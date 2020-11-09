В Кремле рассказали, когда Путин поздравит нового президента США

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
В Кремле ожидают официального подведения итогов выборов в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравит избранного президента США после того, как будут подведены официальные итоги выборов. Во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер готов работать с любым американским коллегой.

«Вы видите, что предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом [Дональдом Трампом], — сказал Дмитрий Песков. — Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов выборов. Путин неоднократно заявлял, что он проявит уважение к любому выбору американцев и будет готов работать с любым избранным президентом США. Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и договориться о путях нормализации двусторонних отношений».

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные кандидаты на пост главы государства — демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. Хотя официальные результаты голосования еще не подведены, Байден уже объявил о своей победе. Трамп ответил, что выборы далеки от завершения, так как на них были зафиксированы нарушения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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