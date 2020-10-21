На Урале соберут первый в России «поезд-пулю»

Первый в России поезд для ВСМ соберут на Урале Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Верхней Пышме (Свердловская область) построят первый в России производственный комплекс по выпуску поездов для высокоскоростных магистралей. Опытный образец cостава появится уже в 2023 году, а в 2025-м планируется запустить серийное производство инновационных вагонов.

По соглашению, «Уральские локомотивы» соберут 42 поезда для ВСМ Фото: Анна Майорова © URA.RU

20 октября между ОАО «РЖД», Группой Синара, концерном «Сименс АГ» и «Уральскими локомотивами» было подписано соглашение о намерениях, которое предполагает поставку и обслуживание «Уральскими локомотивами» 42 высокоскоростных электропоездов, которые смогут развивать скорость до 360 километров в час. Правда, первыми вагоны испытают не уральцы: поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом.

«Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом значительно уменьшится: с 4-х до 2- 2,5 часов. При таком сокращении скорости качество жизни россиян существенно улучшится», — прокомментировал президент «Сименс» в России Александр Либеров.

Производство в России высокоскоростных электропоездов является важнейшей задачей в рамках реализации проекта развития ВСМ, отметил президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский. «Создание нового производства предполагает инвестиции в объеме 10-12 млрд рублей. Реализация этого проекта выведет отечественное железнодорожное машиностроение на качественно новый уровень», — заявил он.

Инвестиции в новое производство составят 10-12 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Завод планирует переформатировать в режиме действующего производства уже имеющиеся площади двух цехов, где работает один из самых современных в Европе комплексов оборудования, на котором, в том числе, производятся единственные в России вагоны из экструдированного алюминия. Также специально для выпуска высокоскоростных поездов построят абсолютно новый комплекс на 30 тыс. кв. м.

Памятную капсулу на месте будущего строительства заложил директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для запуска высокоскоростных поездов в России понадобится создать соответствующую инфраструктуру. Отдельную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

«Уральские локомотивы» обеспечат производство электропоездов с уровнем локализации до 80% и дальнейшее сервисное обслуживание подвижного состава. Это также открывает новые перспективы для 160 российских предприятий, которые уже входят в машиностроительный кластер, созданный вокруг предприятия, а также позволит привлечь новых участников. Осуществлять обслуживание выпущенных высокоскоростных электропоездов силами специалистов завода-производителя планируется впервые. На «Уральских локомотивах» накоплен большой опыт гарантийного и сервисного обслуживания подвижного состава, создана система диспетчеризации, отслеживающая в режиме онлайн весь выпущенный подвижной состав и сеть региональных центров на всей территории страны.

Сейчас мощность «Уральских локомотивов» составляет 250 вагонов в год Фото: Анна Майорова © URA.RU

Претендовать на производство инновационного подвижного состава предприятию также позволяют международная сертификация производства и высокий уровень применения информационных технологий. Сквозная цифровизация связывает все процессы на заводе: уникальные роботизированные комплексы и «цифровые двойники» исключают возможность ошибок и поднимают качество на максимально возможный уровень. Вместе с РЖД завод первым в стране реализует проект пассажирского скоростного поезда с системой «машинного зрения» — начальный этап на пути к беспилотной технологии вождения поездов. Тестирование технологии, которой пока нет в РФ, проходит для внедрения на Московском центральном кольце.

В двухэтажных поездах предусмотрят даже душ Фото: пресс-служба ООО «Уральские локомотивы»

Помимо высокоскоростных поездов, «Уральские локомотивы» разработают и выпустят в 2024 году еще один новый поезд — двухэтажный. Как рассказал руководитель центра управления проектами Григорий Голубев, соглашение о намерениях с РЖД на поставку 1,5 тысяч таких поездов уже подписано. Уже готов эскизный проект и утверждается технико-экономическое обоснование.

Двухэтажные вагоны проектируются как для пригородного сообщения, так и для дальнего следования. Вместимость вагона для пригородного сообщения составит 500 человек, для дальнего — 321 Большое внимание при разработке двухэтажных поездов уделят прежде всего комфорту пассажиров. «Там будет второй класс комфорта сидений (в „Ласточке“, которую „Уральские локомотивы“ выпускают с 2014 года, — третий), который предполагает большее расстояние между местами, более широкие подлокотники, будут розетки, где пассажиры смогут зарядить телефон, предусмотрено большее число туалетов, возможность установки душевой кабины, вместо вагона-ресторана будет вагон-бистро, который предполагает большую функциональность для пассажира», — прокомментировал Григорий Голубев.

В новых поездах внедрят технологию плавного скольжения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Состав сможет, как и «Ласточка», развивать скорость до 160 км/ч. Однако скорость практически не будет ощущаться: разработчики внедрят механизм плавного скольжения.

Еще один проект, который открывает новые перспективы для организации грузовых перевозок, также был впервые представлен вчера. Это базовая платформа 2ЭС6А, которая станет основой линейки отечественных электровозов с асинхронным тяговым приводом, разработанным предприятием «Тяговые компоненты» (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины»). В первую очередь, будет представлен грузовой электровоз постоянного тока, способный водить поезда весом 7100 тонн в самых сложных условиях, максимальная скорость такого электровоза — 120 км/ч. Также будет создан двухсистемный электровоз для контейнерных поездов. Его отличительные особенности — это скорость до 140 км/ч и возможность работать при любом роде электрификации железной дороги. Такие машины смогут без отцепки провести контейнерные поезда от Тихого океана до Балтики. Также базовая платформа предполагает и выпуск грузовых электровозов переменного тока.

«Первый опытный образец принципиально нового отечественного локомотива будет представлен уже в 2021 году, а в 2022 году он будет направлен на сертификационные и приемочные испытания», — подчеркнул генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи.