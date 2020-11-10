Для борьбы с США Путин усилит влиятельную структуру

Владимир Путин предложил расширять сотрудничество в рамках ШОС Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвал страны-партнеры по новому бороться с возникающими конфликтами и иностранным вмешательством. Изменения необходимы из-за вероятной победы Джо Байдена на президентских выборах в США, за которой последует обострение отношений между Россией и Западом, полагают собеседники URA.RU в политсреде. Но у Китая, определяющего политику ШОС наравне с Москвой, особая позиция по этому вопросу.

Прошедший по видеосвязи саммит ШОС завершил год председательства России в организации. Путин во время выступления сообщил, что по итогам работы «к заседанию подготовлен солидный пакет итоговых документов по углублению сотрудничества в области политики, экономики и в гуманитарной сфере», и отметил важные тренды, которых удалось добиться в 2020-м.

Президент общался с лидерами других государств по ВКС Фото: Kremlin.ru

«Заметно активизировалось взаимодействие государств ШОС по внешнеполитической и военной линии. Состоялись две встречи министров иностранных дел. А в сентябре в Москве было организовано совместное заседание министров обороны государств ШОС, в котором впервые приняли участие главы оборонных ведомств стран ОДКБ и СНГ. Считаем данное начинание полезным и рассчитываем, что такие расширенные встречи естественных партнеров станут регулярными», — сказал Путин.

Президент заявил о необходимости мониторить ситуацию в сфере безопасности на всем евразийском пространстве. Дело в том, что «на внешних границах ШОС и в соседних регионах» не прекращаются «ожесточенные региональные конфликты». Путин привел в пример вооруженное противостояние в Ливии и Йемене, остатки бандформирований в Сирии и «большую трагедию» в Карабахе. «Еще одним неприкрытым вызовом нашей общей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС, — добавил Путин. — Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения».

Джо Байден считает Россию главным врагом США Фото: Carolyn Kaster, AP/TASS

Консолидация стран, которую предлагает Путин станет ответом на вызовы, которые несет за собой вероятная победа Джо Байдена на президентских выборах в США, полагает политолог Ниязи Ниязов. Ранее Байден называл Россию главной угрозой для Америки. «От Байдена стоит ожидать ужесточения санкций, укрепления связей США и Европейского союза, согласования их позиций на международной России. Выступление Путина — это заявление России о том, что она будет удерживать свои позиции на постсоветском пространстве и способствовать консолидации регионов вокруг России», — сказал Ниязов URA.RU.

Аналогичную точку зрения высказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Евсеев. «Победа Байдена вероятно приведет к усилению нестабильности. Конфликты будут нарастать. Усилится вмешательство США в дела Украины, Белоруссии, — сказал собеседник URA.RU. — Сейчас нарастают кризисные явления, но ШОС не участвует в регулировании конфликтов. Летом был индо-китайский конфликт, ситуация в Беларуси, сейчас — Нагорный Карабах. Важно, чтобы ШОС перестал смотреть на региональные конфликты как на то, что его не касается».

Вопрос в том, насколько заинтересован в усилении организации Китай, играющий не менее значимую роль в ШОС, чем Россия, отметил ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов. Он объяснил, что в отличие от России, для КНР победа Байдена означает хоть и незначительную, но оттепель в отношениях. «Базовым прогнозом является улучшение отношений Китая и США. Да, противоречия останутся. Но в качестве врага Штаты не рассматривают Китай. Поэтому вряд ли можно ожидать координации стран в рамках ШОС», — сказал Беспалов. При этом Евсеев полагает, что «прошедший саммит должен подтолкнуть Китай, как системообразущее государство, к соответствующим решениям».

В то же время политолог Алексей Мухин полагает, что до того, как будет сформирована администрация нового президента США, рано делать выводы о внешней политике американцев: «У Америки сейчас достаточно своих забот, чтобы пытаться стимулировать турбулентность в других регионах».