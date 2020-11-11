Якушев и Кобылкин меняют договоренности в Тюменской области

Кто из двух политиков окажет большее влияние на Тюменскую область — пока вопрос открытый Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Консультации по проведению выборов в тюменскую облдуму в 2021 году приостановлены, пока «не успокоится ситуация с [полпредом президента России в УрФО Владимиром] Якушевым, и [экс-министром природных ресурсов России Дмитрием] Кобылкиным». Об этом URA.RU сообщил источник в ямальском истеблишменте, и подтвердил источник в тюменских элитных кругах. Кадровое решение главы государства создало интригу: кто из двух отставников станет неформальным главой огромного и богатого региона.

«Обсуждать списки стало бессмысленно, потому что нет ответа на вопрос, кто будет лидером списка «Единой России», — говорит источник на Ямале. Тюменский собеседник агентства считает, что теперь список может возглавить Владимир Якушев. Другой источник парирует, что полпреды не возглавляют списки. Однако это не так.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Но также не исключен вариант выдвижения в списках Дмитрия Кобылкина, которому продолжение политической карьеры предопределено новым статусом — и. о. замсекретаря Генсовета «Единой России». Якушев по-прежнему любим в народе. И к его мнению прислушиваются не только политики, но и рядовые тюменцы», — считает политолог Андрей Шуклин. Он уверен, что полпред в каком-то статусе повлияет на выборы: «Думаю, многие кандидаты попытаются заручиться его поддержкой. Для некоторых — это единственный шанс на получение мандата. При этом, плохие отношения с Якушевым сулят кандидатам немало проблем. В Тюменской области он считается человеком, с которым лучше дружить».

В понедельник президент России назначил бывшего губернатора Тюменской области Владимира Якушева своим полпредом в УрФО, освободив его от должности министра строительства России. Бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, отставленный из Минприроды, в тот же день был номинирован на позицию в «Единой России».

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конфигурацию на выборах в облдуму 2021 года в сложносоставном регионе (помимо южной части со столичной Тюменью в область входят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) начали обсуждать с середины сентября, когда сформировался новый состав ямальского парламента и на пять лет были продлены полномочия губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

При сильном тюменском губернаторе дума больше является декоративным органом, но в 2020-м году сразу в двух регионах было принято решение, что после очередных выборов в 2021 году, парламент должен измениться. Источник агентства в правительстве Тюменской области рассказывал, что 72-летнего спикера Сергея Корепанова должен был заменить вице-губернатор Сергей Сарычев. Собеседник в правительстве ЯНАО говорил о желании губернатора округа Дмитрия Артюхова видеть в этой должности своего бывшего заместителя Алексея Ситникова, который решением губернатора ЯНАО в 2020-м году перешел на работу в Заксобрание автономного округа.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По этому расписанию, до конца ноября предстояло обсудить кандидатов в Госдуму по одномандатным округам, в декабре согласовать партийный список по единому областному округу, а до февраля 2021 года утвердить одномандатников и список партии в облдуму. «Первые прикидки были сделаны, все партнеры были проинформированы о планах друг друга. Планировалось, что ротация составит 25-30%, — рассказал тюменский собеседник агентства. — Вопрос о спикере не поднимался».

«Вероятно, что эти выборы могут стать последними Александра Крупина, Юрия Конева, Виктора Рейна и Владимира Ульянова. Да, это опытные депутаты, но в парламенте они, откровенно говоря, засиделись. На смену им рвутся молодые, амбициозные политики, которые имеют неплохие шансы на лояльность со стороны тюменских избирателей. Среди потенциальных конкурентов действующих депутатов можно отметить активиста МГЕР Романа Рзаева», — уверен источник агентства.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Источник в правительстве ЯНАО подтвердил, что «власти округа уже понимают, кто будет баллотироваться в парламент».

Но решение Владимира Путина изменило эту конструкцию. «Никто не решится утвердить списки без обсуждения с новым полпредом. Но также проходят новости, что согласовывать политику придется с новым замом секретаря генсовета «ЕР», — объясняет проблему один из собеседников URA.RU. В его версии, политический истеблишмент опасается, что выборы станут плацдармом для демонстрации статусов экс-министров, среди которых никто не собирается на пенсию.

«Состав списков, кандидаты по округам будут зависеть от верхней части списка, а после отставок в правительстве, они могут быть совершенно разными», — расстраивается источник агентства.

«В первую очередь будет решаться вопрос с первыми лицами в списках в Госдуму. Там может быть один губернатор, могут быть все три, а может не быть ни одного», — считает источник агентства. Сразу после решения вопроса со списком в Госдуму, будет обсуждение лидеров списка в облдуму. В 2011 году его возглавляли губернаторы, в 2016 году — секретари региональных отделений. На Ямале готовы к обоим вариантам, вопрос о делегировании Алексея Ситникова в облдуму здесь считают решенным.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

При этом есть вариант, когда во главе списка будет только тюменский губернатор. Собеседник агентства считает, что автономные округа уравновесят его секретарями региональных отделений, что приведет к большему представительству Ямала (секретарь тюменского областного отделения Андрей Артюхов — отец ямальского губернатора).

Политолог Шамиль Рак видит в лидерах списка от Ямала депутата Госдумы от ЯНАО Владимира Пушкарева или вице-спикера окружного Заксобрания Виктора Казарина.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политик, хорошо знающий истеблишмент всей тюменской матрешки, считает, что в борьбе за списки хоть в Госдуму, хоть в облдуму отразится неофициальная борьба за управление единой Тюменской областью. «Никакого юридического объединения округов не случится, но фигуры Якушева и Кобылкина настолько мощны, что любой из них может стать неформальным губернатором единого региона. И главное, что любой из них этого захочет».

Собеседник URA.RU на условиях анонимности указывает, что временное выбытие политического блока югорской администрации из-за COVID-19 оказалось очень правильным: «Пока тюменцы и ямальцы сходят с ума, предполагая, как будут развиваться события, югорчане принимают таблетки по утвержденному курсу лечения, и выйдут из карантина в момент, когда вся взвесь уляжется и станет понятно с кем против кого играть. А мнение Югры все равно будет учтено».

С этим согласен директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов: «В настоящий момент, рассматривается несколько кандидатов в лидеры списка на выборах в Тюменскую областную думу. Однако, в любом случае, главный „ключ“ в этом выборе — у губернатора Югры Натальи Комаровой. Она же, несомненно, будет главным игроком, влияющим на ход выборов».