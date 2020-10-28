«Справедливая Россия» пойдет на выборы в Госдуму с лозунгами КПРФ

Валерию Гартунгу не впервой идти на выборы с левой повесткой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

«Справедливая Россия» кардинально сменила повестку после назначения челябинского олигарха, депутата Госдумы Валерия Гартунга главой ее избирательного штаба. Судя по идеям, которые эсеры подняли во время осенней сессии Госдумы, на новые выборы они пойдут под флагом левых идей вроде выплат вкладчикам Сбербанка СССР и повышения пенсий. А эти темы традиционно считаются полем КПРФ, с которой справедливороссам придется побороться за внимание избирателей.

Александр Бурков, последний руководитель избирательного штаба эсеров, провел партию в Госдуме на теме ЖКХ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Повестка «Справедливой России» на нынешних выборах в Госдуму будет серьезно отличаться от прошлой кампании. Так, в 2016 году с подачи куратора выборов в «СР» свердловчанина Александра Буркова (ныне губернатор Омской области) эсеры создали сеть приемных по защите прав граждан. На ее базе они собирали подписи за мораторий на плату за капремонт и с этой повесткой шли на выборы.

Сейчас ситуация полностью изменилась. В поиске идей, которые позволят справедливороссам преодолеть 5-процентный барьер и пройти в Госдуму-2021, эсеры забрели на электоральную «поляну» КПРФ, говорят политологи. Уже на осенней сессии парламента, сразу после назначения Гартунга куратором выборов от «СР», последний внес законопроект о возврате сбережений граждан, обесцененных в Сбербанке СССР, предполагающий выделение из бюджета ежегодно 1,1 трлн рублей.

Пермский депутат Дмитрий Скриванов (на фото) выступил против инициативы челябинского коллеги Валерия Гартунга Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Инициативу раскритиковал пермский депутат Госдумы Дмитрий Скриванов от имени комитета по финансовому рынку. Парламентское большинство ожидаемо отклонило инициативу на сессии ГД, сочтя ее популистской. Гартунг же обрушился с публичными обвинениями на единороссов.

«„ЕР“ опять проголосовала за приостановку выплат вкладчикам Сбербанка СССР. На мое предложение выделять по 1,1 трлн рублей в год и постепенно гасить советский долг, а деньги есть, в ход пошли такие аргументы, что это популизм», — заявил Гартунг корреспонденту URA.RU.

По информации агентства, комитет Госдумы готовил заявление в ответ на критику Гартунга, но в последний момент решено было отказаться от публичной дискуссии, поскольку она была бы на руку оппоненту. Скриванов отказался от комментариев без санкции руководства комитета. В пресс-службе Аксакова попросили URA.RU прислать письменный запрос. Он выслан. На момент публикации ответа не было.

Депутат Госдумы, избиравшийся несколько созывов подряд и пожелавший остаться анонимным, напомнил, что Гартунгу характерны подобные инициативы. Перед выборами 2003 года он объявил о законопроекте о природной ренте, согласно которому каждый россиянин должен был получать по 1-1,5 тысяч долларов с нефтегазовых доходов. Гартунг поднимал эту тему, выступал против монетизации льгот, когда возглавлял Партию пенсионеров (2004—2005 годы). С этими лозунгами он баллотировался и на последующих выборах.

Собеседник убежден, что нынешние законотворческие инициативы депутата связаны исключительно с выборами. «Внес очередной популистский законопроект, который ожидаемо отклонили. Теперь на этой теме будет пиариться — дескать, негодяи из „Единой России“ не хотят возвращать вклады Сбербанка СССР. Аналогично они „борются“ за повышение пенсий. Ждем, когда опять вспомнят законопроект о природной ренте, о монетизации льгот. Судя по всему, на выборах у них будет максимально левая повестка», — предрекает депутат.

Инсайдер в партии подтверждает, что на нынешних выборах СР сосредоточится на левой тематике. Вопросы подготовки партии к кампании, в том числе программные, планировалось обсудить на заседании Центрального совета партии 30 октября. Однако мероприятие перенесли из-за вспышки коронавируса во фракции СР в Госдуме.

Сам Гартунг не стал говорить, с какой повесткой партия пойдет на выборы. «В свое время вы все узнаете. Мы обо всем расскажем в наших газетах», — сказал он корреспонденту URA.RU.

В Челябинской области эсеры уже вводят в повестку темы пенсий и вкладов Сбербанка СССР Фото: скрин газеты «Справедливая Россия Челябинская область»

Однако партийная пресса в регионах лишь подтверждает информацию инсайдеров. Газета «Справедливая Россия Челябинская область», появившаяся несколько дней назад в почтовых ящиках уральцев, вышла с заголовком «Не положено? Миллионам россиян недоплачивают пенсии». Следующей статьей идет инициатива Гартунга о возврате вкладов Сбербанка СССР.

Под левую повестку эсеры уже трансформировали сеть приемных по защите прав граждан, которую в 2015 году создавал Бурков. Причем, по словам Гартунга, теперь приемные финансируются государством. «В 2015 году больше всего жалоб было на тарифы ЖКХ и взносы на капремонт. Сейчас больше всего обращений — по пересчету пенсий. С начала года поступило 800 таких обращений. В 240 случаях подтвердилось неправильное начисление. Пенсии пересчитали», — заявил депутат URA.RU.

Глава экспертного совета Экспертного институт социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов соглашается, что «СР» зашла на левую повестку. «У СР в принципе розовато-левая повестка: у одних денег забрать, другим раздать», — говорит он.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что Гартунг выбрал самое удачное время, чтобы протестировать темы, которые партия планирует использовать на выборах, и посмотреть на реакцию избирателей. «Потом будет Новый год, другие более важные для людей заботы. Не считаю популизм невозможным в политической борьбе. Но СР будет крайне сложно будет соревноваться в этом с новыми партиями», — считает эксперт.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов поддерживает мнение коллег, что «левый поворот» в СР произошел с приходом Гартунга. Однако партии нужно будет конкурировать на этом поле с КПРФ. «С приходом Гартунга произошел левый поворот. Это, в том числе и популизм. Но резонансные заявления будут гаситься белым шумом, который будет создавать КПРФ. Их темы похожи — поделить Газпром, раскулачить олигархов, но СР уступает в узнаваемости бренда. А если вы сильно отстает от оппонента, нужно вступить в войну, чтобы создать хайп, войти в повестку. Иначе это закончится для партии негативно», — резюмировал эксперт.