Актеров и спортсменов не пустят в Госдуму-2021

Новые установки «Единой России» перекроят списки кандидатов в Госдуму на выборах 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

«Единая Россия» отказывается от выдвижения в Госдуму артистов, спортсменов и музыкантов. Партия власти будет опираться на людей с «профессиональными компетенциями», которые могут принести «практическую пользу», сообщил URA.RU замглавы генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов. Новые вводные могут серьезно поменять расклады в период согласования кандидатов в Госдуму, поскольку власти многих регионов используют селебрити как оружие против сильных оппозиционеров.

Сергей Перминов (слева) заявил, что в новую Госдуму от «Единой России» будут баллотироваться только профессионалы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сергей Перминов заявил URA.RU, что ЕР проводила социологические исследования, которые показали, что жители хотят видеть в лице депутатов Госдумы профессиональных политиков. «Социология показывает, что избиратели хотят видеть в лице депутатов тех людей, которые обладают профессиональными компетенциями в различных сферах, которые могут принести практическую пользу. Ориентация на таких людей — это не какая-то специальная установка партии, а здравый смысл. Это запрос, который есть в обществе. И задача партии — отвечать на запросы избирателей», — отметил собеседник. Перминов подчеркнул, что все кандидаты пройдут через праймериз.

Источник URA.RU в партии власти рассказал, что вопрос с селебрити встал в связи с изменением статуса Госдумы. «С поправками в Конституцию статус Госдумы повысился — депутаты будут участвовать в назначении членов правительства.

Поэтому в парламенте должны быть максимально компетентные люди, а не те, кто говорят: «Если я умею следить за собой, то я могу помогать следить и за городом, и за областью, и за страной» [отсылка к словам актрисы «Уральских пельменей» Юоии Михалковой на праймериз ЕР 2016 года — прим.ред]», — объяснил собеседник.

У единороссов нет вопросов к профессионализму Александра Карелина или Валентине Терешковой Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Другой инсайдер назвал установку на отказ от селебрити «очень условной историей». «Действительно, в списке кандидатов не будет одиозных персонажей без политического бэкграунда. Но это очень гибкая история. Будет точечный подход. В Госдуме много олимпийских чемпионов. Взять, например, [легкоатлетку Светлану] Журову, которая была сенатором, второй созыв — депутат Госдумы, первый зампред комитета. Или [борец Александр] Карелин, депутат с 1999 года, сейчас сенатор. Разве есть вопросы к компетентности хоккеиста Вячеслава Фетисова. Певец Иосиф Кобзон и режиссер [Станислав] Говорухин были столпами Госдумы. Так что списывать людей только из-за того, что они прославились в спорте или других сферах, точно не станут», — сказал источник.

Три спортсмена представляют в Госдуме уральские регионы: чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов (представляет Тюменскую область, ХМАО, ЯНАО), олимпийские чемпионы по биатлону Сергей Чепиков и Антон Шипулин (оба — Свердловская область). Все они имеют шансы сохранить свои мандаты.

Анатолий Карпов в «тюменской матрешке» популярнее некоторых «нефтяных генералов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как пояснил URA.RU президент фонда Региональная политика Павел Манченко, в «тюменской матрешке» очень развиты шахматы, и Карпов «гораздо более народный депутат, чем некоторые „нефтяные генералы“». «Выдвижение Карпова по многомандатному округу Тюменской области — не экстраординарная ситуация. Югра была столицей Всемирной шахматной олимпиады, которую курировал Карпов. В Салехарде 20 лет действует единственная в мире Полярная шахматная школа имени Карпова, проводятся региональные соревнования на его Кубок. Включая в региональный список Карпова, власти предполагали получить больший уровень поддержки избирателей. Этот достаточно распространенный технологический прием сработал», — сообщил эксперт.

Антона Шипулина (слева) считают другом Евгения Куйвашева (в центре), а Сергей Чепиков (справа) отбил желание выдвигаться в Госдуму у Евгения Ройзмана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник в свердловском отделении «Единой России» рассказал, что Чепикова несколько раз использовали в качестве «паровоза» на выборах — он вытаскивал рейтинг списка партии. А во время кампании 2016 года была опасность, что выдвинется оппозиционер, действовавший тогда мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «Соцопросы показали, что Чепиков может противостоять Ройзману. Перестраховались. Партнеры Чепикова по бизнесу оплатили выборную кампанию. Он знаменитость, любим избирателями, поэтому победил в округе. Сейчас есть риск, что по этому округу пойдет [депутат от „Справедливой России“ Дмитрий] Ионин. С большой вероятностью Чепиков будет ему противостоять», — поделился инсайдер.

По словам свердловского единоросса, у Шипулина иная ситуация. «К моменту завершения карьеры он был в зените славы. Считается, что Шипулин — друг губернатора [Евгения Куйвашева], его поддержал и [глава РМК Игорь] Алтушкин. Поэтому сразу после завершения карьеры Шипулина выдвинули на довыборы в Госдуму в одномандатном округе, освободившимся после назначения Сергея Бидонько вице-губернатором», — добавил инсайдер.

Дмитрия Носова исключили из ЛДПР, обвинив в неспособности работать с избирателями, партией и восхищение личностью Иосифа Сталина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подход ЕР по отказу от услуг селебрити разделили в двух из трех оставшихся парламентских партиях. «Никакие артисты или космонавты от ЛДПР не выдвигаются. Как и сторонники. У нас в партии только инженеры, юристы и другие профессионалы. И только члены партии. Кандидаты проходят жесткий отбор, у них не должно быть никаких судимостей. Однажды у нас был депутатом дзюдоист [Дмитрий] Носов [со скандалом исключенным из партии]. [Лидер ЛДПР Владимир] Жириновский до сих пор вспоминает это, как неудачный опыт», — говорит член фракции ЛДПР в Госдуме Виталий Пашин.

Коммунисты согласны с коллегами. «У нас артистов или спортсменов не было и нет», — категорично заявил глава ЦК КПРФ Сергей Обухов.

А вот в «Справедливой России» готовы продолжить выдвигать популярных людей без опыта в политики. «У нас артисты и спортсмены не поражены в правах. Профессиональными политиками не рождаются. В профессиональной политике много людей, которые до этого занимались другими видами деятельности. Поэтому нужно отбирать людей по мотивации и личностным качествам», — заявил куратор выборной кампании СР, зампред фракции в Госдуме Валерий Гартунг.

Валерий Гартунг заявил, что «Справедливая Россия» готова протянуть руку селебрити Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 16 октября, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 33,1%, КПРФ — 12,7%, ЛДПР — 11%, «Справедливой России» — 6,9%. Эксперты считают, что в СР готова прибегать к помощи селебрити из-за кадрового голода и вероятности не преодолеть необходимый 5-процентный барьер для прохождения в Госдуму.

Политолог Дмитрий Солонников отмечает, что ЕР может себе позволить не гнаться за популизмом, а готовиться к новой конфигурации в новой политической системе страны, поскольку не оправдались страхи о росте протестных настроений в сложных экономических условиях. «После внесения поправок в Конституцию и законодательство, у Госдумы появилась новая роль — она будет утверждать правительство и отвечать за него. Поэтому у Госдумы должен быть более профессиональный и качественный состав. А у СР проблема с преодолением 5% барьера. Им не до жиру, важно вообще попасть в Госдуму. Для них любые средства хороши», — резюмировал эксперт.