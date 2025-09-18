Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак подал в отставку. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Также он рассказал, что Прямая линия с лидером РФ Владимиром Путиным состоится в декабре и уже начинается ее подготовка. Эти и другие главные заявления Пескова к 18 сентября — в материале URA.RU.
Козак уходит в отставку
Дмитрий Песков заявил, что Козак подал в отставку. Сделал он это по собственному желанию. Тем временем соответствующий указ пока не был опубликован.
Повышение НДС
Тем временем на вопрос о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) со следующего года пресс-секретарь не ответил. Он посоветовал перенаправить вопрос в правительство.
«Этот вопрос переадресую в правительство. Просьба обращаться по бюджетным делам в кабинет министров», — заявил Песков в разговоре с журналистами.
Подготовка к Прямой линии Путина
Прямая линия с президентом РФ пройдет в декабре. Она будет совмещена с ежегодной пресс-конференцией. Песков сообщил, что уже начинается работа по ее подготовке. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Также официальный представитель Кремля рассказал, что дата послания Федеральному Собранию пока не определена, но уже существуют экспертные наброски. Предметная работа начнется после оглашения даты.
