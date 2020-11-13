Личный проект Путина обрел эксклюзивный статус

Владимир Путин дал Правительству задания по подготовке к созданию федеральной территории Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин наделил образовательный центр Сириус особым статусом. На совещании 13 ноября глава государства объявил о превращении наукограда в федеральную территорию и определил амбициозные цели для уникальной площадки. Для главы государства Сириус имеет особое значение, констатируют собеседники URA.RU в политической среде.

Онлайн-заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» 13 ноября президент Путин начал с поздравлений. Пять лет назад — 1 сентября 2015 года — организация открыла в Сочи на базе олимпийской инфраструктуры образовательный центр Сириус, где школьники и студенты получают научное, культурное и спортивное образование. «За это сравнительно небольшое по историческим меркам время Сириус без всякого преувеличения стал подлинным достоянием России», — сказал Путин.

Сириус был открыт на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К примеру, за пять лет Сириус провел 622 образовательные программы для 40 тысяч российских школьников. За три года количество победителей международных предметных олимпиад в России увеличилось с 25 до 37 — все они выпускники Сириуса. Две выпускницы направления «Хореография» — Софья Шатохина и Василиса Дерендяева — в 2020 году были приглашены в основную труппу Большого театра. На днях хоккеисты-юноши, тренирующиеся в центре, в составе сборной России выиграли Кубок Карьяла, соревнуясь со взрослыми командами. «На сегодняшний день Сириус — единственный в мире детский образовательный центр, где одновременно преподают ученые мирового уровня, выдающиеся педагоги, спортсмены, тренеры, музыканты», — добавил Путин.

В 2020 году территория вокруг научного центра была выделена в поселок городского типа Сириус. Сейчас идет подготовка к приданию ему нового статуса — федеральной территории. Соответствующий законопроект, развивающий поправки в Конституцию, был внесен в Госдуму. После изменений Сириус обретет экономическую самостоятельность и возможность прямой коммуникации с президентом и правительством, отметил Путин: «Прошу Правительство своевременно подготовить все необходимые правовые акты для функционирования, в том числе в переходный период, федеральной территории Сириус, а также обеспечить экономическую основу ее деятельности. Повторю: все решения должны вступить в силу уже со следующего, 2021 года».

Елена Шмелева озвучила амбициозные планы по развитию Сириуса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева анонсировала масштабную стройку в Сириусе. К примеру, фондом разработаны концепция нового университетского кампуса, который «станет открытым культурным, образовательным и деловым центром всей федеральной территории». Также есть планы по созданию нового здания университета, жилого квартала, бассейна со 100-метровыми дорожками, всесезонного гребного канала, общественных пространств, концертного зала. «Сириус стал городом, где воспитывается наша научная, творческая, спортивная элита. Спасибо вам за решение создать здесь первую Федеральную территорию», — обратилась к президенту Шмелева.

Важно отметить, что с момента появления Сириуса Путин лично контролировал все, что связано с проектом. Судя по сайту Kremlin.ru, за последние пять лет образовательный центр 121 раз упоминался в выступлениях президента и появлялся в его повестке. Президент проводил в Сириусе «Прямую линию», международные форумы и встречи, открывал кубок мира по хоккею «Сириус-2019». Особое доверие Путин проявлял к Елене Шмелевой — в 2018 году она становилась сопредседателем его избирательного штаба во время президентских выборов. К слову, и поправка в Конституции о федеральных территориях появилась по инициативе президента.

Сириус регулярно возникает в повестке президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с URA.RU согласился, что успех Сириуса — предмет личной гордости для президента. «В медиа не так много таких заметных историй успеха. Сириус — одна из них. По сути, это ответ новой России советским проектам развития детского творчества и талантливой молодежи. В СССР был „Артек“, который был символом заботы о детях. А в России — это Сириус. К нему большое внимание, это одна из точек, куда президент часто приезжает, привозит коллег. Это место сборки современных смыслов», — сказал Солонников.

Политолог Петр Кирьян отметил, что «значительная часть политики президента» касается молодежи и сводится к объединению талантливых детей для учебы с профессурой и с заслуженными представителями искусств и спорта. «Речь идет о создании возможностей для детей из регионов достичь чего-то благодаря своим способностям», — сказал Кирьян. Политолог Павел Данилин считает, что Путин таким образом формирует новый класс в обществе: «Для президента это один из крупнейших образовательных центров, который будет выращивать новую интелектуальную элиту, которая обеспечит стране прорыв».