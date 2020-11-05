Свердловские инсайды: в резиденции найден COVID-диссидент

А кто для вас идеальный президент США? Коллаж: URA.RU

Свердловский политбомонд перестал бояться коронавируса — появились занятия важнее. Истеблишмен разгорячен подготовкой к довыборам в гордуму Екатеринбурга: чиновники начали готовиться к отставкам. Кроме того, у нас есть слухи про заместителя генпрокурора, COVID-диссидента в резиденции губернатора и проблемы одного из ректоров. Подробнее — в свежих «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Губернатор обратился к начальнику УФСБ с особой просьбой

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев попросил руководителя УФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьева ограничить распространение информации о расследовании дела о слежках за политиками и бизнесменами Екатеринбурга. Помимо ФСБ, им занимается свердловское управление СКР. «Для Евгения Владимировича [Куйвашева] это определенный имиджевый удар. Поэтому он попросил силовиков предотвратить утечки информации в СМИ», — поделился инсайдер.

Губернатор взял политический отпуск

Многие эксперты считают, что отпуск свердловского губернатора Евгения Куйвашева является «политическим». Сейчас глава региона пока находится в Екатеринбурге, встречаясь с доверенными людьми. «Ему просто необходимо определиться со своими планами, а отпуск нужен, чтобы не мешала текучка», — говорят слухачи.

Министр здравоохранения получил прозвище

Фото: Анна Майорова © URA.RU

К новому главе минздрава региона Андрею Карлову все больше вопросов, уверены инсайдеры. Виной тому пренебрежительное отношение к главам муниципалитетов. Мало того, что, приезжая в муниципальные больницы, он не уведомляет мэров (те узнают о визите высокопоставленного чиновника уже после его отъезда), но даже снимает и назначает главврачей без согласования с главами.

За такие неожиданные визиты и действия министра за глаза называют «Карлсоном» и очень недовольны его кадровой политикой. Если она была не сильно незаметна в небольших городах, то, например, в Нижнем Тагиле она уже вызвала возмущение градоначальника Владислава Пинаева. Он с коллегами уже готов обсуждать возникшую проблему не только с вице-губернатором Сергеем Бидонько, но и с самим губернатором.

Защиту для подчиненных Куйвашева подсмотрели у таксистов

В резиденции губернатора начался монтаж защитных экранов для охраны. Прозрачные листы пластика монтируют на входах в здание, где у сотрудников и посетителей проверяют документы. «Забавно, что санитайзеры около охраны поставили еще в марте, а защитные экраны собирают только сейчас», — иронизируют наблюдатели, вспоминая недавнее требование Евгения Куйвашева установить защитные экраны в такси.

Молчание министра заставляет коллег переживать

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отсутствие новостей о самочувствии министра здравоохранения Юрия Биктуганова серьезно тревожит его коллег по кабмину. «Лечению чиновника сразу уделяли огромное внимание, он входит в группу риска. Симптомы были, но не выраженные. Но после первых дней о его самочувствии вообще перестали говорить», — утверждают инсайдеры в правительстве. В то же время данных о том, что чиновник госпитализирован, у слухмейкеров также нет.

В резиденции губернатора нашли COVID-диссидента

Наиболее сильно от эпидемии, как говорят обитатели резиденции свердловского губернатора, пострадал департамент внутренней политики. Известно, что в нем переболели и руководство, и ряд ключевых сотрудников. Сами работники департамента полагают, что виной этому директор ДВП Антон Третьяков, который с начала пандемии и сам не работе маску не носил, и от подчиненных этого не требовал.

Депутаты готовятся к выборам с щебенкой

Сплетники рассказывают, что депутаты все больше волнуются перед выборами в заксобрание и изо всех сил стараются понравиться избирателям. Поговаривают, что депутат Алексей Коробейников сделал жителям Камышловского муниципального района щедрый подарок — привез целый набор стройматериалов. «Добро раздали главам Обуховского, Галкинского Зареченского, Восточного, Калиновского сельских поселений. Депутат пообещал к тому же, что такую помощь сделает регулярной», — рассказывают слухачи.

Империей депутата свердловского Заксобрания интересуется ФСБ

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники свердловского УФСБ проверяют ЗАО «Таганский ряд», совладельцем которого является депутат заксобрания Анатолий Никифоров. По словам источников агентства, силовиков заинтересовала информация о возможном сокрытии налогов. «ФСБ работает в рамках резолюции президента [РФ Владимира Путина]», — поделился инсайдер, имея в виду поручение главы государства от января 2019 года проверить ряд российских рынков на теневой оборот наличных. В списке среди прочих был и «Таганский ряд». Впрочем, собеседник агентства в силовой среде отмечают, что ФСБ всегда следит за «Таганским рядом» и каких-либо спецпоручений по поводу этого предприятия в последнее время не было.

Перестановки в мэрии Екатеринбурга заморожены

В мэрии Екатеринбурга приостановили все перестановки в органах городской власти. Слухмейкеры называют дату — 22 ноября — когда состоятся довыборы в городскую думу. Оценивать с организационными выводами будут по итогам голосования и именно его результат станет основанием для отставок или наоборот сохранения нынешней городской команды.

