красоту нетронутой человеком природы. Смотрим и вдохновляемся на новый красочный день:

Что сделать днем?

15 октября стартует ежегодный международный фестиваль современного искусства «Арт-проспект 2020», который в этом году впервые пройдет онлайн. Тема седьмого фестиваля — «Поиск сокровищ», который продолжается как в реальном, так и в виртуальном пространстве. Художники предлагают раскрыть самые неожиданные прочтения понятия «сокровище», проявившиеся в ситуации стремительных изменений, вызванных COVID-19.

А еще можно заглянуть на онлайн-трансляцию с VI Всероссийского молодежного космического фестиваля «Космофест Восточный». В рамках фестиваля можно пообщаться с космонавтами, послушать лекции TED и узнать всё о новых космических технологиях и будущем отрасли.

Что сделать вечером?

Онлайн-кинотеатр more.tv выпустил трейлер сериала «Псих» Федора Бондарчука. В главной роли режиссер Константин Богомолов, который играет психотерапевта Олега, который пьет, принимает таблетки, живет с секс-куклой и становится главным подозреваемым в деле об исчезновении собственной жены. Премьера «Психа» состоится 5 ноября на more.tv. Всего в сезоне будет восемь эпизодов.

Бонус: 15 октября отмечается, пожалуй, самый актуальный праздник в нынешние времена — Международный день мытья рук! Международный день мытья рук стали отмечать с 2008 года по провозглашению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Поэтому после прочтения нашей Афиши советуем вам немедленно начать отмечать этот актуальный праздник и хорошенько помыть руки.

План на 16 октября мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

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