Богомолов променял Собчак на секс-куклу, а Feduk уехал в горы

В четверг в новой подборке рекомендаций URA.RU мы собрали для вас онлайн-развлечения на любой вкус: немножко молодежной музыки, щепотку современного искусства, кучку космонавтов, миллионы чистых рук, одного Бондарчука и парочку психов.
Что сделать утром?
Утром начнем с завораживающего видео. Рэпер Федор Инсаров, известный под псевдонимом Feduk, представил клип на свой недавний сингл «Краски». Невероятные кадры были сделаны в Ленинградской области, чтобы показать всю красоту нетронутой человеком природы. Смотрим и вдохновляемся на новый красочный день:
Что сделать днем?
15 октября стартует ежегодный международный
А еще можно заглянуть на онлайн-трансляцию с
Что сделать вечером?
Онлайн-кинотеатр more.tv выпустил трейлер сериала «Псих» Федора Бондарчука. В главной роли режиссер Константин Богомолов, который играет психотерапевта Олега, который пьет, принимает таблетки, живет с секс-куклой и становится главным подозреваемым в деле об исчезновении собственной жены. Премьера «Психа» состоится 5 ноября на more.tv. Всего в сезоне будет восемь эпизодов.
Бонус: 15 октября отмечается, пожалуй, самый актуальный праздник в нынешние времена — Международный день мытья рук! Международный день мытья рук стали отмечать с 2008 года по провозглашению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Поэтому после прочтения нашей Афиши советуем вам немедленно начать отмечать этот актуальный праздник и хорошенько помыть руки.
План на 16 октября мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в