Вице-мэр Екатеринбурга попросила наказывать коллег за молчание

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка недовольна тем, что другие замы не делятся с ней информацией о своей работе. Рассказывают, что чиновница при всех обратилась к главе города Александру Высокинскому с просьбой наказывать чиновников, которые не предоставляют информацию в департамент информполитики. «Мэр обещал, что подумает над этим», — передает источник. Присутствовавшие заместители, по словам слухмейкеров, были в шоке от напора Куземки.

Опальный глава района Екатеринбурга дерзит мэру на совещаниях

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков, который, по слухам, в скором времени может расстаться с должностью, развеселил городских чиновников на одном из закрытых совещаний в мэрии. По словам инсайдеров, когда Высокинский обсуждал вопрос о создании единого колл-центра для помощи больных коронавирусом, Лошаков отвлеченно общался с коллегами на другие темы. «Александр Юрьевич, я что-то смешное говорю? Может быть, вы этот колл-центр возглавите?» — спросил мэр. «Как скажете, Александр Геннадьевич», — смиренно согласился чиновник, не скрывая сарказм. Ответ Лошакова, которые многие восприняли как троллинг, стал самым обсуждаемым событием вторника в коридорах «серого дома».

Академический станет единственным подарком Екатеринбургу

В администрации Екатеринбурга грустно шутят, что создание восьмого района города, которым стал Академический, возможно, станет единственным мероприятием, которое имеет шанс состояться к 300-летию Екатеринбурга. Во всяком случае, местные чиновники настроены, что из-за экономии денег в кризис уральская столица больше подарков не получит.

Штаб единоросса не может найти партнеров на довыборах в Екатеринбурге

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Штаб Виталия Чачина («Единая Россия»), который пытается избраться в гордуму Екатеринбурга по округу №9 (Ленинский район) не может найти партнеров, которые помогли бы получить кандидату дополнительные голоса. Рассказывают, что после неудачи в переговорах с представителями вице-спикера заксобрания Виктора Маслакова политтехнологи обратились к еще нескольким игрокам, но везде получили отказ. «Это связано с повышенной экономией: они не готовы тратить деньги», — поделился один из участников переговоров.

На довыборах в Екатеринбурге устроили войну листовок

Штабы кандидатов на довыборах в гордуму Екатеринбурга используют старый метод борьбы с конкурентами. Рядовые агитаторы, распространяющие листовки, получили указание: наклеивать листовки с именами своих кандидатов поверх листовок с лицами конкурентов. «Особенно активно эта тактика применяется в [округе №3 в] Верх-Исетском районе», — рассказывают волонтеры.

Ректор медвуза в Екатеринбурге ушла на больничный…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В стенах Уральского медицинского университета обсуждают больничный, на которой ушла ректор Ольга Ковтун. Злые языки уверены, что он связан вовсе не с болезнью. Дело, якобы, в желании затянуть расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. По данным инсайдеров, на предстоящей неделе следователи планировали встречу с ректором для предъявления претензий. Когда теперь это состоится — непонятно.

… решать вопросы с силовиками

По информации из надежных источников Ольга Ковтун пошла на сделку со следствием и согласилась дать показания по возбужденному на этой неделе уголовному делу. Учитывая, что ей исполняется 65 лет, а также наличие уголовного дела, то, скорее всего, вскоре развернется борьба за место ректора УГМУ.

Прокуроры должны быть скромнее

Бывший замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Андрей Курьяков слишком любил самопиар, поэтому и отправился в отставку, уверены слухачи. «Замгенпрокурора Игорь Ткачев тоже любит появляться в СМИ. Не то, чтобы он видел конкурента в Курьякове, но звезда должна быть одна», — смеются сплетники. Других подчиненных Ткачева они предупреждают — стоит быть поскромнее.

Демарш Змеевой вызвал последствия

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшая руководительница МФЦ Свердловской области, которая подначила своих бывших подчиненных на бунт против ее увольнения, навлекла на себя неприятности: с критикой ее работы публично выступил ее бывший куратор замгубернатора Олег Чемезов. «На ее месте стоило бы вести себя поосторожнее, а то по результатам ее работы и на уголовное дело могут в ее бывшем ведомстве наскрести», — предупреждают сплетники.

Врачи гоняют коронавирусных больных

Свердловчане недоумевают, почему некоторых заболевших коронавирусом каждые три дня гоняют на прием. «Система и без того перегружена, ясно же, что быстро не выздоровеешь», — ворчат сплетники. Медики объясняют, что все дело в многолетней привычке: «Всегда с врачей требовали строго следить и не давать лишние дни на больничном. Сейчас многие продолжают перестраховываться или пожимают плечами: „Мы так привыкли“. Но по закону можно дать сразу до 14 дней больничного».

Экс-банкир раскрыл тайну следствия

Говорят, что один из экс-банкиров «Кольца Урала» вышли на сделку со следствием. По информации слухмейкера, он начал сотрудничать и рассказывать, как было организовано заказное возбуждение уголовного дела, по которому была совершена передача взятки генералу Трифонову. Кроме того, в рамках расследования для опроса был приглашен Мелюхов, который курировал множество сделок. совершенных банков в тот период. Злые языки утверждают, что вся эта ситуация заставляет нервничать топ-менеджеров из финансово-экономического блока УГМК Холдинг. А Мелюхов вообще два месяца в компании не появлялся, что воспринимается как доказательство утраты доверия у первых лиц.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.