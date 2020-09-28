Главную проблему «Справедливой России» решит олигарх

Валерий Гартунг (справа) протянул руку помощи лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову (в центре) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области, олигарх Валерий Гартунг призван решить главную проблему партии «Справедливая Россия» — обеспечить ее финансово. Этим инсайдеры URA.RU объясняют назначение главой избирательного штаба партии именно уральца, а не его «более интересного» коллеги астраханца Олега Шеина. При этом эксперты утверждают, что даже с деньгами у «СР» есть шансы пройти в Госдуму только при полной смене фронтменов и поддержке администрации президента РФ.

Инсайдер в «Справедливой России» рассказал URA.RU, что назначение Гартунга главой избирательного штаба было личным решением лидера партии Сергея Миронова. «В „СР“ фактически не осталось ресурсных игроков после назначения [экс-главы свердловского отделения „СР“] Александра Буркова губернатором Омской области. Кандидатура Гартунга лежала на поверхности. Рейтинг партии все ниже, кампания в Госдуму может стать для нее последней», — полагает собеседник.

Эксперты считают, что ни Александр Бурков (на фото), ни другие игроки не будут ставить палки в колеса Валерию Гартунгу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Другой ньюсмейкер из «СР» добавляет, что у Гартунга не будет конфликтов внутри партии, потому что в ней не осталось кланов, как таковых. «Раньше штаб возглавлял [депутат Госдумы Олег] Михеев, лишенный депутатской неприкосновенности и объявленный в розыск, затем Бурков, который закончил более удачно. С Гартунгом некому пересекаться по партийной линии», — подчеркнул он.

Политолог Олег Матвейчев подтверждает мнение инсайдера. «Гартунг приведет своих политтехнологов, помощников. Прежние команды он потеснит. Но особого сопротивления не будет. В „СР“ не осталось кланов. Тот же Бурков, чьих людей сменит Гартунг, — губернатор, у него траектория судьбы идет по губернаторской линии. Ему нужно спокойно отработать два срока полномочий, и вмешиваться в партийные дела он не будет», — заверил специалист.

По его словам, главное достоинство Гартунга — это финансовый ресурс. «Гартунг неоднократно побеждал на выборах, профессиональный политик. Но он — и олигарх, способный собирать деньги с других бизнесменов и правильно их тратить. А „СР“ хронически недофинасирована. Вот Шеин тоже популист, более интересный политик, но у него нет денег», — объясняет Матвейчев.

У Олега Шеина (справа) есть все, чтобы руководить кампанией «Справедливой России», кроме денег Фото: Владимир Андреев

Впрочем, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что даже финансового ресурса Гартунга может не хватить для решения задачи. «У Миронова сработал инстинкт самосохранения. „СР“ может изображать партию. Но без Гарунга не сможет даже изображать. Он дает шанс побороться за проход в Госдуму. „СР“ после приостановки политической деятельности требуется хороший политический реаниматор. Гартунг — опытный организатор избирательных кампаний. Но судьба „СР“ будет решаться не на электоральном поле, а в администрации президента», — заметил эксперт.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов настроен еще более критически. «Сильно сомневаюсь, что Гартунг сможет вытянуть кампанию „СР“. Он не технолог. У партии не платформы. Их наилучшая кампания была, когда они троллили „ЕР“. После этого результаты хуже. Сейчас выросли другие партии. Конкуренция стала выше. Гартунгу не удастся показать в других [кроме Челябинской области] регионах хороший результат. Там разобрали всех игроков. Свободных финансовых средств недостаточно. Нет каналов коммуникации. „СР“ нужно полностью обновлять пул кандидатов», — резюмировал эксперт.